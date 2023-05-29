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Китайцы спасают Азию от опасной химии
14:30 30.05.2023

Ученые Поднебесной помогают странам-соседям защитить экосистему от глобального потепления и страшных инфекций

Константин Ольшанский

Китай и Пакистан создали совместный научный центр, который будет "лечить" цитрусовые от опасных инфекций. Научный центр создан по инициативе Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и Университета Саргодха.

Профессор Цю Баоли рассказал в интервью China Economic Net (CEN), что применение пестицидов - это уже вчерашний день для агропрома. Опасные вредители адаптируются к пестицидам, создавая серьезную угрозу и экологии, и здоровью потребителей.

Лабораторные грибки и хищные осы спасут финики от заразы

Приходится искать новые способы, как бороться с инфекциями и вредителями. Эксперимент решили провести в 6 пакистанских провинциях, где производят цитрусовые. Исследование тем более важно, учитывая, что Пакистан ежегодно экспортирует более 500 тысяч тонн фруктов.

Самые популярные - это финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, цитрусовые. Причем именно Китай - одно из главных направлений пакистанского экспорта фруктов. Именно поэтому китайцы так и заинтересованы, чтобы еда была экологически чистой и полезной.

Кстати, китайско-пакистанские исследования полезны и России. Она ежегодно покупает в Пакистане фруктов примерно на $40 млн.

Что же предлагают китайские биологи вместо "химии"?

Использовать, например, ос и других хищных насекомых, которые являются естественными врагами вредителей цитрусовых. Профессор Цю Баоли рассказал, что уже сейчас ученые "обнаружили 22 новых вида хищных насекомых".

Заодно разрабатывают китайцы и специальные грибки, которые тоже будут "пожирать" вредные насекомые. Такие выращенные в лаборатории грибки совершенно безвредны для человека и для экосистемы. Остается лишь оценить их токсичность в лабораторных и полевых условиях, говорит профессор Цю Баоли.

Сонмиани оберегают от человека, а планету - от вредоносного углерода

Китайцы спасают в Пакистане мангровое леса - это уникальная экосистема, которая считается главным "спасителем" планеты от глобального потепления.

Десант биологов из Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук (SCSIO) высадился в районе болотистой местности Сонмиани в Пакистане. Биологи сейчас работают по всей Южной и Юго-Восточной Азии, изучая мангровые заросли в разных уголках.

Мангровые заросли - одна из самых "зеленых" и биологически разнообразных экосистем на Земле. Такие природные комплексы играют решающую роль в предотвращении наводнений. Китайцы подсчитали: если бы мангровых лесов не было, то каждый год от наводнений в мире погибало бы на треть людей больше - или 200 тысяч человек.

Когда говорят о глобальном потеплении, то неизменно вспоминают тропические леса. Например, в дельте Амазонки. На самом деле, именно мангровые заросли поглощают и накапливают углерод (это главный парниковый газ) в 3−5 раз быстрее, чем тропические леса, по подсчетам Международного союза охраны природы (МСОП).

Мангровые растения также обеспечивают пропитание более 120 миллионов человек по всему миру и обеспечивают среду обитания для более чем 3 тысяч видов рыб.

Правда, именно человек и уничтожает мангровые заросли - так же хищнически, как тропические леса.

Мангры вырубают ради строительства жилья, курортов, креветочных ферм, расширения рисовых полей и пастбищ для скота, ради добычи соли. Мангры также умирают из-за высыхания: воду "забирает" строительство плотин, дорог и дренажных каналов.

Как спасти экологию и заработать на этот - знает китайский биотех

Профессор Мохаммад Балоч говорит, что мангровые заросли обеспечивают сотни тысяч рыбаков средствами к существованию, древесиной, кормом для скота и выступают в качестве естественного барьера против стихийных бедствий.

Чтобы спасти мангры, нужны и новые технологии переработки отходов. А такие технологии разработали в Тяньцзиньским институте промышленной биотехнологии Китайской академии наук.

Китайцы сумели вывести штаммы бактерий, которые способны "съедать" пищевые отходы. Взамен микробы вырабатывают масляную кислоту, ацетат и пропионат - их используют в фармацевтической, пищевой и лакокрасочной промышленности.

Кроме того, китайские ученые работают над созданием базы данных по органическим отходам в Пакистане. Все эти отходы можно переработать - и тем самым спасти экосистемы от неминуемого уничтожения. Такой проект соответствует целям устойчивого развития, предложенным ООН.

Отбросы подвергают сложным химическим процессам, которые называются анаэробное сбраживание. После этого появляется биогаз и дигестат - продукт, который используют в качестве удобрения. Промежуточными продуктами являются водород и летучие жирные кислоты: любопытно, что такие кислоты можно применять в пищепроме. В качестве эмульгатора, стабилизатора пены, глазирователя и многих других добавок.

Выходит, установив биогазовые установки около рыбацких поселков, можно спасти мангровые экосистемы, избавиться от отходов, да еще и подзаработать. Теперь проект, который разработали китайские ученые, должен быть одобрен на высшем уровне. А инвесторами могут стать те же самые китайские биотехнологические компании.

Источник - СвободнаяПресса
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