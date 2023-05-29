Страны ЕС и ЦА выступили против планов талибов на самовольный забор воды из Амударьи

12:59 30.05.2023

Евросоюз и Центральная Азия выступили против планов талибов на самовольный забор воды из Амударьи



Талибы роют огромный канал для забора воды из Амударьи. Это может привести к дефициту воды в Туркменистане и Узбекистане



В Ашхабаде в конце прошлой недели состоялось четвертое заседание Спецпредставителей Европейского Союза и стран Центральной Азии по Афганистану.



Участники встречи отметили важность продолжения гуманитарного содействия афганскому народу, недопущения изоляции Афганистана, необходимость разморозки международных активов страны, сообщает Nova24.uz.



Озвучен призыв к временным властям Афганистана выполнить требования международного сообщества в сферах создания инклюзивного и представительного правительства, соблюдения прав и свобод граждан, особенно женщин, недопущения использования территории Афганистана в террористических целях, - МИД Узбекистана.



Особое внимание также было уделено вопросам совместного использования водных ресурсов с учетом интересов стран региона, особенно на фоне строительства талибами канала Кош Тепа в провинции Балх, что создает опасность для водных ресурсов трансграничной реки Амударья.



Подчеркнуто наличие возможностей для выработки общих предложений Евросоюза и стран Центральной Азии по урегулированию ситуации в Афганистане.



Участники заседания рассмотрели инициативу Шавката Мирзиеева по созданию Международной переговорной группы под эгидой ООН, которая могла бы стать частью общих предложений данного формата для "Дорожной карты" ООН по Афганистану.



фото: nova24.uz

По итогам конференции стороны подписали совместное заявление из 10 пунктов:



- Стороны подтверждают твердую приверженность превращению Афганистана в стабильную, мирную и процветающую страну с долгосрочными перспективами прочного мира.



- Подтверждены принципы и ожидания, изложенные в предыдущих заявлениях по итогам обсуждений в этом формате в Ташкенте, Алматы и Брюсселе, в том числе в отношении прав человека и ситуации с безопасностью.



- Подчеркнута важность создания инклюзивного и представительного правительства и защиты гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав всех афганцев.



- Подчеркнуты опасения, выраженные в резолюции 2681 (2023) Совета Безопасности ООН в связи с растущим размыванием прав человека и основных свобод и тяжелым экономическим и гуманитарным положением Афганистана;



- Стороны призвали Талибан отменить все запреты против женщин Афганистана, ограничивающие их права на образование, работу и участие в общественной жизни.



Эти запреты - помимо серьезных нарушений прав человека - пагубно сказываются на способности международного сообщества доставлять гуманитарную помощь афганскому народу, и их необходимо отменить для процветания афганской экономики и, в конечном счете, для достижения Афганистаном долгосрочных срок стабильности и мира.

- Стороны обсудили перспективы и вызовы экономической стабилизации и восстановления Афганистана, отметив важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане, что позволит в дальнейшем оказывать помощь со стороны международного сообщества .



- Участники призвали талибов предотвратить использование афганской территории в качестве убежища для размещения, планирования, обучения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны.



- Негативные побочные эффекты Афганистана, такие как терроризм, насильственный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другая незаконная трансграничная деятельность, окажут негативное влияние на регион.



Кроме того, использование общих природных ресурсов должно учитывать потребности всех соседей. Участники приветствовали усилия стран и организаций региона, а также международных партнеров по предотвращению и устранению таких явлений.

- Общая цель - стремление к миру и стабильности в Афганистане и регионе, участники подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества между участниками этого формата и более широким международным сообществом.



- Участники договорились продолжить встречи в этом региональном формате на регулярной основе на чередующихся площадках в качестве площадки для консультаций, координации и сотрудничества, а также поддержали предложение о проведении следующей встречи осенью.