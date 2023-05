Сербов атаковал албанский спецназ и НАТО. Вучич превращается в Януковича

11:48 30.05.2023

ОЛивер Галич. 30.05.2023 08:57 (Мск) , Брюссель



В понедельник, 29 мая, состоялся очередной акт трагедии под названием "зачистка Косово и Метохии от сербов". Сербов травили газом, избивали и стреляли в них из автоматов, причем не только косовская "полиция", но и "миротворцы" НАТО.



В ответ премьер Сербии Ана Брнабич назвала последних "партнерами", а президент страны Александр Вучич призвал косовских сербов ни в коем случае не вступать в конфликт с военными НАТО, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







Поводом для очередной силовой акции против сербов, которые составляют подавляющее большинство населения в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин Поток на севере автономного края Косово и Метохия, стало проведение в админздания этих муниципалитетов албанцев. Их власти в Приштине объявили "мэрами", хотя за этих людей проголосовали по 2-3% жителей – то есть все албанцы и по десятку-другому продавшихся сербов.



Сербы утром 29 мая собрались у зданий всех трех перечисленных муниципалитетов, но до конфликта дошло только в Звечане, где косовская "полиция" и "миротворцы" НАТО (официальное название – Kosovo Forces, KFOR) решили устроить показательную порку.



Сербы искренне пытались играть по западным правилам: они пели, танцевали, рисовали на автомобилях полиции сербскую национальную символику, пытались угощать силовиков конфетами и свежесваренным кофе – но получали только насмешки и угрозы.



Однако в 17:00 угрозы прозвучали по мегафону, после чего в мирных и безоружных людей полетели светошумовые гранаты от KFOR, а потом в их направлении раздались выстрелы из "калашникова" одного из косовских "полицейских".



После этого наступило время комментариев. Послы "стран Квинты" (США, Великобритания, Германия, Франция и Италия) хором "осудили насилие в Звечане", после чего встретились с "премьер-министром" самопровозглашенной "Республики Косово" Альбином Курти. Последний на встрече с ними заявил:



"Сербские националистические шовинист и прокремлевские граффити с экстремистами в масках, которые преследуют, оскверняют и нападают на все несербское, являются основным показателем мотива насильственных действий, которые следует осудить самым решительным образом".



Издевательски звучал комментарий Каролин Зияде, главы Миссии ООН в Косово (UNMIK), которая согласно Резолюции СБ ООН 1244 де-юре осуществляет управление краем, который согласно упомянутой резолюции является неотъемлемой частью территории Сербии.



Она "решительно осудила действия, которые сегодня в муниципалитете Звечан привели к серьезным травмам членов KFOR, а также мирных жителей".



"Насилие в любой форме, в том числе в отношении сил KFOR, развернутых для обеспечения безопасной и надежной обстановки в соответствии с Резолюцией 1244 (1999) Организации Объединенных Наций, неприемлемо" – сказано в заявлении UNMIK.



Ричард Гренелл, бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной, отреагировал в микроблоге:



"Последние новости: войска НАТО захватили здания в Косово. Американские войска и американские деньги. Мы пришли от мира и прогресса при Трампе к хаосу и оккупации при Байдене. Байден так слаб".



А что же сербские власти, спросит читатель? Они призывали косовских сербов к… мирному поведению. Утром 29 мая, когда акция устрашения в Звечане еще не произошла, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила:



"Спасибо нашему народу Косово и Метохии за достойное поведение до такой степени, что это удивительно, за миролюбие, за ненасильственное сопротивление, за борьбу за свои имена и фамилии, свои дома и страну Сербию. Похоже, спецподразделения косовских сил, а также KFOR и НАТО только и ждут, пока сербы что-то предпримут, чтобы иметь возможность отреагировать. Я не могу сказать ни одного приятного слова о наших партнерах в ЕС и KFOR, их реакция является запоздалой".



Вечером в компании гражданского министра обороны и начальника Генштаба к нации, наконец, обратился президент Сербии Александр Вучич.



Он сообщил, что к 14:00 сербская армия, находящаяся из-за обострения ситуации на севере Косово в режиме полной боевой готовности, "была распределена по тактическим точкам на протяжении административной линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово".



На самом деле на боевую готовность армии Сербии ни на Западе, ни даже в Косово никто давно не реагирует – ведь готовности ее применить для защиты косовских сербов ни у Вучича, ни у одного из сербских политиков нет. И даже заявить о выходе Сербии из так называемых "Кумановских соглашений", которые в 1999 году отдали Косово и Метохию под оккупацию НАТО, не осмеливаются не только власти, но даже называющая себя "патриотической" оппозиция.



Но с оппозиции какой спрос, если вся власть в Сербии принадлежит Вучичу, а тот десять с лишним лет ограничивается "последними сербскими предупреждениями"? Вот и 29 мая президент Сербии заявил:



"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир, но в последний раз я повторяю и прошу международное сообщество урезонить Альбина Курти. Если они этого не сделают, боюсь, будет слишком поздно. Мы не допустим погромов и преследований нашего народа в Косово".



Police special forces officers stand guard outside the municipality building of Zvecan, following clashes between Kosovo police and ethnic Serb protesters, who tried to prevent a newly-elected ethnic Albanian mayor from entering his office, in the town of Zvecan, Kosovo, May 26, 2023. REUTERS/Miodrag Draskic



А чтобы косовские сербы вдруг не подумали, что Белград им придет на помощь, к ним Вучич обратился специально. По словам президента Сербии, Альбин Курти хочет довести целый регион до кровопролития между сербами и НАТО, а этого нельзя допустить:



"Только не вступайте в конфликт с НАТО, – не потому, что я боюсь или кого-то из нас, никому из нас лично нечего терять, – а потому, что этого хочет Курти".



Лучшей оценкой поведения Александра Вучича, как по мне, являются слова политической эмигрантки из Киева, а ныне российского журналиста и блогера Светланы Пикты.



"Я была непосредственной свидетельницей волнений в Белграде полтора года назад – из-за манипуляций с референдумом, который можно было бы назвать "навстречу ЕС и НАТО". Дело было в середине января 2022 года, за полтора месяца до СВО, за десять дней до того, как Великобритания анонсировала "тройственный союз" с Украиной и Польшей, неделю до того, как НАТО отправило вооружения и войска на границу с Россией и Белоруссией.



Для приведения судебной системы Сербии в соответствии с законодательством Европейского Союза, правительство Сербии предложило изменить способ избрания судей и прокуроров. Это была попытка правительства Вучича влезть в ЕС, оставляя все же хорошие отношения с Россией. Словом, обычное и знакомое всем до боли двоежопие.



Везде шла агитация, где сербов убеждали чуть ни на коленях ответить "да". А ради того, чтобы этот референдум нельзя было сорвать неявкой, загодя отменили необходимое условие 50% явки, подмяли законодательство. И еще – какое чудо – Великобритания срочно тогда уладила вопрос с голосованием косовских сербов. Итог вы знаете. Прогнулись и прогнули, сербы пошумели и замолчали. Незавидно их положение островитян.



А сейчас Вучич так похож на Януковича, аж до зубовного моего скрежета. Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с послами стран "Квинты" утром 30 мая в связи с обострением в Косово – передают СМИ. Наверняка же они ему дадут "гарантии". Да? А дальше? Дальше пишите сами, меня сейчас хватает только на вводные" – саркастически написала Пикта в своем Телеграм-канале.