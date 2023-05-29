 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В сербских районах Косово начались столкновения с солдатами НАТО
00:06 30.05.2023

Попытка официальной Приштины воспользоваться протестами в Белграде привела к противостоянию с долгосрочными последствиями
Геннадий Петров
29.05.2023
Диалог сил KFOR с сербами закончился применением дубинок.
Жесткие действия властей частично признанного государства Косово привели к резкому обострению обстановки. Место действия – общины, населенные сербами. Здесь косовский спецназ попытался взять под контроль административные здания, но местные сербы им помешали. В понедельник в дело вмешалось НАТО. Находящиеся под его руководством международные силы, отвечающие за безопасность в Косово (KFOR), попытались взять помещения органов влсти под охрану, что в итоге привело к столкновениям с сербами. Все это происходит на фоне протестов в столице Сербии, которые могут привести к отставке президента Александара Вучича.

Ситуация в общинах Косовска-Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток накалилась с начала года. Тогда косовские власти решили радикально закончить затяжной конфликт, вызванный их намерением запретить сербские автомобильные номера, переизбрав руководство муниципалитетов, где большинство составляют сербы. Несмотря на протесты, долгие переговоры и предупреждения, выборы в конце апреля все-таки состоялись. Местные сербы (в том числе ведущая партия "Сербский список") их проигнорировали, Белград осудил, а Приштина, напротив, признала. Сформированные по итогам голосования органы власти, состоящие преимущественно из албанцев, к работе так и не приступили, из-за обоснованных опасений спровоцировать конфликт. Не был в восторге и Запад. Ни в ЕС, ни в США перевыборы не поддержали. И вот в прошлую пятницу премьер-министр Косово Албин Курти распорядился ввести в четыре общины косовский спецназ. Тогда и начались первые стычки с сербами. Возможно, Курти решил воспользоваться ситуацией. В Белграде идут массовые протесты оппозиции с требованием отставок в правительстве из-за громких преступлений 3–4 мая с применением огнестрельного оружия (см. "НГ" от 10.05.23).

Протесты быстро приняли антипрезидентский характер. Пока особого успеха протестующие не добились. Вучич пошел лишь на косметические перемены. Например, ушел с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Противостояние, в котором и президент, и его противники активно используют митинговую стихию, продолжается.

Должно быть, Курти также воодушевляло то, что Вучич снова оказался под давлением Запада из-за того, что он не желает занять однозначно проукраинскую позицию в конфликте Москвы и Киева. Неделю назад на встрече глав МИД ЕС и балканских стран верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил Сербию, что, как он выразился, "поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС".

Именно с этой попыткой заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям связал Вучич нынешние события в Косово. На ввод косовского спецназа в четыре муниципалитета он ответил приведением сербских вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности. Такое уже не раз бывало при обострениях ситуации в Косово и всегда заканчивалось одинаково. Никаких попыток войти на территорию фактически уже бывшей сербской автономии Белградом не предпринималось. Тем не менее возобновлением вооруженного конфликта в очередной раз запахло.

В этой обстановке силы KFOR и вошли на территории сербских общин. Один из руководителей "Сербского списка" Игор Симич начал переговоры. Собравшиеся у зданий сербы полны решимости не допустить того, чтобы незаконно, с их точки зрения, избранные мэры и депутаты приступили к работе. "Мы просим, ​​чтобы те, кто вошел нелегально, покинули здания, после чего здания должны быть взяты под охрану KFOR, и тогда наши пути разойдутся", – объяснил Симич на митинге в городе Звечан. Но найти общий язык не получилось. В Звечане начались столкновения. Против сербов силы KFOR применили спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку происходящего. "Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и документов ОБСЕ", – сказал он. Лавров заявил, что необходимо решение, которое будет гарантировать: "никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара". Впрочем, ни косовские сербы, ни Вучич вывода KFOR пока не требуют. Кстати, за несколько дней до нынешнего кризиса в Косово сербский президент в очередной раз допустил, что его стране все-таки придется когда-нибудь уступить давлению Запада и присоединиться к антироссийским санкциям. "Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции", – предупредил он.

Источник - НГ
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