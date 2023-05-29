В Джизаке демонтировали фундамент строящегося института

11:51 30.05.2023

При строительстве здания института на 2500 студентов в Джизаке были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем построенный фундамент был демонтирован.



В Джизаке демонтировали фундамент нового корпуса педагогического института, сообщили в пресс-службе Министерства строительства Узбекистана.



