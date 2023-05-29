Цветная революция Эрдогану не грозит, - Игорь Субботин

08:16 30.05.2023

29.05.2023



Новый срок турецкого лидера превратится в экзамен по экономике

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Выступив после победы на выборах в президентском комплексе Бештепе, Эрдоган продемонстрировал, что тенденция на централизацию власти будет продолжена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преодолел одно из самых серьезных политических испытаний за последние годы, сумев переизбраться на фоне кризисных явлений в экономике, последствий землетрясения и т.п. Несмотря на то что представленные итоги голосования обеспечили предсказуемость в том, как будет выстраиваться его внешняя политика в обозримом будущем, тревожных явлений критики правящей элиты ожидают на внутренней арене.



Результаты второго раунда выборов в Турции позитивно встречены ее зарубежными партнерами. После подсчета большинства голосов Эрдоган получил поздравления не только от президента РФ, но и от западных коллег, рассчитывавших на сохранение предсказуемой модели развития отношений, несмотря на их претензии к характеру сформировавшейся в Анкаре суперпрезидентской системы.



То, что тенденция на централизацию власти, вероятно, будет продолжена, Эрдоган продемонстрировал наглядно, выступив вечером с победной речью в президентском комплексе Бештепе, а не в столичной штаб-квартире своей Партии справедливости и развития (ПСР), как это бывало раньше.



Негативно на переизбрание Эрдогана отреагировали зарубежные экономисты. Аналитики банка Morgan Stanley выступили 29 мая с прогнозом, в котором описывается сценарий дальнейшего обесценивания турецкой национальной валюты в том случае, если Анкара продолжит прежний курс. "Без изменений в макроэкономической политике, направленных на снижение инфляции и принятие рыночно ориентированной политики, высокие потребности Турции во внешнем финансировании, вероятно, будут поддерживать макрориски, повышая чувствительность к глобальным потрясениям, а также доступности потоков иностранной валюты от региональных партнеров", – отметили в Morgan Stanley, допустив, что к концу года лира может упасть до 28 единиц за доллар.



Эти оценки перекликаются с анализом Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), эксперты которого представили свои доводы по итогам второго тура. В перечень проблем Турции они включили не только самый высокий уровень инфляции за последние годы, но и стремительный рост безработицы. По их словам, турецкий истеблишмент может настолько переоценить значение собственной победы, что это позволит ему отказаться от переосмысления экономической стратегии. Впрочем, как считают в WINEP, Эрдоган при этом сохранит цель "сделать Турцию более независимой от западных финансовых рынков – отчасти за счет укрепления экономических связей с Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией".



В свою очередь, валютный стратег американской компании Wells Fargo Securities Брендан Маккенна заметил в эфире канала CNBС, что поддержать положение национальной валюты Анкара вполне может за счет своп-линий со странами Ближнего Востока и Китаем. "Если они (власти Турции. – "НГ") смогут продолжать использовать эти линии и, возможно, расширят и усилят их, вероятно, интервенции Центрального банка на валютном рынке получат некоторую поддержку", – добавил Маккенна.



Этот вариант может означать, что после выборов Турция продолжит начатую в последние годы политику по углублению контактов с игроками региона – даже теми, кто находился с ней в конфликте. По циркулировавшим в арабской прессе данным, за готовность восстановить связи с сирийским руководством аравийские столицы предлагали Анкаре инвестиционные стимулы, лишь бы официальный Дамаск вышел из иранской орбиты влияния.



Лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, который был соперником Эрдогана во втором туре, в эти месяцы скорее всего будет занят проблемой сохранения лидерства. По данным издания Duvar, 29 мая члены РНП организовали встречу, на повестку которой была вынесена отставка Кылычдароглу. Некоторые соратники оппозиционного кандидата готовы выйти из партии, если тот будет бороться за власть. Вместе с тем критики сценария с отставкой представили свои аргументы, согласно которым скорый уход Кылычдароглу впишется в провластную информационную картину. Если лидер РНП и сможет удержаться у руля, то не дольше, чем до марта 2024 года, когда в Турции начнутся новые выборы – муниципальные.



Базирующаяся в Стокгольме диссидентская организация Nordic Research Monitoring Network считает, что оппозиции нужно опасаться за свою судьбу: по этим оценкам, в постэлекторальный период власть займется погашением "очагов сопротивления". На это отчасти указывают прошлые заявления приближенных Эрдогана. Так, соратник президента по парламентской коалиции, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели пообещал в начале мая, что противники правящей элиты получат либо "пожизненное заключение", либо "пулю". Более впечатляющее заявление делал в середине месяца министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который пообещал "растоптать оппозицию" после переизбрания своего шефа.



В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас допустил, что Эрдоган займется закручиванием гаек во внутренней политике, но для отдельных элементов гражданского общества, а тем, кто вписан в партийную систему, вряд ли что-то угрожает. "Эрдоган способен зачистить оппозицию, но ему непредпочтительно делать наспех: такая оппозиция очень нужна Эрдогану, – пояснил аналитик. – Она даже не ставит вопросы о фальсификациях и не создает никаких трудностей, хотя обещала создать свою альтернативную систему подсчета голосов. Такие оппоненты полезны любому лидеру. Зачем зачищать их?" По словам собеседника "НГ", даже если Кылыдчароглу останется на посту председателя РНП, это будет выгодно для системы.



Как подчеркнул собеседник "НГ", Эрдоган получил то, чего добивался. "Он смог представить себя Западу достаточно легитимным управленцем: за счет переизбрания он укрепил легитимность не только во внутренней, но и во внешней политике", – обратил внимание Хас, добавив, что после подсчета большинства голосов лидера поздравили многие западные коллеги.



Тем не менее политолог предполагает, что реальная общественная поддержка переизбравшегося турецкого президента может отличаться от официально представленных значений на несколько процентных пунктов. "Если оппозиция не говорит о фальсификациях, это не означает, что фальсификаций не было. Это демонстрирует исключительно то, что оппозиция не в состоянии их найти", – подытожил Хас.