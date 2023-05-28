Афганистан не считается с экологией в регионе, - В.Панфилова

01:11 30.05.2023

28.05.2023

В Центральной Азии растет напряжение из-за строительства канала Куш-Тепе

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Ашхабаде завершилась встреча спецпредставителей стран Центральной Азии и Евросоюза по Афганистану.

Центральной Азии необходим мирный и процветающий Афганистан. Таков результат прошедшей накануне в Ашхабаде встречи спецпредставителей стран Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану. Чтобы международное сообщество могло продолжать оказывать экономическую помощь стране, афганское руководство должно выполнить ряд требований, включая учет потребностей соседних стран региона при использовании общих природных ресурсов, решили участники встречи. Эксперты считают, что конфликт по поводу водных ресурсов приобретает необратимый характер и в будущем станет неизбежным.



В Ашхабаде состоялось первое очное заседание после пандемии спецпредставителей ЕС и ЦА по Афганистану при участии главы миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Розы Отунбаевой и спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хаккала. По видеосвязи к платформе присоединились постоянный директор Всемирного банка в Афганистане Мелинда Гуд и постоянный директор Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев. Согласно информации МИД Туркменистана, состоялся обмен информацией о событиях и экономической ситуации в Афганистане, обсуждалось дальнейшее взаимодействие в оказании помощи афганскому народу. В качестве приоритетных направлений были выделены сотрудничество по вопросам региональной безопасности и развития, экологическая проблематика и вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, "зеленые" и цифровые преобразования, а также взаимодействие в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли.



По итогам встречи было принято совместное заявление, состоящее из десяти пунктов, в которых были учтены требования, звучавшие ранее, о создании инклюзивного правительства и соблюдении прав женщин. Впервые в заявлении добавлен пункт, касающийся использования общих природных ресурсов, где указывается, что власти Афганистана должны учитывать потребности всех соседних стран.



Этот пункт появился не случайно. Афганские власти без предварительных консультаций с соседями приступили к строительству ирригационного канала Куш-Тепа на трансграничной реке Амударье (см. "НГ" от 26.03.23). Представитель афганского правительства Забиулла Муджахид объясняет, что вода необходима для орошения 555 тыс. га неплодородных районов севера Афганистана с целью выращивания пшеницы и подсолнечника на этих землях.



Однако экологи бьют тревогу. Эксперты международной платформы The Third Pole (Третий полюс), где обсуждаются вопросы Гималайского водораздела и бассейнов рек, берущих начало в этих горах, считают, что строительство канала Куш-Тепа приведет к изменению климата в регионе и в конечном счете к экологической катастрофе. По словам международного координатора экологической коалиции "Реки без границ" Евгения Симонова, строительство канала Куш-Тепа уже вызывает напряжение в Центральной Азии.



Проблема заключается в том, что после завершения строительства канала потребление воды из Амударьи в Афганистане может возрасти. Это станет особенно проблематичным для Туркменистана и Узбекистана, расположенных ниже по течению, так как они могут потерять до 15% оросительной воды из основной реки региона, что, в свою очередь, приведет к уменьшению посевных площадей. Однако туркменские экологи считают, что это не единственная причина для беспокойства. Канал несет опасности для самого Афганистана.



Это утверждение основано на многолетних научных исследованиях и наблюдениях за влиянием объектов, таких как Каракумский канал им. В.И. Ленина в Туркменистане и ряд объектов в Узбекистане, на окружающую среду. Введение в эксплуатацию канала приведет к поднятию уровня грунтовых вод и засолению сельскохозяйственных земель как в Афганистане, так и во всем регионе. Другими словами, строительство канала приведет к образованию зоны засоления вдоль его пути и дальнейшей потере этих земель для сельского хозяйства. Некоторые участки земли будут не только засолены, но и периодически подтапливаться (во время сезонных паводков), что также сделает их непригодными для сельскохозяйственного использования. Существует несколько решений этой проблемы, но до сих пор ни одно из них не было реализовано. В результате возникает опасность, что в Амударью будут сбрасываться дренажные воды.



Данный факт представляет самый серьезный риск для всего проекта Куш-Тепа и региона в целом. Дренажные воды, сбрасываемые в реку Амударью, будут обладать чрезвычайно высокой токсичностью для населения и экосистемы в среднем и нижнем течении реки.



Из-за забора воды каналом Куш-Тепа снизится приток воды в Амударью ниже по течению, а вместо этого будут поступать высокоминерализованные дренажные воды, что только усугубит уже сложную, а иногда и катастрофическую экологическую ситуацию в среднем и нижнем течении Амударьи. Это означает, что сельское хозяйство в зонах орошения Каракумского канала и ряда каналов в правобережье Амударьи, находящихся ниже по течению, столкнется с проблемами. Особенно серьезное влияние будет ощущаться в Дашогузском велаяте (области) Туркменистана, Хорезме и особенно в Каракалпакстане, которые уже сейчас страдают от двойного давления – дефицита водных ресурсов и повышенной засоленности, а также загрязнения всеми отходами современного сельского хозяйства.



В связи с реализацией проекта Куш-Тепа дефицит воды и содержание солей в ней будут расти. Это приведет не только к снижению потенциала сельского хозяйства в бассейне Амударьи, но также создаст значительные риски для здоровья населения. Возможно, будут необходимы кардинальные и радикальные меры, вплоть до переселения части населения с этих территорий. Такие обстоятельства потребуют международного юридического признания этой категории населения "экологическими беженцами".