Узбекистан и Кыргызстан рушат стены на границе, планируют открыть еще три пункта пропуска

14:58 30.05.2023

Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть еще три пункта пропуска на границе



Власти Узбекистана и Кыргызстана намерены открыть еще три пункта пропуска на границе. В сети появилось видео, на котором предположительно узбекская сторона сносит стену у КПП "Бек-Абад - Ханабад", который был законсервирован в 2010 году. Также ожидается открытие КПП "Карасу" и "Кара-Багыш".



Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть три пункта пропуска на границе. Об этом сообщает издание Kaktus.Media.



В соцсетях кыргызстанского сегмента появилось видео, на котором узбекская сторона сносит стену на границе Узбекистана и Кыргызстана. Как выяснилось, ролик был снят на границе Джалал-Абадской области Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана.



В погранслужбе Кыргызстана сообщили, что узбекская сторона сносит стену у пункта пропуска "Бек-Абад - Ханабад", который был законсервирован в 2010 году Узбекистаном в одностороннем порядке. Тогда также были закрыты пункты пропуска "Кара-Суу" ("Карасу") и "Кара-Багыш" в Ошской области.



Все эти пункты будут в скором времени открыты. Кыргызская сторона полностью готова возобновить пропуск граждан по этим пунктам, говорится в сообщении.



В марте 2010 года сообщалось, что Узбекистан в одностороннем порядке закрыл крупный пропускной пункт "Карасу-Автодорожный", соединяющий Араванский район Ошской области и Мархаматский район Андижанской области. Жители Кыргызстана, проживающие неподалеку от границы, рассказали, что через КПП теперь не пропускают не только автомашины, но и пешеходов. Желающим попасть в Кыргызстан из Узбекистана на автомобиле приходилось пользоваться пунктом "Дустлик-Автодорожный", который находится в 25 км от КПП "Карасу".



В апреле прошлого года министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2022 году планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пункта на границах.



Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшан Сабиров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос открытия дополнительного КПП в приграничной зоне в Джалал-Абадской области (на границе с Ханабадом). Цель - разгрузка транзита транспортных грузовых потоков.







Узбекистан приступил к восстановлению пункта пропуска "Ханабад-автодорожный"



В Сети появилось видео демонтажа части заграждений на кыргызско-узбекской границе в районе пунктов пропуска "Бекабад-автодорожный".



Судя по записи, кадры сняты со стороны Узбекистана. Рабочие с помощью тяжелой техники демонтируют кирпичный забор.



В Пограничной службе ГКНБ КР 24.kg сообщили, что узбекская сторона приступила к восстановлению инфраструктуры своего пункта пропуска "Бек-Абад - Ханабад".



"КПП "Ханабад-автодорожный" закрыт Узбекистаном в одностороннем порядке в 2010 году. Мы также приостановили работу КПП "Бекабад-автодорожный". После недавних двухсторонних договоренностей о возобновлении работы ранее законсервированных КПП, с нашей стороны были проделаны все работы по их восстановлению. Те же работы сегодня у себя проводят и узбекские коллеги", - проинформировали редакцию.



Отметим, соглашение по открытию дополнительных пунктов пропуска между властями двух стран обсуждалось последние несколько лет.