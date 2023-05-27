Иран протестировал новую баллистическую ракету Хайбар

00:32 30.05.2023

Фарсирование событий: Иран протестировал новую ракету

Она может быть использована как средство доставки ядерного боезаряда



Андрей Кузмак



Иран заявил об успешном тестовом запуске баллистической ракеты. Объявленный радиус ее действия составляет 2 тыс. км, а боевая нагрузка - до 1,5 т. Эта новость вновь актуализировала повестку атомной программы Тегерана и перспектив его ядерного статуса. О том, как это может повлиять на Ближний Восток, разбирались "Известия".



