Время Зеленского кончилось, наверх двигают новую фигуру

19:25 29.05.2023

НИКОЛАЙ ГОРИН | 29.05.2023



После гибели в странной авиакатастрофе в начале года главы МВД Дениса Монастырского – дружка Зеленского по "Кварталу-95" – главным правоохранителем в Киеве поставили Игоря Клименко, человека в системе неслучайного и специально обученного. Начинал он с низов, в МВД делал карьеру психолога. С 2019 года он возглавлял Национальную полицию.



Судя по всему, у хозяев на него есть планы. Не исключено – большие. По некоторым признакам он может рассматриваться как сменщик Зеленского. Авакову это не удалось, он пытался стать "главным по Украине", ездил в Вашингтон за ярлыком, но не дали. Его время прошло. Как инструмент в руках строителей анти-России он свое дело сделал и отброшен. Поставили вместо него "никакого" Монастырского, а следом и вовсе человека "без лица" – Клименко. И сейчас ему "делают лицо". При любом исходе пресловутого "весеннего контрнаступления ВСУ" время Зеленского кончилось еще вчера. Он по-прежнему тусуется с "принцами и шейхами", но все помнят, что он шут гороховый, который еще вчера веселил невзыскательную публику. Королеву играет свита, его еще играют, но хозяева Украины от этого не в восторге.



Игоря Клименко по всем признакам "двигают" вверх. Есть признаки прямые, есть косвенные. Сейчас Клименко пешка, но эта пешка потенциально проходит в ферзи.



В новой должности ему позволено беспрепятственно ставить на ключевые посты своих кандидатов. В начале мая он сообщал, что его команда назначила в МВД "фактически всех руководителей и личный состав; оставили лучших, усилили специалистами из других министерств и ведомств". При общей численности 400 тысяч человек – это масштабная чистка. Четверо из шести его заместителей – его выдвиженцы. Они не обязаны ничем Зеленскому, но зато обязаны Клименко.



Самое значительное: МВД готовит "армию наступления" – восемь бригад, общей численностью 40 тысяч стволов. Эта армия формируется и обучается именно при Клименко. Названия бригад пафосные: "Буревей", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов", "Стальная граница", "Лють". Тыловые обязанности на них не возлагаются – только боевые, тренируют их день и ночь.



К косвенным признакам продвижения Клименко можно отнести и то, что украинские суды стали активно выносить приговоры по резонансным делам, связанным с полицией. В мае одно за другим разными судами вынесены приговоры по преступлениям, совершенным полицейскми. В Кагарлыке вынесен приговор двум полицейским по делу об изнасиловании девушки в полицейском участке и пытках, каждому суд дал 11 лет. В Переяслав-Хмельницком судом объявлен приговор по делу об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика, это дело тянулось четыре года. Для "нового" МВД создается благоприятный фон. Теперь не скажешь, что правоохранители безнаказанно стреляют по пьянке в детей, пытают и насилуют задержанных.



На благоприятном фоне, который ему создается, Игорь Клименко развивает медийную активность. В конце мая он дал большое интервью, в котором говорил о войне, о работе всех "на единый результат", о создании бригад "Гвардии наступления", а хозяев Украины называл "международными партнерами". Тех в первую очередь интересует, "не попадет ли это оружие дальше в страны ЕС". Кроме того, хозяев интересуют земли, поля, поэтому "международные партнеры" поставляют хунте "дистанционные машины механизированного разминирования для разминирования гектаров полей". К концу года, по словам Клименко, в МВД ожидается поставка "около 35 таких машин".



Наконец, хозяев Украины волнует, чтобы подлежащие мобилизации мужчины не убегали на запад. "Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. Это и тепловые ловушки, и видеокамеры", – говорит Клименко. Перед министром задача "оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти". Украину превращают в концлагерь, огороженный сетками, ловушками, колючкой и собаками. А чтобы наверняка никто не прошел, "мы на некоторых участках вместе несем службу с нашими европейскими партнерами".



Нет, очень неслучайный человек возглавил МВД…



Не лишено любопытства, что по катастрофе с вертолетом Дениса Монастырского (вместе с ним погибла вся верхушка МВД, 14 человек) до сих пор нет никакой ясности. Крушение, напомним, случилось 18 января. В марте Клименко говорил, что "причины до сих пор неизвестны". Экспертизы проводились "с привлечением французских и других иностранных специалистов". Результата нет. В последнем интервью Клименко ни о каких версиях уже не упоминал, но уклончиво заметил, что с его стороны "некорректно комментировать ход досудебного расследования". И понятно почему: расследование проводят структуры, прямо подчиненные соотвествующим кураторам из числа "международных партнеров". Поэтому и результатов нет. Возможно, и сама катастрофа была частью схемы продвижения нужной пешки в ферзи.