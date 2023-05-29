В Швеции 8/06 стартует 1-й чемпионат Европы по сексу. В программе следующие дисциплины...

12:47 30.05.2023

"Главное, чтобы не включали в олимпийскую программу": в Швеции пройдет чемпионат Европы по сексу

Сексолог Макеева назвала самые интересные дисциплины чемпионата Европы по сексу

Борис Степанов



В Швеции объявили об организации первого чемпионата Европы по сексу, который стартует в июне неподалеку от Гетеборга. Некоммерческая организация - Шведская федерация секса (SSF) - опубликовала 16 дисциплин, в которых будут соревноваться участники. При этом местные СМИ сообщили об уголовном прошлом главы организации - владельца стриптиз-клубов Драгана Братича. В комментарии "Газете.Ru" сексолог Ирина Макеева призвала не превращать секс в механический процесс, а также выразила надежду, что этот вид спорта не станет частью олимпийской программы.

Чемпионат Европы по сексу стартует 8 июня

Швеция стала первой страной в мире, которая официально зарегистрировала секс как вид спорта. В июне в стране пройдет первый в истории чемпионат Европы по сексу - об этом сообщается на официальном сайте местной федерации секса (SSF).



Турнир пройдет неподалеку от Гетеборга, стартует 8 июня и продлится несколько недель. В нем примут участие представители 20 стран мира. Уточняется, что чемпионат будет проходить в три этапа, за каждый из которых участники должны набрать определенное количество баллов.



На специальном ресурсе будет организована трансляция соревнований, а федерация возьмет на себя все расходы участников.



Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах: соблазнение, массаж различных частей тела, массаж эротических зон на теле соперника, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, исполнение позы, креативность в изменении положения, выносливость и количество оргазмов за определенное время, артистическое выступление и обмен позами, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований, самая красивая и сложная поза, самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей, пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.



SSF была основана в 2016 году и является на данный момент единственной организацией в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.



Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, она имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.



"SSF организует, обучает, присуждает сертификаты и стипендии для активных участников, которые тренируются и соревнуются в сексе. SSF первой в мире организовала чемпионат Европы по сексу. Одним из наиболее важных направлений, за которое борется SSF, является решительное противодействие доминированию мужчин над женщинами", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.



"Главное, чтобы секс не включали в олимпийскую программу"

О проведении чемпионата Европы высказалась сексолог Ирина Макеева. В комментарии для "Газеты.Ru" она оценила секс с точки зрения вида спорта, а также высказалась о том, насколько комфортно участникам будет соревноваться в присутствии жюри и зрителей.



"Спорт - это выносливость, регулярные тренировки, дисциплина, травмы, поражения. Мне бы не хотелось ставить секс на уровень механики. Понаблюдать за таким турниром было бы интересно разве что с точки зрения его организации.



Будут ли смущаться участники из-за наблюдения публики и жюри? Думаю, если мы говорим о виде спорта, то вряд ли мы можем увидеть смущающегося Плющенко, на льду, которому вдруг стали неудобны коньки из-за присутствия жюри.



Люди знают, на что идут, и, скорее всего, еще войдут в раж и получат удовольствие от обстановки и присутствия третьих лиц", - отметила Макеева.



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Помимо этого, специалист назвала самые интересные, на ее взгляд, дисциплины. Макеева подчеркнула, что без художественных элементов секс теряет очень многое.



"Наиболее интересные дисциплины - это "Оральный секс" и "Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей", так как секс без художества лишен глубины. В сексе обязательно должны быть элементы не только спорта, но и чувственности. Сравнимо с бальными танцами", - считает специалист.



Также эксперт выразила мнение, что участие в подобных состязаниях доставит радость всем конкурсантам, добавив при этом, что должны быть объективные критерии оценки.



"Думаю, подобные соревнования объединят единомышленников и принесут всем участникам колоссальное удовольствие. Главное, чтобы не включали в Олимпиаду такие соревнования и не вели трансляцию по федеральным каналам.



Можно ли сравнивать между собой участников однополых и разнополых пар? Нет, это точно будет необъективно. У женщин и мужчин разные ощущения от процесса и методы воздействия на эрогенные зоны, и их расположение. Если речь идет о спорте, то за основу стоит брать гетеросексуальные пары", - заключила Макеева.



Глава SSF ранее был осужден за налоговые махинации

Примечательна личность организатора соревнований - главы SSF Драгана Братича. Он известен в Швеции как "король стриптиза", поскольку владеет несколькими стриптиз-клубами. При этом за ним тянется шлейф судебных преследований.



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25 мая 15:06

В 2018 году бизнесмен был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговые махинации и грубые нарушения ведения бухгалтерского учета, присвоив сумму в размере около 5 млн шведских крон.



Вместе с ним был наказан и его бизнес-партнер. При этом, как отмечала газета Expressen, именно Братич вел основную противозаконную деятельность. Обоим было запрещено вести бизнес в течение пяти и трех лет соответственно.



Это не первое дело, по которому мужчина предстал перед судом. Отмечается, что годом раньше Братичу были предъявлены обвинения в преступлениях против экологии и ему грозил длительный тюремный срок, однако он сумел избежать наказания.