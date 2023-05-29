 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.05.2023
14:30  Китайцы спасают Азию от опасной химии
13:20  Двум ледникам Иссык-Куля присвоят имена шейха ОАЭ и короля Саудовской Аравии. За какие вкусняшки?
13:06  Казпремьер Смаилов дерзнул покритиковать трех акимов
13:02  Казахстан содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации, - Денис Кривошеев
12:59  Страны ЕС и ЦА выступили против планов талибов на самовольный забор воды из Амударьи
12:47  В Швеции 8/06 стартует 1-й чемпионат Европы по сексу. В программе следующие дисциплины...
12:18  Казахстанским чиновникам запретят принимать и дарить подарки официальным лицам

11:59  Рублевку атаковали дроны ВСУ, усравшаяся элитка в шоке, народ самоорганизуется, - СП
11:51  В Джизаке демонтировали фундамент строящегося института
11:48  Сербов атаковал албанский спецназ и НАТО. Вучич превращается в Януковича
11:47  В Казахстане разработали Доктрину о профессиональных и личностных качествах госслужащих в модели "человекоцентричного" госуправления
11:44  Легендарный взяточник экс-вице-премьер Зилалиев в очередной раз выкупился из КырТюрьмы
11:21  Турецкие тайны русской Царь-пушки, которая и не пушка вовсе
10:17  Крекс, пекс, фекс... Правительство Кыргызстана определило места для строительства школ властями России
10:14  В Душанбе задержали бывшего гендиректора "Таджик Эйр" Рустама Холикова
09:38  В Казахстане дефицит электроэнергии. Энергосистема работает на пределе - Минэнерго
08:40  Опасный денежный симптом в экономике США, - В.Катасонов
08:16  Цветная революция Эрдогану не грозит, - Игорь Субботин
08:11  Премьер-министр Японии уволил сына после появления "неуместных фотографий" пьянок в госрезиденции
01:13  Новый виток геополитического соперничества в Центральной Азии, - Сергей Жильцов
01:11  Афганистан не считается с экологией в регионе, - В.Панфилова
00:32  Иран протестировал новую баллистическую ракету Хайбар
00:06  В сербских районах Косово начались столкновения с солдатами НАТО
00:05  Опасный транскаспийский проект, - Рената Алимова
00:00  Европа теряет Латинскую Америку. Латиноамериканцы непреклонны, - В.Малышев
Понедельник, 29.05.2023
22:05  Глава МВД Турции Сойлу: мы с Эрдоганом впервые поймали Америку
20:31  И.Стародубцев: Турецкий поток. Что для России означает победа Эрдогана?
20:00  Курс турецкой лиры обрушился после новостей о переизбрании Эрдогана
19:25  Время Зеленского кончилось, наверх двигают новую фигуру
18:58  Робахон Махмудова утверждена кандидатом в президенты Узбекистана от партии "Адолат"
18:06  Кадровые перестановки в Таджикистане: страна не может залечить "родовую травму"
18:02  Спикер КазСената Ашимбаев пафосно презентовал новую книжку (7-й и 8-й том) о "ГолодомореKZ"
14:36  "Кыргызское взморье" схомячила Администрация КырПрезидента
14:32  Кастрация души: вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
14:22  Венгрия выдвинула новый ультиматум Зеленскому, - Фахраддин Асади
14:20  Скончалась 31-летняя узбекская тележурналистка Нозима Махмудова
14:04  Мырзахметова не брать! Почему борьба с коррупцией в KZ мало отличается от самой коррупции..., - М.Асипов
14:02  Систему образования Узбекистана вновь ждут изменения?
14:00  Президент Узбекистана проехался в автобусе, посетил промзону, парк и махаллю
13:57  Почему в этом году в Таджикистане так часты пыльные бури?
13:54  Турецкое счастье Кремля: победа Эрдогана избавит Путина от дополнительных проблем, - М.Ростовский
13:50  Илон Маск своим предложением сталкивает мир к ядерной катастрофе, - А.Шварц
13:45  Примова бить. КырДепутаты ссорятся и скандалят из-за очередных непрозрачных соглашений с Китаем
13:00  Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
12:41  КырЧиновники дебатируют новый налог на скот
12:08  Токаев ответил на "шутку" Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
12:03  Ставочные игрища Казнацбанка, - Е.Косенко
11:49  КазОСМС: деньги собирают – лечения не добьешься, - А.Бектенова
11:32  Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую, - Богдан Киш
10:43  Эрдоган победил. На выборах в Турции выиграла Россия, - СП
09:58  "Кыргызиндустрия": красивые обещания, большие амбиции и никаких результатов, - Т.Кудрявцева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рублевку атаковали дроны ВСУ, усравшаяся элитка в шоке, народ самоорганизуется, - СП
11:59 30.05.2023

Прогнозы основателя группы "Вагнер" сбываются с пугающей скоростью
Сергей Аксенов

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С" в Подмосковье", - пояснили военные.

Некоторые дроны попали в жилые здания.

По информации СМИ, первый БПЛА врезался в 25 этаж дома на улице Атласова в Новой Москве. На 25, 24 и 23 этажах выбиты стекла. Повреждена бетонная плита перекрытия. В квартире, по которой ударил дрон, находилась семья с 5-летним ребенком. Легкое осколочное ранение получила жительница.

Второй беспилотник атаковал жилой дом на улице Профсоюзной около 5.20. Он врезался в окно квартиры на 16 этаже. В комнате находилась одна женщина. Она не пострадала. БПЛА нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Он залетел в квартиру вместе с частью дрона, но не взорвался.

