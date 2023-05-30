В Душанбе задержали бывшего гендиректора "Таджик Эйр" Рустама Холикова

10:14 30.05.2023

В Душанбе задержан Рустам Холиков, бывший генеральный директор авиакомпании "Таджик Эйр" (Tajik Air) и экс-начальник международного аэропорта Душанбе. Генеральная прокуратура Таджикистана приняла решение об аресте Холикова 26 мая, сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) со ссылкой на свои источники.



По информации издания, Холиков обвиняется в присвоении средств, подделке документов и мошенничестве.

"Судом наложен арест на денежные средства и имущество, принадлежащие Холикову. Инкриминируемые ему преступления Холиков совершал будучи гендиректором авиакомпании Tajik Air", - сообщил один из источников.



Власти задержание Холикова не комментируют. Узнать мнение самого задержанного, а также его адвоката пока не представляется возможным. Детали уголовного дела не раскрываются.



Холиков руководил авиакомпанией "Таджик Эйр" с 2008 по 2016 годы. Он, в частности, подписал договор с литовской компанией Skyroad Leasing на использование самолетов, но из-за того, что руководители таджикистанской авиакомпании не выполнили взятые на себя обязательства, "Таджик Эйр" обязали выплатить литовцам $20 млн. Банковские счета авиаперевозчика были арестованы.



Ранее Холикова уже задерживали: 4 августа 2019 года его сняли с рейса в Стамбул в аэропорту Душанбе. Тогда после допроса в Государственном комитете национальной безопасности Холиков был отпущен под подписку о невыезде до окончания следствия по делу о хищениях средств в "Таджик Эйр". По словам источников, речь шла о многомиллионных суммах. В частности, выяснилось, что Холиков перечислил со счетов авиакомпании на счет исполнительного аппарата президента Таджикистана $100 тысяч для реставрации правительственной гостиницы в Москве. Однако эти средства так и не были возвращены авиакомпании. Согласно другому расследованию, за год работы директором "Таджик Эйр" Рустам Холиков нанес бюджету страны ущерб в размере 150 млн сомони ($13,7 млн).



В сентябре 2020 года Холиков был замечен рядом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время сдачи в эксплуатацию предприятия по переработке пищевых продуктов ООО "Ситабр-Агро" в Гиссаре. Тогда сообщалось, что предприятие "Ситабр-Агро" создано именно Холиковым.



Национальный авиаперевозчик "Таджик Эйр" уже несколько лет подряд испытывает технические и финансовые трудности. Ранее появлялась информация о возможном банкротстве авиакомпании.



30.05.23