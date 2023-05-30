Опасный денежный симптом в экономике США, - В.Катасонов

08:40 30.05.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 30.05.2023



Один из важных макроэкономических показателей – денежный агрегат М2. Он выражает величину находящихся в экономике денег – наличных и безналичных. М2 – один из параметров денежно-кредитной политики. Это также один из индикаторов, свидетельствующий о текущем состоянии экономики и о возможном ее состоянии в будущем.



Сейчас я хочу поговорить об этом показателе в США. Федеральный резервный банк Сент-Луиса регулярно дает статистику по денежному агрегату М2. По его данным, в январе 1959 года денежная масса М2 равнялась 286,6 млрд долл., а в декабре 1975 года значение этого показателя впервые превысило планку в 1 трлн долл. В июле 2012 года впервые была пересечена планка в 10 трлн долл. Наконец, в июле 2022 года денежная масса М2 достигла величины 21,70 трлн долл. ВВП в США по итогам прошлого года составил 25,46 трлн долл. Таким образом, денежная масса составила величину, эквивалентную 85,2% ВВП. Это показатель, который называется "уровнем монетизации экономики".



На протяжении последних десятилетий величина денежной массы М2 и уровень монетизации экономики США неуклонно росли. Особенно рост ускорился после того, когда в 70-е годы был отменен золотодолларовый стандарт. Дополнительный толчок наращиванию денежной массы дал финансовый кризис 2008-2009 гг. В разгар кризиса ФРС объявила о переходе к политике "количественных смягчений".



Суть ее проста: американский Центробанк стал активно накачивать экономику США деньгами, которые сходят с его "печатного станка" и которые он вбрасывает в обращение путем покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг. Значительная (даже большая) часть безналичных денег создается коммерческими банками (путем выдачи кредитов). ФРС стимулировала коммерческие банки увеличивать эмиссию безналичных денег путем снижения нормативов отчисления резервов по своим депозитным обязательствам.



Необходимость наращивания денежной массы обосновывалась стремлением поскорее преодолеть кризис. Политика количественных смягчений начала сворачиваться лишь в 2014 году. После этого были достаточно символические сокращения портфеля ценных бумаг Федерального резерва и соответствующие сокращения долларовой массы, эмитированной американским Центробанком. Но эти сокращения перекрывались приростами эмиссии безналичных денег, осуществляемой коммерческими банками. Достаточно ощутимый толчок, давший импульс росту денежной массы, дала "пандемия ковида", которая стала основанием для усиления финансовой помощи американскому бизнесу и населению. Денежная масса М2 продолжала неуклонно расти до лета прошлого года. Апогеем стал июль.



А в августе прошлого года было зафиксировано небольшое снижение показателя М2. Эксперты без особого труда объяснили этот феномен: денежные власти США озаботились нарастающей инфляцией. Традиционное средство борьбы с инфляцией – сжатие денежной массы. Глава ФРС Джером Пауэлл еще весной прошлого года объявил о переходе к политике количественного ужесточения, которая предполагает сокращение денежной массы и повышение ключевой ставки. И уже в августе был зафиксирован первый результат такой политики – величина М2 за месяц сократилась на 43,8 млрд долл. Дальше дело пошло веселее, и в январе 2023 года показатель М2 оказался ниже рекордного показатели июля 2022 года почти на полтриллиона долларов. А вот самая свежая цифра – на апрель текущего года: денежная масса на конец месяца составила 20.673,1 млрд долл. Сокращение по сравнению с серединой прошлого года более чем на триллион долларов! А относительное сокращение на годовой основе (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) равняется 4,6%.



Понятно, что покупательная способность доллара в апреле 2023 года ниже, чем доллара в апреле 2022 года. Сокращение денежной массы за год в реальном выражении, по оценкам экспертов, составляет не менее 10 процентов. В послевоенной истории США были случаи, когда происходили кратковременные снижения денежной массы М2 в реальном выражении. Так, в телеграм-канале Spydell_finance я нашел такие интересные цифры ("Снижение денежной массы в реальном выражении происходило в 1970 (в моменте на 3.7%), в 1973-1974 (до минус 5.9%), в 1980 (минус 6.6%). Также негативная тенденция была в период с 1988 по 1995, когда за весь период от максимума до минимума накопленное снижение составило 7.6%". Можно предположить, что мы являемся свидетелями самого глубокого падения денежной массы в реальном выражении за всю послевоенную историю США.



Что касается номинального снижения денежной массы, то такового в послевоенной Америке вообще не было. Оно имело место лишь в годы Великой депрессии. В 1930 году денежная масса М2 сократилась в номинальном выражении на 8,5%, в 1931 г. имело место сокращение на 11,2%, в 1932 г. – еще на 12,2%, в 1933 г. – на 2,2%. Согласно другой оценке, за период с октября 1929 по март 1933 г. денежная масса в номинальному выражении сократилась на 38%.



Итак, и номинальное, и реальное нынешнее сокращение денежной массы М2 обусловлено взаимодействием двух факторов – политики ФРС по "количественному ужесточению" и инфляции, которая еще дополнительно обесценивает сокращаемую американским Центробанком денежную массу.



И есть еще третий фактор, который ярко себя проявил в марте-апреле. Это банкротства банков Silicon Valley Bank, Silvergate Signature Bank и First Republic Bank. Банкротство банка неизбежно приводит к ликвидации части денег, находящихся на его счетах. За март-апрель денежная масса сократилась примерно на 440 млрд долл. Эксперты большую часть этого сокращения объясняют банковскими крахами. Эксперт Сергей Блинов объясняет это на простом примере: "…если депозитов в банке на 100 млрд., а резервов только 10 млрд. (отношение резервов к депозитам 1/10), то при одновременном обращении вкладчиков за своими деньгами банк станет неплатежеспособным (банкротом) и не сможет выдать примерно 90 млрд. На такую сумму уменьшится денежная масса – деньги клиентов просто "сгорят" в обанкротившемся банке".



Кроме того, следует иметь в виду, что в ожидании возможных набегов клиентов банки предусмотрительно начинают увеличивать свои резервные отчисления, а это, как известно, снижает эмиссионные возможности банков.



Многие американские эксперты усматривают сходство нынешних тенденций в сфере денежного хозяйства США с теми тенденциями, которые обозначились уже в начале Великой депрессии (1929-1930 гг.). И американский бизнес, и население начинают нервничать, снимать деньги с банковских депозитов, переводя их в кеш, акции, облигации, золото и даже криптовалюты. Это создает условия для продолжающегося сжатия денежной массы и роста неустойчивости банков. Все ждут второй волны банкротств кредитных организаций в США. А если вторая волна начнется, тогда будет уже не просто "сжатие", а резкий обвал денежной массы.