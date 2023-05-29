|Крекс, пекс, фекс... Правительство Кыргызстана определило места для строительства школ властями России
10:17 30.05.2023
Первые три из девяти школ, которые власти России запланировали построить в Кыргызстане, возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждое из этих учебных заведений будет рассчитано на 1224 учащихся. Такие данные на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана озвучил замминистра образования и науки Уланбек Усеков, передает Kaktus.media.
Усеков подчеркнул, что если соглашение между правительствами двух стран будет ратифицировано, то строительство трех первых школ начнется уже в текущем году.
"Предварительная стоимость одной школы - 500 млн рублей ($6,2 млн). Аттестат об окончании будет выдаваться как кыргызского, так и российского образца. Планируется, что каждый последующий год будет начинаться строительство трех объектов", - добавил чиновник.
Усеков перечислил обязательные условия для проектирования школ: территория не меньше трех гектаров, подведение инфраструктуры и возможность провести в здании интернет. После сдачи объектов в эксплуатацию они перейдут на баланс республики, отметил представитель министерства.
Отвечая на вопросы депутатов, замминистра назвал все девять предполагаемых локаций для строительства россиянами учебных заведений:
🔔 Бишкек - улица Сухэ-Батора;
🔔 Каракол - на пересечении улил Элебаева и Карасаева;
🔔 Баткен - участок Айгуль-Таш, квартал Чет Булак;
🔔 Ош - на территории лагеря "Жаштык";
🔔 Ошская область - село Прогресс Узгенского района;
🔔 Джалал-Абад - улица Пушкина;
🔔 Талас - улица Алымкулова;
🔔 Чуйская область - село Новопавловка Сокулукского района;
🔔 Нарын - улица Ленина.
По словам Усекова, обучение в этих школах будет вестись на русском языке, за исключением четырех дисциплин: кыргызский язык, кыргызская литература, история Кыргызстана и манасоведение.
"Программа обучения будет основана на стандартах обеих стран", - уточнил Усеков.
Россия возьмет на себя руководство школами, в них будут работать приезжие директора. Зарплату местных преподавателей приравняют к окладам учителей, прибывших из РФ. При этом российские власти обещают самостоятельно оплачивать работу своих педагогов.
О строительстве Россией девяти школ на территории Кыргызстана в январе этого года говорил министр образования и науки центральноазиатской республики Уланбек Мамбетакунов. Тогда он заявлял, что новые учебные учреждения планируется возвести в Бишкеке, Оше, а также в каждой из семи областей страны.
29.05.23