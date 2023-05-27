"Кыргызское взморье" схомячила Администрация КырПрезидента

14:36 29.05.2023

Санаторий "Кыргызское взморье" передают Управделами президента



Tazabek - Санаторий "Кыргызское взморье" передан Государственному агентству по управлению государственным имуществом. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 18 мая 2023 года.



Участок санатория общей площадью в 51,156 га был в бессрочном пользовании у филиала ОАО "Кыргызалтын".



Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства поручено осуществить регистрацию перехода прав на земельный участок.



Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено передать в оперативное управление Управлению делами президента.



Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента.