|Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку
22:05 29.05.2023
Süleyman Soylu
Турция
29 мая 2023
Сулейман Сойлу: Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска
Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку
Глава МВД Турции Сойлу выступил с речью перед гражданами своей страны, заявив: "Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска". Текст речи опубликован на сайте министра.
"Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска", - заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу (Süleyman Soylu), встретившись с гражданами в районе Байрампаша в Стамбуле, подчеркнул важность второго тура президентских выборов 28 мая.
"Завтра вечером в Турции начнется большой праздник, чествование демократии, вековое шествие. С Народным альянсом под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана мы все вместе начнем прекрасное шествие на эту землю, на эту райскую родину, которую оставили нам наши предки", - отметил министр.
Он добавил: "Это будет умиротворяющее шествие в окружающую нас географию. С позволения и милости Аллаха это будет шествие, которое положит конец постоянному вмешательству Запада в нашу страну".
Министр отметил, что на первом участке нефтяных скважин, открытых на месте гибели унтер-офицера жандармерии из Байрампаши Эсмы Чевик (Esma Çevik), принявшей мученическую смерть во время освоения нефтяных месторождений в районе горы Габар, было получено около девяти тысяч баррелей нефти в сутки, а на втором участке, названного в честь учительницы, погибшей в Батмане, Шенай Айбюке Ялчин (Şenay Aybüke Yalçın), - сто тысяч баррелей в сутки.
По словам Сулеймана Сойлу, губернатор Ширнака позвонил ему по телефону и сообщил, что на втором участке месторождения имени Эсмы Чевик также была обнаружена нефть. "Наша нация - это нация, которая достойна хороших новостей. Это нация, которая достойна прекрасных дней, красот, благих вестей. Потому что вы всегда стояли прямо, от событий вокруг Гези до переворота 17-25 декабря 2013 года, от тех, кто переполошил восток и юго-восток в ходе событий 6-8 октября 2014 года, до попытки путча 15 июля 2016 года. Вы всегда заступались за страну. Вы все вместе отстаивали ее единство, развитие и будущее нации. Вы заслуживаете лучших из добрых вестей и прекрасных новостей. Не беспокойтесь. Ближайшие пять лет станут кульминацией лидерства Реджепа Тайипа Эрдогана", - подчеркнул министр.
"Эта страна будет производящей"
Завтра, 28 мая, народ примет политику, отражающую стабильность и спокойствие в Турции на ближайшие пять лет.
"Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска, - продолжил глава ведомства. - Эта страна будет производящей, эта страна будет растущей, эта страна будет экспортирующей. Эта страна сможет с надеждой смотреть в будущее, когда ее дети выйдут из университетов в 81 провинции страны. Эта страна будет страной, не допускающей попыток взволновать всю географию вокруг нас".