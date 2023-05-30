Казахстан содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации, - Денис Кривошеев

13:02 30.05.2023

Кривошеев: Государство содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации



ДЕНИС КРИВОШЕЕВ

Вторник, 30 Мая 2023,



Они не выполняют своих обязанностей и уничтожают отрасль изо дня в день

Тем, кто обвиняет меня в написании заказных статей о деятельности "профи" казахстанской авиации, посвящается. Аэродромное покрытие аэропорта Астаны находится в критическом состоянии. Кстати, о причинах я неоднократно писал. Одна из которых - наплыв транзитных грузовиков, появившихся в столичном аэропорту из-за дешевого субсидированного топлива.



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Это подтвердил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат КАРАБАЕВ. Он заявил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию 20 лет назад, и за это время проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий, состояние которых сегодня предельно критическое. По словам министра, ненадлежащее состояние аэродромных покрытий является сдерживающим фактором развития и напрямую влияет на безопасность полетов.



Уже разработана ПСД по проекту "Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта Астаны", и получено положительное заключение госэкспертизы. На первом этапе на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы потребуется 11,5 млрд тенге. На втором этапе на капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома - 8,8 млрд тенге.



20 миллиардов тенге! При том, что Назарбаевский аэропорт должен еще, если не ошибаюсь, 100 млрд тенге за возведенный к ЭКСПО международный терминал. И, судя по всему, за это будет расплачиваться тоже государство. Так еще и бюджет напрямую даст еще 20. А как же талантливый менеджмент аэропорта? Где деньги от продажи услуг, где доходы? В карманах. Я писал и об этом.



И да, все молчат о необходимости строить вторую полосу. Это еще миллиардов 100, так как нужно исхитриться построить еще одну полосу на болотах.



Кстати, министр Карабаев, который ни в зуб ногой в авиации, не вспомнил Актобе, находящийся в критическом состоянии. Забыл про Шымкент, где "Скат" уже вечность строит терминал, ВПП непригодна, а сам порт окружен застройкой. Алматы, где тот же вопрос и турки - владельцы, которые приведут ситуацию к кризису.



Государство содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации, которые не только не выполняют своих обязанностей, но и уничтожают отрасль изо дня в день. Но критика в их адрес считается "заказом". Такое вот кривое зеркало.