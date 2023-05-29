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|В Джизаке демонтировали фундамент строящегося института
11:51 30.05.2023
При строительстве здания института на 2500 студентов в Джизаке были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем построенный фундамент был демонтирован.
В Джизаке демонтировали фундамент нового корпуса педагогического института, сообщили в пресс-службе Министерства строительства Узбекистана.
Строительство здания, рассчитанного на 2500 студентов, шло на территории махалли "Богишамол". Областная инспекция по контролю в сфере строительства провела мониторинг работ на объекте и выявила многочисленные нарушения.
"Постройка не соответствовала требованиям строительства в сейсмоопасных зонах, бетонные работы в части фундамента не соответствуют проектным требованиям согласно заключению лаборатории, заливка бетона выполнена некачественно", - отмечается в сообщении.
Инспекция выдала письменные заключения ответственным лицам по поводу нарушений при выполнении строительных работ, а некачественный фундамент был демонтирован.