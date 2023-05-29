Крекс, пекс, фекс... Правительство Кыргызстана определило места для строительства школ властями России

10:17 30.05.2023

Первые три из девяти школ, которые власти России запланировали построить в Кыргызстане, возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждое из этих учебных заведений будет рассчитано на 1224 учащихся. Такие данные на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана озвучил замминистра образования и науки Уланбек Усеков, передает Kaktus.media.



Усеков подчеркнул, что если соглашение между правительствами двух стран будет ратифицировано, то строительство трех первых школ начнется уже в текущем году.



"Предварительная стоимость одной школы - 500 млн рублей ($6,2 млн). Аттестат об окончании будет выдаваться как кыргызского, так и российского образца. Планируется, что каждый последующий год будет начинаться строительство трех объектов", - добавил чиновник.

Усеков перечислил обязательные условия для проектирования школ: территория не меньше трех гектаров, подведение инфраструктуры и возможность провести в здании интернет. После сдачи объектов в эксплуатацию они перейдут на баланс республики, отметил представитель министерства.



Отвечая на вопросы депутатов, замминистра назвал все девять предполагаемых локаций для строительства россиянами учебных заведений:



🔔 Бишкек - улица Сухэ-Батора;



🔔 Каракол - на пересечении улил Элебаева и Карасаева;



🔔 Баткен - участок Айгуль-Таш, квартал Чет Булак;



🔔 Ош - на территории лагеря "Жаштык";



🔔 Ошская область - село Прогресс Узгенского района;



🔔 Джалал-Абад - улица Пушкина;



🔔 Талас - улица Алымкулова;



🔔 Чуйская область - село Новопавловка Сокулукского района;



🔔 Нарын - улица Ленина.



По словам Усекова, обучение в этих школах будет вестись на русском языке, за исключением четырех дисциплин: кыргызский язык, кыргызская литература, история Кыргызстана и манасоведение.



"Программа обучения будет основана на стандартах обеих стран", - уточнил Усеков.

Россия возьмет на себя руководство школами, в них будут работать приезжие директора. Зарплату местных преподавателей приравняют к окладам учителей, прибывших из РФ. При этом российские власти обещают самостоятельно оплачивать работу своих педагогов.



О строительстве Россией девяти школ на территории Кыргызстана в январе этого года говорил министр образования и науки центральноазиатской республики Уланбек Мамбетакунов. Тогда он заявлял, что новые учебные учреждения планируется возвести в Бишкеке, Оше, а также в каждой из семи областей страны.



29.05.23