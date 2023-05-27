Робахон Махмудова утверждена кандидатом в президенты Узбекистана от партии "Адолат"

18:58 29.05.2023

Партия "Адолат" утвердила Робахон Махмудову в качестве кандидата в президенты Узбекистана и одобрила ее программу. Предвыборная программа предусматривает разработку программы "Социальное государство-2030", страхование сельскохозяйственных рисков, совершенствование дорожной инфраструктуры и другое.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 16:55 Экономика

XI съезд Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") 29 мая в Ташкенте принял решение утвердить Робахон Махмудову, бывшего первого заместителя председателя Верховного суда, в качестве кандидата в президенты на предстоящие досрочные выборы главы Узбекистана, которые пройдут 9 июля.



Участники съезда отметили, что многолетний опыт кандидата в сфере юриспруденции "окажет положительное влияние на реализацию идей партии". Они также указали, что Робахон Махмудова за время своей судейской карьеры заслужила среди населения "репутацию справедливого судьи, своевременно и справедливо решающего проблемы граждан".



В своей предвыборной программе кандидат предложила социал-демократическую модель государства. В программе, в частности, подчеркивается, что человек, его права, свободы и законные интересы являются высшими ценностями государства и общества.



Она также продвигает "концепцию сильного социального государства, где доминируют принципы свободы, равных возможностей, справедливости, солидарности, социальной защиты и ответственности, где не допускается резкое расслоение общества, а также поставлена задача по включению в ряд развитых стран с высоким уровнем жизни".



Предвыборная программа Робахон Махмудовой состоит из 10 направлений: построение правового государства, установление социальной справедливости, обеспечение стабильного роста национальной экономики, обеспечение стабильного развития науки, инноваций и образования, укрепление здоровья населения, обеспечение устойчивого развития общества, усиление внимания к экологии и окружающей среде, усиление роли гражданского общества, женщин и семьи в обществе, построение высоконравственного общества, проведение мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики.



Кандидат также планирует разработать программу "Социальное государство-2030" по социальной защите граждан и поддержке субъектов предпринимательства в этом направлении, а также принять закон "О гарантированном объеме медицинской помощи".



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Она также предложила меры для развития сельского хозяйства. В частности, организовать производство на научной основе, обеспечить "взаимную гармонию науки и практики", реализовать в ближайшее время большой потенциал Узбекистана в аграрной сфере, расширить сферу государственной поддержки, а также внедрить механизмы страхования отрасли и совершенствование его правовой базы, в том числе принять закон "О страховании сельскохозяйственных рисков".



В предвыборной программе также предусматривается совершенствование дорожной инфраструктуры - "основы промышленного производства и народного хозяйства в целом", установление общественного контроля за качеством выполняемых работ в области дорожного строительства, широко использовать достижения научных исследований в этой области, и создать систему стимулирования ученых.



Робахон Махмудова предложила разработать "Концепцию обеспечения занятости населения в условиях цифровой экономики-2030". В своей программе она отмечает значение малых промышленных зон, экономических и промышленных кластеров в повышении промышленного потенциала страны и последовательном развитии регионов.



Кандидат также заявила о важности обеспечения прозрачности доходов и расходов государственного бюджета, в котором все процессы должны быть оцифрованы.



В понедельник Народно-демократическая партии Узбекистана утвердила своего лидера Улугбека Иноятова кандидатом в президенты Узбекистана и его программу.