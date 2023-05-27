Кадровые перестановки в Таджикистане: страна не может залечить "родовую травму"

18:06 29.05.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: СТРАНА НЕ МОЖЕТ ЗАЛЕЧИТЬ "РОДОВУЮ ТРАВМУ"

Майские ротации в Таджикистане затронули региональные органы власти и суды республики. Эксперты полагают, что Душанбе таким образом борется с ростом социального недовольства населения. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



В первый день мая президент Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Шарифхона Сафарзоды на должность первого заместителя председателя Горно-Бадахшанской автономной области. До этого указом главы государства он был освобожден от должности председателя Варзобского района. Свой пост он занимал чуть меньше года - с 25 июля 2022 года.



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Вместо него исполняющим обязанности главы Варзоба назначен Хусрав Дамонзода. Ранее он работал в должности заместителя председателя района Сино города Душанбе.

Также в этот день президент отстранил Хайрулло Мухтади от должности председателя Ховалингского района Хатлонской области "в связи с переходом на другую работу". О его новой должности пока не сообщается. Свой пост он занимал с 2020 года, а до этого возглавлял Спитаменский район в Согдийской области.



Исполняющим обязанности председателя Ховалингского района вместо него стал Музаффар Мирзозода, который до этого занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Таджикистана. Этот пост в министерстве пока остается вакантным.



Изменения коснулись и судебной системы. Рахмон освободил Зафара Кодирзоду от должности судьи Горно-Бадахшанской автономной области в связи с совершением поступка, "порочащего честь и достоинство". Кодирзода занимал свой пост всего полгода, оставив в конце 2022 года место в Вахдатском городском суде. Позднее было сообщено о его аресте и обвинении во взяточничестве.



Также был отстранен от должности и впоследствии задержан председатель Джаббор-Расуловского районного суда Согдийской области Насрулло Садриддинзода. Следствие подозревает чиновника во взяточничестве.



Больше всего отставок зафиксировано в суде Хатлонской области. Так, от должности судей были отстранены Сафарали Холматзода и Хасан Кодирзода, а Сайфидин Мухидинзода покинул пост первого заместителя Бохтарского городского суда Хатлонской области в связи с достижением предельного возраста.



За последние годы в Таджикистане уволены более 30 судей "в связи с совершением поступков, порочащих честь и достоинство". Некоторые приговорены к различным срокам тюремного заключения. О содержании этих поступков обычно не сообщается, но чаще всего они носят коррупционный характер.



О причинах кадровых перестановок в Таджикистане в мае Ia-centr.ru рассказал кандидат исторических наук заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ АндрейГрозин.



- Носят ли прошедшие кадровые перестановки экстраординарный характер или это продолжающаяся тенденция?



- Это долгосрочная тенденция по ротированию кадров местного руководства среднего звена. Причем эта тенденция не является сугубо таджикской, то же самое можно наблюдать в Узбекистане и Туркменистане. С точки зрения таджикистанской кадровой политики, здесь нет ничего нового и революционного. Этому явлению есть разные объяснения.



С одной стороны, именно на низовом региональном уровне чаще всего можно наблюдать рост социального недовольства. Для того чтобы сбить подобные настроения, проще всего поменять руководителя района.



Тем более что руководители районов чаще всего дают для этого все основания в виде профессиональной некомпетентности или коррупционной составляющей.



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Таджикистан в этом смысле мало чем отличается от других стран региона, так как дефицит квалифицированных управленцев характерен для всей Центральной Азии. В Таджикистане ситуация усугубляется еще и проблемами в сфере образования.



С другой стороны, это прямое наследие гражданской войны и тех процессов, которые проходили в республике в 90-е годы, когда значительная часть интеллигенции покинула страну. Отток людей с хорошим образованием является своего рода "родовой травмой" Таджикистана, которую он постепенно, но очень медленно пытается преодолеть.



Все это приводит к росту непотизма и кумовства, когда кадры назначаются по родственному принципу, а некоторые должности и вовсе покупаются за деньги. По этой причине чиновники на низовых должностях оказываются не на своих местах, и их приходится ротировать.



Этот процесс продолжается в Таджикистане не первый десяток лет, и в ближайшее время вряд ли стоит ждать изменений.



- Существуют ли тенденции в перестановках, говорящие о подготовке правового поля для транзита власти?



- Если посмотреть на ситуацию конца прошлого года и за первый квартал текущего, то каких-либо экстраординарных и революционных передвижений не наблюдается.



Значительных кадровых решений, которые можно было бы истолковать как запуск процедуры транзита, за последнее время проведено не было.



Если оценивать итоги кадровой политики последнего времени, можно отметить, что силовой блок явно находится в центре ее пристального внимания. Именно силовой блок был чаще подвержен ротациям по сравнению с региональными властями или экономическим блоком, но каких-либо революционных изменений, запускающих механизм транзита, не было. Пока мы можем наблюдать тактические перестановки, которые по большей части носят рабочий характер.



Тимур Альмуков