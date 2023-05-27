Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому, - Фахраддин Асади

14:22 29.05.2023 Resalat

Иран



Венгрия успешно противостоит диктату Евросоюза, или о красных линиях Орбана для европейских партнеров

Resalat: Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому из-за скандальных заявлений Киева



Будапешт заблокирует помощь Киеву из Европейского фонда мира в ответ на внесение венгерского банка в список спонсоров вооруженного конфликта, пишет Resalat. Украина приблизилась к красной линии, пересечение которой непредсказуемым образом повлияет на политику ЕС, считает автор.



Фахраддин Асади



В эти дни конфронтация между членами ЕС из-за вероятных пределов военной поддержки Украине в ее конфликте с Россией достигла апогея. Одной из стран-участниц Евросоюза и НАТО, которая уже давно критически относится к политике старших членов Североатлантического договора в отношении конфликта на Украине, является Венгрия. У этой страны Евросоюза есть достаточно вопросов и к политике Киева, из-за которых она готова отказать Украине в финансовой поддержке, но в данном случае конкретным поводом послужил следующий инцидент: Будапешт заявляет, что не одобрит любую помощь ЕС Украине, которая требует единогласия и одобрения среди всех членов объединения, пока Киев не исключит один из венгерских банков из своего списка "международных спонсоров вооруженного конфликта".



Венгрия подтвердила, что заблокирует выплату 500 миллионов евро из Европейского фонда мира Украине после того, как последняя включила венгерский банк OTP Bank в список "спонсоров международного вооруженного конфликта". Также Венгрия намерена отказать и в поддержке очередного пакета санкций против России, пока Украина не изменит свою позицию по данному банку.



Напомним, 5 мая украинские власти включили OTP Bank в список "международных спонсоров вооруженного конфликта". Аргумент киевских властей заключался в том, что финансовое учреждение продолжало работать в России, несмотря на антироссийские санкции; а данное обстоятельство, по утверждению Киева, подразумевало также официальное признание Донецкой и Луганской Народных Республик, территорий, где, согласно официальной позиции Украины, у власти находятся сепаратисты и "террористические организации".



Венгры выдвинули ультиматум Зеленскому



Петер Сийярто, глава венгерского МИДа, после встречи со своим австрийским коллегой в Вене подчеркнул, что эти утверждения киевских властей являются "скандальными и неприемлемыми" и представляют последний яркий пример "все более враждебной" позиции украинского правительства по отношению к Венгрии. Кроме того, венгерский министр напомнил также и о постоянных угрозах Киева закрыть школы для венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. Еще одним скандальным заявлением Киева, о котором упомянул министр иностранных дел Венгрии, была угроза президента Украины Владимира Зеленского "разбомбить нефтепровод "Дружба", который соединяет Россию с Венгрией через территорию Украины.



"Венгрия не может согласиться с решениями, которые требуют от Европейского союза и его государств-членов новых экономических и финансовых жертв, пока банк страны находится в подсанкционном списке украинских властей", - заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии. Ультимативный тон этих слов министра говорит о том, что Киев в последнее время приблизился к некой красной линии в своих отношениях с Будапештом, пересечение которой может непредсказуемым образом повлиять на всю политику ЕС в отношении российско-украинского конфликта.



Венгрии приходится использовать право вето



Министр иностранных дел Венгрии также предупредил, что Будапешту придется наложить вето на давно запланированный 11-й пакет санкций ЕС против России, переговоры по которому завершаются в Брюсселе. Ожидается, что министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС в большинстве одобрят выплату очередного транша Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на встречах в Брюсселе.



Следует вкратце напомнить об особенностях организации, называемой "Европейским фондом мира". Европейский фонд мира был создан в 2021 году и представляет собой внебюджетный фонд, через который Евросоюз предоставляет технику и инфраструктуру вооруженным силам своих стран-партнеров, якобы "в целях предотвращения конфликтов, построения мира и укрепления международной безопасности". Но на самом деле этот фонд был создан с целью поддержки экспансионистской политики объединенной Европы в международной системе, и его якобы миротворческая деятельность во время конфликта на Украине заключалась в том, чтобы нагнетать противостояние и любыми средствами противодействовать переговорному процессу.



Еще одним интересным моментом является то, как Европейский союз реагирует на угрозу применения права вето со стороны Венгрии. Это характер противостояния, показывающего реальный вес демократии в Европе! Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что блок "разберется с этим" и попытается не допустить принятия Венгрией вето относительно этого пакета санкций. Согласно хорошо информированному источнику, OTP Bank - далеко не единственная европейская компания, которую Украина рассматривает как учреждение, "поддерживающее вооруженный конфликт", но Венгрия - единственная страна, которая осмелилась подать протест против данных акций Киева.



В частности, один высокопоставленный дипломат ЕС назвал действия Венгрии неискренними и неуместными в "ответственный для Европы момент", когда Киев готовится начать широко анонсированное контрнаступление.



