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Спикер КазСената Ашимбаев пафосно презентовал новую книжку (7-й и 8-й том) о "ГолодомореKZ"
18:02 29.05.2023

Спикер Сената провел презентацию сборника материалов об Ашаршылык
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев прибыл в Карагандинскую область, где встретился с депутатами маслихатов региона

Пресс-служба Сената, 26 мая

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев прибыл в Карагандинскую область, где встретился с депутатами маслихатов региона, а также принял участие в презентации новых томов сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934" в преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода.
В рамках визита Маулен Ашимбаев и группа сенаторов посетили музей памяти жертв политических репрессий п. Долинка "КарЛаг". В этом историческом месте с участием творческой интеллигенции и ученых-историков состоялась презентация шестого и седьмого томов сборника уникальных документов "Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934". Пять томов серии, которая была издана по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева, были представлены широкой общественности в Сенате в 2021 году.
Авторами сборников документальной хроники выступили отечественные ученые и историки. Уникальность материалов заключается в том, что значительная часть контента ранее не публиковалась и не была представлена в Казахстане, а часть справок, приказов и резолюций были засекречены.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в 30-е годы прошлого века на долю казахского народа пришлась череда тяжелых испытаний. А детально изучать тему Ашаршылық на государственном уровне стало возможным лишь после обретения Независимости. За это время были проведены исследования и изучены архивные документы. Вместе с тем, историки не раз сетовали на недостаток материалов и засекреченность многих документов.
"Работа по изучению Ашаршылық активизировалась в последние годы по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Глава государства также выступил с инициативой полной реабилитации жертв политических репрессий. В этом контексте создана государственная комиссия и сегодня проводится соответствующая работа. В результате были изучены многие ранее засекреченные архивные материалы и издан многотомный сборник. Однако есть еще неизведанные страницы истории, поэтому исследовательский процесс продолжается", – отметил Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената подчеркнул важность применения научного подхода в изучении исторических процессов.
Он также отметил, что Сенатом Парламента ведется планомерная работа по научному изучению темы Ашаршылық, которая будет продолжена и в предстоящий период
"Благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената за последние два года был подготовлен пятитомник уникальных архивных документов. Представленные сегодня дополнительные два тома можно назвать еще одним реальным вкладом Сената в изучение темы Ашаршылық. Впереди предстоит еще много работы. Надеемся, что инициатива Сената будет достойно продолжена соответствующими государственными органами и научными институтами", – резюмировал Маулен Ашимбаев и выразил благодарность коллективу ученых-разработчиков.
Также в ходе поездки в регион Председатель Сената встретился с депутатами маслихатов, с которыми обсудил ключевые задачи предстоящей совместной работы, исходящие из поручений Главы государства.
В этой связи Спикер Палаты акцентировал внимание коллег на необходимости перехода на новый формат взаимодействия, позволяющий обеспечить качественную и эффективную реализацию намеченных целей. Маулен Ашимбаев призвал депутатов активнее принимать участие в законотворческом процессе, предлагая свое видение новых путей решения актуальных вопросов развития регионов.
"Караганда является индустриальным центром страны. Этот регион с его интенсивно развитым производством занимает особое место в экономике государства. Президент страны уделяет особое внимание вопросу диверсификации экономики. Развитие обрабатывающей промышленности одна из стратегических задач, стоящих сегодня перед страной. Нельзя полагаться исключительно на добываемые полезные ископаемые, необходимо комплексно развивать несырьевые отрасли. Еще один важный блок, над которым нам вместе предстоит работать ­- обновление инфраструктуры регионов. Полагаю, по результатам сегодняшней встречи будут выработаны совместные рекомендации, способствующие созданию правовой базы для решения поставленных задач", ­- заключил Председатель Палаты и подчеркнул, что Сенат намерен и дальше усиливать связь с маслихатами.
Кроме того, сенаторы встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова, посетили Центр бокса имени С. Сапиева и побывали на открытой тренировке спортсменов с особыми потребностями по бочча. Маулен Ашимбаев отметил силу духа спортсменов и акцентировал внимание на важности дальнейшего формирования инклюзивной среды.

Источник - nomad.su
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