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В Казахстане разработали Доктрину о профессиональных и личностных качествах госслужащих в модели "человекоцентричного" госуправления
11:47 30.05.2023

В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГУЛИРУЮТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЧИНОВНИКОВ
В Казахстане разработали Доктрину о профессиональных и личностных качествах государственных служащих в модели "человекоцентричного" государственного управления. Доктрина была опубликована в начале мая для общественного обсуждения и откровенно развеселила экспертное сообщество Казахстана. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.
В Казахстане зарегулируют духовно-нравственное развитие чиновников
По замыслу авторов из Агентства по делам государственной службы, Доктрина "активизирует процесс сознательной духовно-нравственной идентификации государственных служащих". Инструкция по личностному росту разместилась на 22 страницах.

Некоторые разделы Доктрины озаглавлены, например, так: "Личностное бытие государственных служащих Республики Казахстан как социальный эталон" или "Профессионально-личностное акме государственных служащих Республики Казахстан". По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, документ - "без сомнения, креативный, но совершенно ни к чему не обязывающий и поэтому бесполезный".

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- В чем особенность концепций и доктрин развития в Казахстане, кроме их количества?

- За последние два года действительно резко выросло количество принимаемых доктрин и концепций. Прежние госпрограммы пропали, система национального планирования, которая была принята два года назад, сейчас корректируется.

При этом по принятым национальным проектам никто никакой отчетности не предоставляет. По крайней мере, в открытом доступе ее нет. Счетный комитет - высшая аудиторская палата - последние полгода не балует нас никакими аудиторскими отчетами по бюджетным делам.

Любая Концепция или Доктрина в Казахстане - это не конкретный документ с целевыми показателями, с бюджетами и т. д., а некая декларация намерений, выполненная в виде размышлений на ту или иную тему.

Документы, касающиеся реформы госслужбы, написаны в той же стилистике. Это набор странных деклараций с цитатами - от Шекспира до Абая, - в которых на первые роли выходит форма, а не содержание.

В концепции госуправления вообще нет конкретики по ответственности, а сделан упор на лидерские и коммуникативные качества, самосовершенствование, дух реформизма и так далее.

Это, конечно, само по себе хорошо, но у госуправления функции несколько иные. Оно должно анализировать ситуацию, принимать решения и реализовывать их. Но об ответственности за принимаемые решения в таких документах говорится все меньше. И эта новая Доктрина - не исключение.

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- Какое впечатление она на вас произвела?

- Текст сам по себе прекрасный. Явно написан под влиянием двух-трех лекций по саморазвитию и лидерским качествам. Сейчас же у нас каждый второй - коуч, а каждый третий - консультант.

И в доктрине говорится о том же самом: лидерские качества, коммуникативные навыки, - разве только про карму не упоминается. Это просто описание того, каким в идеале должен быть государственный служащий в Казахстане.

Плохо, что нет ни слова о том, как его привести в описанное идеальное состояние. Поэтому, надо признать, на эту доктринально-концептуальную манию можно не обращать внимания вообще.

У нас государство в целом не склонно выполнять собственные планы и отчитываться по ним, а если копнуть глубже, то выяснится, что все эти доктрины меняются довольно часто. К примеру, если не ошибаюсь, в апреле были приняты две доктрины, касающиеся концепции развития образования, и они заменили собой документы, принятые в ноябре прошлого года.

Я считаю, что если уж приняли доктрину, то надо ее придерживаться, а не менять через полгода на другую доктрину. Конечно, можно было бы проанализировать обсуждаемый нами документ - какие у него положительные качества, какие отрицательные, какие есть спорные моменты, обзор опыта, алгоритм… Но, с учетом стремления нашего госаппарата менять один документ на другой, это совершенно бессмысленное занятие.

В Казахстане при таком подходе госпланирование становится миражом. Мы к чему-то стремимся, но никто не знает, к чему именно.

- Зачем разрабатывать и принимать такую Доктрину?

- Так Агентство по делам госслужбы видит светлое будущее. Точно так же, как разработчики других доктрин и концепций видят светлое будущее в своих отраслях.

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- Но ведь есть Этический кодекс, о котором сами разработчики упоминают.

- У нас, как уже неоднократно говорил президент Касым-Жомарт Токаев, в работе госорганов отсутствует институциональная память. К примеру, пять лет назад было принято решение в виде указа или постановления. Но за это время сменилось два или три министра. И новые министры не всегда в курсе, что принимали их предшественники.

И потом всегда же можно сказать, что это - Этический кодекс, а это - Доктрина, а мы еще Концепцию напишем и Стратегию разработаем и еще что-нибудь напишем.

В условиях нестабильности государственного планирования говорить о долгосрочности того или иного документа не приходится.

Марсель Хамитов

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685436420


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