Тем не менее, это не первый случай, когда Венгрия препятствует переговорам о санкциях против России или выплате очередных кредитов Европейским фондом мира. Будапешт неоднократно предупреждал о том, что не готов поддерживать все действия своих европейских партнеров против России, объясняя это неготовностью рисковать собственными национальными или экономическими интересами, однако всякий раз в Брюсселе предпочитали "не замечать" озабоченностей, высказываемых Будапештом. Более того, каждый раз, когда Будапешт пытался приводить аргументы, которые большинством комментаторов и аналитиков признавались обоснованными, европейские лидеры угрожали Орбану и венгерскому правительству санкциями Европейского центрального банка, если те будут выступать против "консолидированной" враждебной политики Европы против Москвы. Прямо говоря, европейские политики переходили на язык шантажа относительно своего же союзника.



Абсолютный диктат Европейского союза на фоне СВО



За последние недели этот инцидент стал уже вторым общим конфликтом между Венгрией и европейскими лидерами. Во время дискуссий в парламенте и Совете Европы о продолжении политики беспошлинного ввоза зерна и сельхозпродукции с Украины представители Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии высказались против подобной политики и обратились к европейским лидерам с просьбой защитить их сельское хозяйство и сектор пищевой промышленности от ее последствий, воздержавшись от предоставления Украине чрезмерно больших преференций. Очевидно, что беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы будет наносить непоправимый ущерб реализации их отечественной сельскохозяйственной продукции и означать невозможность продавать свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Но, похоже, немецким и французским политикам не хочется даже слышать о том, что в стане ЕС может быть какое-то другое мнение относительно конфликта на Украине! И именно эта проблема привела к предвзятому, а порой – просто нетерпимому подходу в отношении позиции Будапешта.



Комиссия Европейского союза подчеркнула, что, по крайней мере, до июня 2024 года беспошлинный импорт украинских сельскохозяйственных товаров и пищевых продуктов должен продолжаться по всей Европе, но продолжающееся противодействие этому вопросу так и не создало четкой перспективы для этого коллективного решения. Странам-апологетам воинствующего подхода к Москве приходится мириться с тем, что не все их партнеры в ЕС готовы воспринимать грозные окрики о недопустимости каких-то отклонений от "генеральной линии", и потому таковым партнерам приходится в очередной раз предоставлять отсрочки. Венгрия и даже Польша, у которой много своих собственных претензий к Украине, уходящих далеко в глубину истории, не раз демонстрировали, что они против ряда совместных решений европейских стран относительно "помощи Украине". И Берлину, как и Парижу, приходится позабыть о столь педалируемых ими принципах демократии и переходить на принципы прямого диктата, который становится все более очевидным в Евросоюзе! Некоторые европейские страны не выступали против совместного решения о преференциях для украинского продовольствия, несмотря на то, что сами пострадали от скопления на своих складах украинской сельхозпродукции и зерна (что привело к снижению цен на местную продукцию в их странах и убыткам своих собственных фермерских хозяйств), но теперь и они предпочитают аналогичным образом присоединиться к противодействию, уже четко обозначенному упомянутыми странами – Венгрией, Румынией, Болгарией и Польшей.



Речь, прежде всего, о странах, где сельское хозяйство также играет определяющую роль в общей структуре экономики – Испании, Португалии, Греции и Кипре. Теперь вместо того, чтобы отреагировать на требования аграриев, пострадавших в Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и других странах Европы из-за беспошлинного ввоза украинской продукции, европейские лидеры угрожают этим странам за невыполнение данных распоряжений. Среди стран, считающих себя стержневой основой ЕС, уже идет дискуссия о разработке нового санкционного механизма, на этот раз не против России, а против стран, которые не мешают России обходить санкции Евросоюза или отказываются от снижения уровня торговли с Москвой без достаточного обоснования. То есть, речь идет о политике, которую ряд экспертов и комментаторов уже назвали "политикой абсурда"! Вопрос лишь о том, как далеко эта "политика абсурда" может завести ЕС – не до полного ли раскола на два, три или даже четыре блока?!



Сейчас, в конечном итоге, мнимая демократия европейцев уже открыто служит военному конфликту на Украине, продолжению противостояния между Москвой и Киевом, и даже если некоторые страны будут осмеливаться подавать голоса против этого течения, то они будут жестоко наказываться применением принудительной силы от "старших европейцев", каковыми почитают себя правительства Франции и Германии. Однако любая резина лопается, если ее тянуть слишком долго, как и любому терпению рано или поздно наступает конец. Так или иначе, Евросоюз на фоне украинского конфликта уже обозначил свою истинную природу и открыл истинное лицо, которое всячески маскируется, лакируется или попросту скрывается под разными названиями в западных СМИ. Источник - ИноСМИ

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