Третий жилой дом - 30-этажный - был атакован беспилотником в седьмом часу утра - на Ленинском проспекте. Этот дрон нес три КЗ-6, он врезался в 14 этаж дома. Эвакуированы 300 человек.

Кроме того, по данным депутата Госдумы Хинштейна, украинские беспилотники упали или были сбиты в Красногорском, Истринском и Одинцовском районах Подмосковья.

Также известно, что дроны заметили обитатели "Рублевки". В соцсетях случайные очевидцы публикуют кадры БПЛА, пролетающих над элитными поселками. Число дронов, упоминаемых свидетелями, разнится с данными Минобороны.

Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин предрекал, что российская элита начнет всерьез относиться к СВО только когда "прилетит" по местам жительства нуворишей.

Глава Истринского городского округа Татьяна Витушева призвала не публиковать кадры работы российской ПВО.

За медпомощью обратилось два человека, госпитализация им не потребовалась, никто серьезно не пострадал, сообщил Сергей Собянин.

План "Тайфун" введен в полиции Москвы и Московской области, предполагающий сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Есть данные, что после атаки БПЛА в столице и пригородах блокируется система GPS.

"То, что американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал), об этом что - нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО?" - заявил Рогозин.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование атак БПЛА на жилые дома в Москве и на территории Подмосковья.

- Глава ГУР Украины Кирилл Буданов пообещал отомстить за вчерашний массированный обстрел Киева, - напомнил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007−2009 г. г.) Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. - Видимо, это и был ответ.

"СП": Московская система ПВО, говорят, самая надежная в стране…

- Надо понимать, что понятия "московское ПВО" не существует. Есть 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, у которой в боевой задаче четко сказано: не допустить ударов по городу Москва и центральному экономическому району России средствами воздушно-космического нападения, баллистическими ракетами и т. д. Про беспилотники там не сказано, но это тоже средства воздушного нападения. На сегодняшний день силы и средства этой армии задействованы не только на обороне основного объекта, но и на границе с Украиной. В том числе вооружения, техника, личный состав.

"СП": Существуют разночтения в количестве БПЛА, атаковавших Москву. Минобороны заявило о 8 аппаратах, СМИ насчитали около трех десятков…

- Достоверно оценить количество БПЛА, атаковавших Москву и Подмосковье пока нельзя. То ли их 8, то ли 25−30 или больше - говорят, они двигались с разных направлений. Данные объективного контроля могут быть известны только через сутки, когда будет проанализирована вся информация. Когда проанализируют всю обстановку от границы с Украиной до Москвы. При этом велика вероятность, что все или часть БПЛА запускались с территории России. Об этом свидетельствует небольшая мощность боевого вещества на борту. Значит, использовались малые БПЛА. Средние дроны, которые могли действовать с территории Украины, несут нагрузку в сотни килограмм.

"СП": Как можно оценить эффективность работы нашей ПВО…

- Эффективность системы ПВО оценивается в категориях вероятности. Например, эффективность поражения С-300 или С-400 любой цели составляет 0,98. Замечу, что в советский период от Украины и до Москвы по киевской трассе стояло 8 зенитно-ракетных полков. Сегодня есть всего две больших зоны поражения. Первая - зенитно-ракетные полки у Белгорода, Брянска и Воронеже, и вторая - в Подмосковье. Также стоят подвижные ЗРК, которые могут уничтожать цели на малых высотах зенитными пушками и ракетами на расстоянии до 24 километров. Но их особенность в малой отражающей поверхности. Обнаружить заранее такие цели трудно. Порой их сбивают уже над головами людей.

При этом обратите внимание, что на серьезные объекты нападения не было. Ни на АЭС, ни на крупные предприятия. Били по жилым домам. А значит, целью был психоз среди населения. Мол, у нас длинные руки, как бы говорят украинцы.

"СП": Смогут ли военные надежно защитить москвичей?

- Прилеты украинских беспилотников, естественно, будут продолжаться. Войска будут проводить тренировки по таким целям в реальных условиях. Командующий армией примет решение сосредоточить основные и дополнительные силы и средства на наиболее опасных направлениях: юго-западном, западном и северо-западном. Будут добавлены новые эшелоны, перекрытые зоны поражения. Добавят "Панцири". Наверное, задействуют дополнительную авиацию.

Поскольку с 1990-х система ПВО уменьшилась на 60−80 процентов, теперь нужно вернуться к советской схеме ПВО, позволявшей уничтожать воздушные цели еще на подступах к Москве.

К сожалению, бороться с БПЛА надо не только с помощью ПВО, а всем народом. Стрелять дорогой ракетой по дронам неэффективно. Еще и осколки на голову падают. Выбирать средства поражения нужно с учетом этих обстоятельств. Поэтому гражданским властям сейчас нужно проводить работу с людьми, формировать местные дружины ПВО, как во время войны. На высотных зданиях организовать дежурство наблюдателей за воздушной обстановкой. Это позволит обнаруживать БПЛА более своевременно.

материал дополняется…

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685437140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы
- Свыше 280 инвестпроектов на 1,9 трлн тенге планируется запустить в Казахстане в 2023 году
- Реализацию ключевых проектов развития области Ұлытау обсудили в Правительстве
- Ерлан Карин принял участие в форуме "Имам – ізгі қоғам жаршысы"
- Базовая ставка: реальный инструмент или номинальное значение?
- Кадровые перестановки
- Снижение цен на СЗПТ и объемы поставок ранних овощей обсудили в Правительстве
- Механизмы качественной реализации инвестиционного потенциала в стране обсудили сенаторы
- Делегация Демпартии "Ак жол" приняла участие в наблюдении за выборами в Кыргызстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  