Легендарный взяточник экс-вице-премьер Зилалиев в очередной раз выкупился из КырТюрьмы

11:44 30.05.2023

Экс-глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев 13 мая 2023 года был отпущен из-под стражи. Об этом Tazabek сообщили источники.



Такое решение принято в связи с тем, что потерпевший отказался от претензий.



Ранее, 17 марта 2023 года, Первомайский районный суд г.Бишкек избрал экс-главе ГКПЭН Дуйшенбеку Зилалиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия - до 15 мая 2023 года с содержанием в Учреждении №21 СИН при Министерстве юстиции (СИЗО-1).



Тогда сотрудники ГКНБ сообщали, что "З.Д.Т." в 2017 году, имея властные полномочия, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тыс. долларов США от гражданина "Б.Р.". Однако, со стороны "З.Д.Т." ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.



По уголовному делу, связанному с незаконным обогащением, Д.Зилалиев находится под подпиской о невыезде.