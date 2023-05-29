 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.05.2023
00:32  Иран протестировал новую баллистическую ракету Хайбар
00:06  В сербских районах Косово начались столкновения с солдатами НАТО
00:05  Опасный транскаспийский проект, - Рената Алимова
00:00  Европа теряет Латинскую Америку. Латиноамериканцы непреклонны, - В.Малышев
Понедельник, 29.05.2023
22:05  Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку
20:31  И.Стародубцев: Турецкий поток. Что для России означает победа Эрдогана?
20:00  Курс турецкой лиры обрушился после новостей о переизбрании Эрдогана

19:25  Время Зеленского кончилось, наверх двигают новую фигуру
18:58  Робахон Махмудова утверждена кандидатом в президенты Узбекистана от партии "Адолат"
18:06  Кадровые перестановки в Таджикистане: страна не может залечить "родовую травму"
18:02  Спикер КазСената Ашимбаев пафосно презентовал новую книжку (7-й и 8-й том) о "ГолодомореKZ"
14:36  "Кыргызское взморье" схомячила Администрация КырПрезидента
14:32  Кастрация души: вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
14:22  Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому, - Фахраддин Асади
14:20  Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова
14:04  Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов
14:02  Систему образования Узбекистана вновь ждут изменения?
14:00  Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю
13:57  Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?
13:54  Турецкое счастье Кремля: победа Эрдогана избавит Путина от дополнительных проблем, - М.Ростовский
13:50  Илон Маск своим предложением сталкивает мир к ядерной катастрофе, - А.Шварц
13:45  Примова бить. КырДепутаты ссорятся и скандалят из-за очередных непрозрачных соглашений с Китаем
13:00  Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
12:41  КырЧиновники дебатируют новый налог на скот
12:08  Токаев ответил на "шутку" Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
12:03  Ставочные игрища Казнацбанка, - Е.Косенко
11:49  КазОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься, - А.Бектенова
11:32  Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш
10:43  Эрдоган победил. На выборах в Турции выиграла Россия, - СП
09:58  "Кыргызиндустрия": красивые обещания, большие амбиции и никаких результатов, - Т.Кудрявцева
00:45  Китайская нейросеть выкидывает ученых всего мира на свалку истории, - Константин Ольшанский
00:31  Офшорная псевдоэлита больше не нужна, она исторически себя изжила, - Виталий Аверьянов
00:26  Зачем Зеленскому конфликт с Ираном? - МК
00:23  Китайцы не "терпилы": готовят глобальное контрнаступление, - МК
00:18  Страх и ненависть в "Первом мире": западный глобализм терпит поражение, - Игорь Шумейко
00:14  Евразийская интеграция на гребне геополитического шторма, - Дм.Нефедов
00:12  Нажмут ли Китай и Запад на тормоза, - Сергей Цыплаков
00:10  У Ирана появился афганский фронт, - И.Субботин
Воскресенье, 28.05.2023
21:01  Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции
12:57  Стрелков заявил о "ноже в спину" России от Талибана
11:45  Герои, защищавшие Русский мир с оружием в руках, томятся в тюрьмах бывших дружественных стран
11:34  Так кто теперь "колосс на глиняных ногах"? Дедолларизацию уже не остановить, - Елена Пустовойтова
11:33  Пандемия возвращается? "Большая фарма" нуждается в новых эпидемиях, - Валерий Панов
11:31  Умер замечательный художник Илья Кабаков, воспитанник Самаркандского худучилища
10:15  Для развития биотехнологий Союзному государству понадобится помощь Китая, - Александр Малышев
09:45  Финансовая эзотерика, - Валентин Катасонов
09:04  Труба в никуда: Европа спокойно живет и без российского газа, - СП
08:57  В Турции начался второй тур президентских выборов
08:46  Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
00:06  Турция остается для Казахстана важнейшим торговым партнером и инвестором
Суббота, 27.05.2023
22:35  В России учрежден космический орден Юрия Гагарина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа теряет Латинскую Америку. Латиноамериканцы непреклонны, - В.Малышев
00:00 30.05.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 29.05.2023

В страны южноамериканского континента зачастили политики из Европы. В январе в Бразилии побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц, затем эту страну, а также Колумбию и Чили посетил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Недавно побывал на континенте президент Европейского совета Шарль Мишель, а министр иностранных дел Великобритании Анналена Бербок анонсировала визит в Бразилию в июне. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отправится в Чили, Бразилию и Аргентину во вторую неделю июня.

