Европа теряет Латинскую Америку. Латиноамериканцы непреклонны, - В.Малышев

00:00 30.05.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 29.05.2023



В страны южноамериканского континента зачастили политики из Европы. В январе в Бразилии побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц, затем эту страну, а также Колумбию и Чили посетил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Недавно побывал на континенте президент Европейского совета Шарль Мишель, а министр иностранных дел Великобритании Анналена Бербок анонсировала визит в Бразилию в июне. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отправится в Чили, Бразилию и Аргентину во вторую неделю июня.



Politico объясняет: "Продолжительное наступление высокопоставленных дипломатов из крупных европейских стран и их институтов направлено на то, чтобы склонить на свою сторону нейтрально настроенные латиноамериканские страны в рамках более широкой геополитической битвы с Россией и Китаем".



Есть еще и чисто практическая задача – заставить латиноамериканские страны передать имеющиеся у них танки, а также оружие советского производства Украине. Так, у армий Чили и Бразилии имеются сотни танков Leopard, а Колумбия и Бразилия имеют транспортные вертолеты МиГ и противотанковые ракеты.



Однако Латинская Америка европейцев не слушает, констатирует Politico. Financial Times подтверждает: лидеры латиноамериканских стран и раньше отклоняли призывы поставлять Украине оружие, не собираются они слать на Украину оружие и теперь. "Даже если оно превратится у нас в металлолом, Колумбия не будет передавать российское оружие Украине ради продления конфликта", – заявил президент Густаво Петро.



"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для продолжения боевых действий между Украиной и Россией", – говорит президент Луис Инасиу Лула да Силва. Аналогично выступают аргентинские соседи. "Аргентина не собирается поддерживать конфликт, – подчеркивает представитель аргентинского министерства обороны. – Отправлять оружие ради боевых действий в Европе – недопустимо".



Заодно европейские лидеры стараются найти замену российским нефти и газу на латиноамериканском континенте. Особенно усердствует в этом Германия. Олаф Шольц назвал "многие страны на юге Америки" первыми в списке регионов, с которыми он хочет, чтобы ЕС заключил новые крупные торговые сделки. Приоритетом является проект соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР.



А между тем Европа может потерять Латинскую Америку. "Я сказал европейцам, что они потеряли Россию и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая в Давосе.



Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов говорит: "Латиноамериканцы были непреклонны - на все требования и просьбы и Лондона, и Вашингтона следовал отказ". По словам Мартынова, ни одна страна региона не поддержала санкции против России и не отменила безвизовый режим с нашей страной и тем более не согласилась поставлять оружие Украине. И так же страны Латинской Америки не намерены отказываться от сотрудничества с Китаем.



Как считают обозреватели, обратиться к Латинской Америке в Европе решили после того, как ослабли ее позиции в Африке. Надежды европейцев вернуть утраченные позиции заметно ухудшились в конце прошлого года, когда Байден заявил о намерении инвестировать 55 млрд долларов в реализацию на Африканском континенте. Стало понятно, что путь в Африку для Евросоюза закрывается...



Вряд ли, однако, реальны надежды Западной Европы найти в Латинской Америке то, что они утрачивают в Африке. По состоянию на 2022 год Китай был вторым по величине торговым партнером Латинской Америки в целом и крупнейшим торговым партнером девяти стран региона - Кубы, Парагвая, Аргентины, Чили, Бразилии, Уругвая, Перу, Боливии и Венесуэлы. Общий объем торговли Китая и Латинской Америки вырос до $450 млрд в 2021 году и достиг нового максимума в $485,8 млрд в 2022 году. С 2000 года торговля между Китаем и Латинской Америкой увеличилась в 40 раз.



Укрепляет свои связи со странами континента и Россия. Суммарный экспорт РФ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) вырос на 3,8% по итогам прошлого года, несмотря на антироссийские санкции и давление со стороны США и ЕС, заявил в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для бразильской газеты Folha de San-Paulo и мексиканского журнала Buzos. По его словам, РФ нарастила поставки удобрений и нефтепродуктов в страны ЛАКБ. А экспорт пшеницы в регион вырос в полтора раза (на 48,8%).



Так что, несмотря на давление и посулы, ключевые страны Латинской Америки не собираются отказываться от выгодного им сотрудничества с Россией и Китаем. Однако в Европе не желают считаться с реальностью, и давление на лидеров стран континента продолжается. "Европа хочет, чтобы Латинская Америка была на их стороне против Владимира Путина. Удачи с этим", – иронически замечает Politico.