Рублевку атаковали дроны ВСУ, усравшаяся элитка в шоке, народ самоорганизуется, - СП

11:59 30.05.2023

Прогнозы основателя группы "Вагнер" сбываются с пугающей скоростью

Сергей Аксенов



"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.



"Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С" в Подмосковье", - пояснили военные.



Некоторые дроны попали в жилые здания.



По информации СМИ, первый БПЛА врезался в 25 этаж дома на улице Атласова в Новой Москве. На 25, 24 и 23 этажах выбиты стекла. Повреждена бетонная плита перекрытия. В квартире, по которой ударил дрон, находилась семья с 5-летним ребенком. Легкое осколочное ранение получила жительница.



Второй беспилотник атаковал жилой дом на улице Профсоюзной около 5.20. Он врезался в окно квартиры на 16 этаже. В комнате находилась одна женщина. Она не пострадала. БПЛА нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Он залетел в квартиру вместе с частью дрона, но не взорвался.



Третий жилой дом - 30-этажный - был атакован беспилотником в седьмом часу утра - на Ленинском проспекте. Этот дрон нес три КЗ-6, он врезался в 14 этаж дома. Эвакуированы 300 человек.



Кроме того, по данным депутата Госдумы Хинштейна, украинские беспилотники упали или были сбиты в Красногорском, Истринском и Одинцовском районах Подмосковья.



Также известно, что дроны заметили обитатели "Рублевки". В соцсетях случайные очевидцы публикуют кадры БПЛА, пролетающих над элитными поселками. Число дронов, упоминаемых свидетелями, разнится с данными Минобороны.



Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин предрекал, что российская элита начнет всерьез относиться к СВО только когда "прилетит" по местам жительства нуворишей.



Глава Истринского городского округа Татьяна Витушева призвала не публиковать кадры работы российской ПВО.



За медпомощью обратилось два человека, госпитализация им не потребовалась, никто серьезно не пострадал, сообщил Сергей Собянин.



План "Тайфун" введен в полиции Москвы и Московской области, предполагающий сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.



Есть данные, что после атаки БПЛА в столице и пригородах блокируется система GPS.



"То, что американскую навигационную систему нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал), об этом что - нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО?" - заявил Рогозин.



Генпрокурор Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование атак БПЛА на жилые дома в Москве и на территории Подмосковья.



- Глава ГУР Украины Кирилл Буданов пообещал отомстить за вчерашний массированный обстрел Киева, - напомнил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007−2009 г. г.) Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. - Видимо, это и был ответ.



"СП": Московская система ПВО, говорят, самая надежная в стране…



- Надо понимать, что понятия "московское ПВО" не существует. Есть 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, у которой в боевой задаче четко сказано: не допустить ударов по городу Москва и центральному экономическому району России средствами воздушно-космического нападения, баллистическими ракетами и т. д. Про беспилотники там не сказано, но это тоже средства воздушного нападения. На сегодняшний день силы и средства этой армии задействованы не только на обороне основного объекта, но и на границе с Украиной. В том числе вооружения, техника, личный состав.



"СП": Существуют разночтения в количестве БПЛА, атаковавших Москву. Минобороны заявило о 8 аппаратах, СМИ насчитали около трех десятков…



- Достоверно оценить количество БПЛА, атаковавших Москву и Подмосковье пока нельзя. То ли их 8, то ли 25−30 или больше - говорят, они двигались с разных направлений. Данные объективного контроля могут быть известны только через сутки, когда будет проанализирована вся информация. Когда проанализируют всю обстановку от границы с Украиной до Москвы. При этом велика вероятность, что все или часть БПЛА запускались с территории России. Об этом свидетельствует небольшая мощность боевого вещества на борту. Значит, использовались малые БПЛА. Средние дроны, которые могли действовать с территории Украины, несут нагрузку в сотни килограмм.



"СП": Как можно оценить эффективность работы нашей ПВО…



- Эффективность системы ПВО оценивается в категориях вероятности. Например, эффективность поражения С-300 или С-400 любой цели составляет 0,98. Замечу, что в советский период от Украины и до Москвы по киевской трассе стояло 8 зенитно-ракетных полков. Сегодня есть всего две больших зоны поражения. Первая - зенитно-ракетные полки у Белгорода, Брянска и Воронеже, и вторая - в Подмосковье. Также стоят подвижные ЗРК, которые могут уничтожать цели на малых высотах зенитными пушками и ракетами на расстоянии до 24 километров. Но их особенность в малой отражающей поверхности. Обнаружить заранее такие цели трудно. Порой их сбивают уже над головами людей.



При этом обратите внимание, что на серьезные объекты нападения не было. Ни на АЭС, ни на крупные предприятия. Били по жилым домам. А значит, целью был психоз среди населения. Мол, у нас длинные руки, как бы говорят украинцы.



"СП": Смогут ли военные надежно защитить москвичей?



- Прилеты украинских беспилотников, естественно, будут продолжаться. Войска будут проводить тренировки по таким целям в реальных условиях. Командующий армией примет решение сосредоточить основные и дополнительные силы и средства на наиболее опасных направлениях: юго-западном, западном и северо-западном. Будут добавлены новые эшелоны, перекрытые зоны поражения. Добавят "Панцири". Наверное, задействуют дополнительную авиацию.



Поскольку с 1990-х система ПВО уменьшилась на 60−80 процентов, теперь нужно вернуться к советской схеме ПВО, позволявшей уничтожать воздушные цели еще на подступах к Москве.



К сожалению, бороться с БПЛА надо не только с помощью ПВО, а всем народом. Стрелять дорогой ракетой по дронам неэффективно. Еще и осколки на голову падают. Выбирать средства поражения нужно с учетом этих обстоятельств. Поэтому гражданским властям сейчас нужно проводить работу с людьми, формировать местные дружины ПВО, как во время войны. На высотных зданиях организовать дежурство наблюдателей за воздушной обстановкой. Это позволит обнаруживать БПЛА более своевременно.



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