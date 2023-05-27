Курс турецкой лиры обрушился после новостей о переизбрании Эрдогана

20:00 29.05.2023

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Утром понедельника курс турецкой лиры резко снизился после новостей о том, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов с перевесом в 4% победил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, пишет "Коммерсант".



В начале торгов лира подешевела к доллару на 0,45%, до 20,06 за $1, после 19,96 в минувшую пятницу, приблизившись к рекордному минимуму в 20,1, зафиксированному на прошлой неделе.



"У нас довольно пессимистичный прогноз по лире в результате сохранения Эрдогана у власти", - заявил в эфире CNBC экономист банка Wells Fargo Брендан Маккенна. По его словам, к концу второго квартала лира может подешеветь к доллару до уровня 23 за $1, а к следующему году - до 25.



Еще более мрачные прогнозы в отношении курса лиры озвучили аналитики Morgan Stanley. Они предполагают, что без смены курса экономической политики лира может подешеветь до 28 за $1 уже к концу года.