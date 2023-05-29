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Крекс, пекс, фекс... Правительство Кыргызстана определило места для строительства школ властями России
10:17 30.05.2023

Первые три из девяти школ, которые власти России запланировали построить в Кыргызстане, возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждое из этих учебных заведений будет рассчитано на 1224 учащихся. Такие данные на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана озвучил замминистра образования и науки Уланбек Усеков, передает Kaktus.media.

Усеков подчеркнул, что если соглашение между правительствами двух стран будет ратифицировано, то строительство трех первых школ начнется уже в текущем году.

"Предварительная стоимость одной школы - 500 млн рублей ($6,2 млн). Аттестат об окончании будет выдаваться как кыргызского, так и российского образца. Планируется, что каждый последующий год будет начинаться строительство трех объектов", - добавил чиновник.
Усеков перечислил обязательные условия для проектирования школ: территория не меньше трех гектаров, подведение инфраструктуры и возможность провести в здании интернет. После сдачи объектов в эксплуатацию они перейдут на баланс республики, отметил представитель министерства.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра назвал все девять предполагаемых локаций для строительства россиянами учебных заведений:

🔔 Бишкек - улица Сухэ-Батора;

🔔 Каракол - на пересечении улил Элебаева и Карасаева;

🔔 Баткен - участок Айгуль-Таш, квартал Чет Булак;

🔔 Ош - на территории лагеря "Жаштык";

🔔 Ошская область - село Прогресс Узгенского района;

🔔 Джалал-Абад - улица Пушкина;

🔔 Талас - улица Алымкулова;

🔔 Чуйская область - село Новопавловка Сокулукского района;

🔔 Нарын - улица Ленина.

По словам Усекова, обучение в этих школах будет вестись на русском языке, за исключением четырех дисциплин: кыргызский язык, кыргызская литература, история Кыргызстана и манасоведение.

"Программа обучения будет основана на стандартах обеих стран", - уточнил Усеков.
Россия возьмет на себя руководство школами, в них будут работать приезжие директора. Зарплату местных преподавателей приравняют к окладам учителей, прибывших из РФ. При этом российские власти обещают самостоятельно оплачивать работу своих педагогов.

О строительстве Россией девяти школ на территории Кыргызстана в январе этого года говорил министр образования и науки центральноазиатской республики Уланбек Мамбетакунов. Тогда он заявлял, что новые учебные учреждения планируется возвести в Бишкеке, Оше, а также в каждой из семи областей страны.

29.05.23

Источник - fergana.media
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