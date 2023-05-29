Иезуитская политика Пашиняна, - Ростислав Ищенко

21:41 30.05.2023

Армения может выйти из ЕАЭС, но жить лучше не станет

Ростислав Ищенко



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Евросоюз - это не благотворительная организация, если ЕС дает евро, взамен он возьмет у вас десять. Но для того, чтобы это понять, надо в эту систему попасть и это почувствовать на себе, считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.



– Ростислав, заявление премьер-министра Армении Пашиняна по поводу возможного выхода республики из ОДКБ - это путь к евроинтеграции?



– Безусловно. Дело в том, что Пашинян проводит достаточно иезуитскую политику, причем избиратели Пашиняна с такой политикой согласны. Они сами не говорят, что - "мы, армяне, готовы отказаться от Нагорного Карабаха ради спокойствия и собственного благополучия", они говорят - "понимаете, Россия нам не помогла, Россия нас не спасла, Россия не стала выполнять свои договорные обязательства" и так далее.



Хотя на самом деле договорные обязательства России не распространяются на Нагорный Карабах вообще-то, и Россия в принципе боевые действия остановила в тот момент, когда Азербайджан был готов полностью военной силой захватить Нагорный Карабах и дальше наступать вглубь Армении, это как раз и было выполнением своих договорных обязательств, даже перевыполнением.



Но Пашинян говорит - "это не я виноват в потере Нагорного Карабаха, это виновата Россия, она нас не поддержала, мы надеялись, а она нас не поддержала. Турция поддержала Азербайджан, а Россия не поддержала Армению".



Но заметьте, Турция за Азербайджан не воевала, а с позиции, которую отстаивает Пашинян, Россия должна была начать войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах, который Армения признает азербайджанской территорией. Отвоевать его и подарить Армении... Это абсурд.



Тем не менее, поскольку в обществе есть на это спрос, никто не хочет признавать себя не просто проигравшим, но фактически капитулировавшим, а избиратели Пашиняна - это люди, которые капитулировали в армяно-азербайджанском противостоянии, они это сделали вроде бы как… ну, так случилось, вроде даже не на поле боя проиграли, просто Россия предала, как они говорят.



Это позиция Пашиняна, это их позиция, это позиция самооправдания.



При этом для Пашиняна, он об этом и раньше говорил, главное - это евроинтеграция.



В Армении есть серьезная часть общества, которая устала жить в условиях постоянной блокады и считает, что евроинтеграция поможет экономическому процветанию Армении.



Они глубоко ошибаются. Армения может выйти из ОДКБ, и ОДКБ может выйти из Армении, Армения может выйти из ЕАЭС, но жить лучше не станет. Жить станет только хуже, но они это поймут потом.



Они думают, что Европейский Союз сейчас завалит Армению деньгами, заставит Турцию и Азербайджан лучше к ним относиться, обеспечит Армении рынки сбыта - правда, не знаю, что Армения собирается на этих рынках продавать.



Но так не будет. Они, скорее всего, потеряют часть российских рынков, у диаспоры армянской возникнут проблемы, потому что сейчас она спокойно сохраняла двухгосударственную лояльность: она была лояльна и Армении, и России, так как Армения и Россия были дружественными странами. А когда Пашинян поведет Армению полным ходом в Европейский Союз…



Напомню, что ЕС сейчас воюет против России на Украине, он не послал туда войска, но он является прямым участником военного конфликта, он поставляет оружие, финансирует Украину, он обеспечивает ей дипломатическое прикрытие, вместе с Соединенными Штатами технику военную поставляет, расходные материалы, и так далее. И в ЕС его политики открыто говорят, что "сегодня мы перестанем помогать Украине, завтра Украины не будет". То есть они открыто признают, что это именно они фактически ведут войну с Россией.



Вот поведет Пашинян Армению в Европейский союз, значит, будут ухудшаться отношения с Россией автоматически. Соответственно, двухгосударственную лояльность выдерживать уже не получится, надо будет выбирать. Возникнет синдром Кикабидзе: кто-то скажет "я – армянин, мне Армения дороже" и уедет в Армению, кто-то ничего не будет говорить, но будет тихо злобствовать здесь. Кто-то скажет "я – гражданин России, я поддерживаю свое государство", и у него возникнут проблемы с армянскими националистами, которые Маргариту Симоньян травили за то, что она не любит Пашиняна.



Я не всегда согласен с ее высказываниями, но по поводу Пашиняна она абсолютно правильно говорила, что - "извините, это ваш собственный выбор, и вам потом все это расхлебывать, и не надо предъявлять претензии России, потому что это он - Пашинян - свою политику, свои намерения абсолютно четко обозначал, вы его выбрали, отвечайте за этот выбор".



Тем более что у вас была возможность попросить его досрочно уйти из власти, но вы этого не сделали, наоборот, вы подтвердили его мандат. Так что, чего теперь на зеркало пенять.



Им будет тяжело, потому что они подвергнутся травле со стороны формально армянского народа, потому что армянские националисты в армянском государстве будут говорить "армянский народ - это мы, а они там, в России, которые поддерживают Россию, они предатели армянского народа".



То есть, у диаспоры возникнут проблемы, они встанут перед тяжелым выбором. Пока у тебя есть возможность быть лояльным и своей исторической родине, и своей большой родине, вообще никаких проблем, даже не важно, где ты живешь, в Ереване или в Москве, а вот когда надо делать выбор, то надо что-то оторвать от себя, то есть надо пожертвовать или одним, или другим.



Поэтому сам факт такого дрейфа Армении от России, в том числе, с точки зрения армянского народа, ни к чему хорошему не может привести.



Как будет все это потом с Арменией, посмотрим. Вполне возможно, через какое-то время Россия туда вернется, хоть уже и на других условиях. Но промежуток - неважно, сколько этот промежуток продлится, 5 лет, 10 лет, 15, 20 лет - для армян будет очень плохим и тяжелым, потому что, в отличие от России, европейцы никогда никому бескорыстно не помогали, они приходили не обучать и строить, не защищать и строить, а убивать и грабить. Не думаю, что в этом случае будет как-то по-другому.



Может быть, убивать и не будут, а грабить будут - достаточно посмотреть все их условия соглашения об ассоциации, все условия, на которых вступали в ЕС страны Восточной Европы: Болгария обнищала, Греция обнищала, Румыния обнищала, и так далее.



Болгарское сельское хозяйство уничтожено, греческое сельское хозяйство практически уничтожено. Греческими оливками пожертвовали в пользу испанских оливок, и так далее. Болгарскими помидорами - в пользу итальянских и испанских помидоров. Итальянское, французское и испанское виноделие душат болгарское, греческое виноделие, потому что проще французским винам зайти на местные рынки, чем болгарским на французские. Это абсолютно понятно. И так далее.



Это не благотворительная организация. Если ЕС дает евро, взамен он возьмет у вас 10, но для того, чтобы это понять, надо в эту систему попасть и это почувствовать на себе.



Нам же Армения нужна только в том случае, если там живет дружественный народ, который действительно надо поддерживать. Если такого народа там нет, если он изменил свои взгляды на жизнь, хорошо, пусть найдет себе других друзей.