Politico объясняет: "Продолжительное наступление высокопоставленных дипломатов из крупных европейских стран и их институтов направлено на то, чтобы склонить на свою сторону нейтрально настроенные латиноамериканские страны в рамках более широкой геополитической битвы с Россией и Китаем".

Есть еще и чисто практическая задача – заставить латиноамериканские страны передать имеющиеся у них танки, а также оружие советского производства Украине. Так, у армий Чили и Бразилии имеются сотни танков Leopard, а Колумбия и Бразилия имеют транспортные вертолеты МиГ и противотанковые ракеты.

Однако Латинская Америка европейцев не слушает, констатирует Politico. Financial Times подтверждает: лидеры латиноамериканских стран и раньше отклоняли призывы поставлять Украине оружие, не собираются они слать на Украину оружие и теперь. "Даже если оно превратится у нас в металлолом, Колумбия не будет передавать российское оружие Украине ради продления конфликта", – заявил президент Густаво Петро.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для продолжения боевых действий между Украиной и Россией", – говорит президент Луис Инасиу Лула да Силва. Аналогично выступают аргентинские соседи. "Аргентина не собирается поддерживать конфликт, – подчеркивает представитель аргентинского министерства обороны. – Отправлять оружие ради боевых действий в Европе – недопустимо".

Заодно европейские лидеры стараются найти замену российским нефти и газу на латиноамериканском континенте. Особенно усердствует в этом Германия. Олаф Шольц назвал "многие страны на юге Америки" первыми в списке регионов, с которыми он хочет, чтобы ЕС заключил новые крупные торговые сделки. Приоритетом является проект соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР.

А между тем Европа может потерять Латинскую Америку. "Я сказал европейцам, что они потеряли Россию и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", - заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая в Давосе.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов говорит: "Латиноамериканцы были непреклонны - на все требования и просьбы и Лондона, и Вашингтона следовал отказ". По словам Мартынова, ни одна страна региона не поддержала санкции против России и не отменила безвизовый режим с нашей страной и тем более не согласилась поставлять оружие Украине. И так же страны Латинской Америки не намерены отказываться от сотрудничества с Китаем.

Как считают обозреватели, обратиться к Латинской Америке в Европе решили после того, как ослабли ее позиции в Африке. Надежды европейцев вернуть утраченные позиции заметно ухудшились в конце прошлого года, когда Байден заявил о намерении инвестировать 55 млрд долларов в реализацию на Африканском континенте. Стало понятно, что путь в Африку для Евросоюза закрывается...

Вряд ли, однако, реальны надежды Западной Европы найти в Латинской Америке то, что они утрачивают в Африке. По состоянию на 2022 год Китай был вторым по величине торговым партнером Латинской Америки в целом и крупнейшим торговым партнером девяти стран региона - Кубы, Парагвая, Аргентины, Чили, Бразилии, Уругвая, Перу, Боливии и Венесуэлы. Общий объем торговли Китая и Латинской Америки вырос до $450 млрд в 2021 году и достиг нового максимума в $485,8 млрд в 2022 году. С 2000 года торговля между Китаем и Латинской Америкой увеличилась в 40 раз.

Укрепляет свои связи со странами континента и Россия. Суммарный экспорт РФ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) вырос на 3,8% по итогам прошлого года, несмотря на антироссийские санкции и давление со стороны США и ЕС, заявил в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для бразильской газеты Folha de San-Paulo и мексиканского журнала Buzos. По его словам, РФ нарастила поставки удобрений и нефтепродуктов в страны ЛАКБ. А экспорт пшеницы в регион вырос в полтора раза (на 48,8%).

Так что, несмотря на давление и посулы, ключевые страны Латинской Америки не собираются отказываться от выгодного им сотрудничества с Россией и Китаем. Однако в Европе не желают считаться с реальностью, и давление на лидеров стран континента продолжается. "Европа хочет, чтобы Латинская Америка была на их стороне против Владимира Путина. Удачи с этим", – иронически замечает Politico.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685394000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел презентацию сборника материалов об Ашаршылык
- Ерлан Кошанов: "Наши советы должны поднимать темы, волнующие общество"
- Казахстанские компании способны нарастить производство в обрабатывающей промышленности еще на $46 млрд
- Общественная палата при Мажилисе обсудила работу ОСИ на выездном заседании
- Гизат Нурдаулетов принял участие в международном форуме по вопросам безопасности
- Председатель Демпартии подвел итоги кампании
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
- До 9 млн внутренних туристов ожидают в Казахстане в этом году
- ОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  