Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку

22:05 29.05.2023

Süleyman Soylu

Турция

29 мая 2023



Сулейман Сойлу: Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска

Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку



Глава МВД Турции Сойлу выступил с речью перед гражданами своей страны, заявив: "Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска". Текст речи опубликован на сайте министра.



