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В Казахстане дефицит электроэнергии. Энергосистема работает на пределе - Минэнерго
09:38 30.05.2023

Энергосистема Казахстана на пределе. Минэнерго прогнозирует к концу года дефицит почти в 6 млрд киловатт-часов. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает tengrinews.kz.

Как передает агентство, особенно остро стоит вопрос для южных регионов. С проблемой там сталкивались на протяжении всего 2022 года. Специалисты списывают это на износ оборудования и значительные потери в сетях.

То, что в энергосектора Казахстана существуют большие проблемы ясно показал прошлый год, в течение которого наблюдался рекордный дефицит электроэнергии. Сейчас этот показатель в сутки превышает 1 гектоватт. По данным Минэнерго, к 2029 году потребление энергии увеличится на 20%, в то же время производство будет составлять лишь 17%.

"Почему пришел энергодефицит у нас в прошлом году? Потому что к нам пришло очень большое количество майнинга, который потребляет очень большое количество электроэнергии. Был еще большой скачок именно по экономике Казахстана, когда вышло большое потребление. Наша энергосистема просто была не готова к этому",
- рассказал заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Асылжан Мусин.

По данным ведомства, всего по стране насчитывается 207 электрических станций. Однако их для быстро строящихся городов недостаточно. И в этом случае встает вопрос рациональности строительства жилых домов и предприятий без обновления энергетической инфраструктуры.

"Уже это ни для кого не секрет, кроме дефицита тепла, у нас есть дефицит воды и канализационных сооружений. Прежде чем ты строишь какой-то объект или часть города, ты должен обязательно запрограммировать или запроектировать некий резерв любых инфраструктурных мощностей. Будь то тепло или электроэнергия, вода, канализация или другое. Если ты этого не делаешь, то у тебя получатся просто коробки, которые будут ждать, что ты там достроишь три-четыре-пять ТЭЦ",
- рассказал эксперт в сфере энергетики Жусып Хайрушев.
По его словам, сегодня в Казахстане в критическом состоянии находятся 19 ТЭЦ. Во время пика дефицита энергосистему Казахстана поддерживает Россия. Это помогает компенсировать различия в производстве и потреблении электроэнергии.

Источник - eadaily.com
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