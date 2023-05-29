Двум ледникам Иссык-Куля присвоят имена шейха ОАЭ и короля Саудовской Аравии. За какие вкусняшки?

13:20 30.05.2023

30 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента одобрил в режиме первого чтения законопроект о присвоении двум ледникам в Иссык-Кульской области имен шейха ОАЭ Заида бин Султан Аль Нахайяна и основателя Саудовской Аравии короля Абдул-Азиза.



Заместитель директора Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления Мурат Байдылдаев отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия помогают Кыргызстану. "В случае принятия законопроекта ГИК от Саудовской Аравии поступит $100 миллионов", - сказал он.



Мурат Байдылдаев также подчеркнул, что из 8 тысяч 208 ледников имеют название только 10.