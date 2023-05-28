 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мягкая сила, или Расизм навыворот, - А.Кренгель
21:38 30.05.2023

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 28.05.2023 |

Разрушенные стены Амины

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер сериала "Царица Клеопатра", вызвавший бурное обсуждение в Сети и негативную реакцию, особенно в Египте. Сериал с чернокожей актрисой Адель Джеймс в главной роли получил шокирующе низкий рейтинг в 1,2 балла из 10 и стал одним из худших продуктов этого сервиса. Адвокат Махмуд аль-Семари потребовал закрыть Netflix в Египте. В официальной жалобе на платформу говорится, что "большая часть того, что представляет платформа Netflix, не соответствует исламским и социальным ценностям и принципам, особенно египетским".

Произошла фальсификация истории Египта, считает Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта; изображение Клеопатры как чернокожей женщины "подтасовывает факты". А еще перед нами скрытое желание похоронить историю и культуру Африки.

Американский расизм никуда не делся, он лишь приобрел более изощренные формы. Примеров подмены белых исторических деятелей и сказочных героев черными актерами-исполнителями предостаточно. Публика реагирует и каждый раз ставит подобным "экспериментам" низший балл.

Зачем подменять образ супруги Генриха VIII Анны Болейн чернокожей исполнительницей Джоди Тернер-Смит? Снимать в роли французской принцессы Маргариты Анжуйской негритянку Софи Оконедо? Запихивать в свиту белых королей и королев черных актрис в ролях представителей европейской знати, а сказочную Русалочку делать чернокожей? Ведь все эти актрисы были бы несомненно к месту в фильмах об Африке.

Отчего бы не экранизировать хоть одну из множества судеб черных королев вместо того, чтобы перевирать истории белых аристократок, возмущая публику и унижая черных актрис?

…Легендарная царица страны Куш Аманирена ( I век до н. э.) пошла в поход на римлян и разбила римское войско, оставшись в памяти пришельцев с севера воплощением ярости. В свой город Мероэ, сердце Куша, она вошла с бронзовой головой со статуи императора Октавиана Августа и зарыла ее под ступенями храма, посвященного победе. Римляне пыталась завоевать Куш, но поняли, что это безнадежно. Могила Аманирены, пирамида Джебель-Баркал, стоит в Судане, на месте, где когда-то было государство Куш.

Были и другие легендарные чернокожие правительницы. Нигерия - страна, появившаяся на месте распространения народов йоруба, обладателей уникальной культуры, повлиявшей на обе Америки. Самый знаменитый город-государство, основанный йоруба, Ойо, в XV веке процветал. Его царица Оромпото, как и другие цари Ойо, была воительницей и отменной наездницей. Никто не ожидал, что Оромпото займет престол. Она стала царицей после смерти своего брата, царя Эгугуноджу и вошла в легенды после личного участия в победоносной битве. Народу было трудно поверить, что такую смелость выказала женщина, и об Оромпото появилась новая легенда: будто бы она чудесным образом превратилась в мужчину, когда пришло время занять трон.

Это ли не сюжет для фильма? Не совать в добрые старые сказки вроде "Золушки" черных трансвеститов, а снять фильм об историческом персонаже, реально существовавшем, но в Африке, а не в Европе? Что так отпугивает Запад от продвижения истории и культуры Черного континента и подталкивает выставлять черных артистов узурпаторами ролей для белых?

Отчего не снять историю воительницы-царицы Амины? Она вошла в историю, как правительница, начавшая насыпать крепостные валы вокруг своих земель - до того подобное не практиковали. Эти валы простояли до начала XX века и даже сейчас можно увидеть их разрушенные остатки. Их так и звали - "стены Амины".

Или история Заудиту, первой и последней царицы Эфиопии, дочери императора Менелика II (XIX-XX вв.). Она вела себя со знатью, считавшей ее куклой на троне, очень осторожно, что позволило ей продержаться у власти четырнадцать лет. После смерти второго мужа Заудиту удалось выйти замуж за сводного брата. Страной собирался управлять военный министр, который смотрел на брата и сестру, ставших соправителями, как на своих готовых марионеток. Однако брат и сестра его перехитрили. Заудиту, провозглашавшая любовь к традициям, стянула близких ей людей, и министр Тэфэри, расхваливавший европейский прогресс, остался без поддержки… Чем не сюжет?

Коронация Заудиту

Сегодня в том, что осталось от западной культуры, одна безграмотная подмена следует за другой. А возмущенную публику клеймят как расистов. Так действует американская мягкая сила. Вот и американские хозяева Netflix после протеста египтян обвинили в расизме все население Египта.

Западные киностудии категорически не хотят показывать, насколько богата и многогранна культура Африки, ограбленная обеими Америками: ведь тогда придется признать, что чернокожие народы не были дикой живностью с далекого континента, какой их считали белые, а сам этот континент являлся колыбелью развитых цивилизаций.

Источник - fondsk.ru
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