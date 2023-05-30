Глава РосМИД Лавров ищет союзников в Бурунди. Министерство изощренного долбо..ва

23:06 30.05.2023

Высокие соглашения: чем завершился визит Сергея Лаврова в Бурунди

Москва и Гитега подпишут ряд документов на втором саммите "Россия - Африка"



30 мая 2023,

Дарья Лабутина



Россия и Бурунди намерены углублять военно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, на втором саммите "Россия - Африка" страны подпишут несколько соглашений в области атомной энергетики, образования, здравоохранения. Об этом стало известно по итогам первого официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в эту страну, куда он направился в рамках своего африканского турне из Кении. Его коллега Альбер Шингиро назвал этот визит "историческим", а переговоры с Лавровым - плодотворными и братскими. О том, чем запомнилась поездка министра в восточноафриканское государство и как развивается сотрудничество между Москвой и Гитегой, - в материале "Известий".



Исторический визит

Сергея Лаврова в Бужумбуре (бывшая столица Бурунди; с 2019 года ею стала Гитега - второй по величине город страны) приветствовал танцевальный ансамбль с колоритными барабанщиками - в Африке так встречают только самых дорогих гостей. Причем танцы и песни не прекратились, даже когда министр зашел в терминал. Артисты еще несколько минут позировали перед камерами российских журналистов, а потом всей гурьбой фотографировались на фоне самолета нашей делегации. Первый визит российского министра иностранных дел в Бурунди вообще впечатлил местных жителей: весь город перекрыли для проезда кортежа, дорогу от аэропорта патрулировали военные - прохожие, замерев на обочине, махали вслед проезжающим школьным автобусам, в которых перевозили российских журналистов.



Бужумбура - экономическая столица Бурунди - живописный город, раскинувшийся на берегу крупнейшего в мире озера Танганьика, которое отделяет Бурунди от Демократической Республики Конго. К слову, Танганьика привлекает сюда много туристов - как африканцев, так и европейцев, арабов и даже американцев. Однако для России это направление остается слишком экзотическим. Еще на подлете к городу журналисты прильнули к иллюминаторам, чтобы рассмотреть получше озеро, окружающие его горы, а также бесконечные поля, которыми расчерчена вся площадь пригородов Бужумбуры. Там выращивают кофе, чай и другие сельскохозяйственные культуры, за счет которых живет небольшая страна в Восточной Африке.



В Бурунди 12 млн человек, по численности населения и площади страна сопоставима с соседней Руандой, однако конкуренция за этот рынок меньше - экономика Бурунди растет медленнее, отметил в беседе с "Известиями" эксперт центра изучения Африки ВШЭ Всеволод Свиридов. По его словам, такие "малые" страны могут стать площадкой для отработки отдельных комплексных российских инициатив в сфере продовольственной безопасности и цифровизации.



При этом пока диалог между нашими странами развивается сугубо в политической плоскости, добавил он. "Контакты на высоком уровне носят регулярный характер, Бурунди воздерживается при голосовании по "украинским резолюциям" в ГА ООН", - сказал Свиридов. Он напомнил, что взаимный товарооборот колеблется в районе $10 млн, развитию бизнеса между странами мешает сложная логистика и недостаток информированности о Бурунди.



Атомная энергетика и здравоохранение

Тем не менее во время второго саммита "Россия - Африка" две страны планируют подписать несколько соглашений в области атомной энергетики, образования, здравоохранения, сообщил министр иностранных дел Бурунди Альбер Шингиро. По его словам, этот визит можно считать историческим, а сами переговоры с российским коллегой оказались плодотворными и братскими.



В 2021 году "Росатом" и министерство водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Позже на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи стороны одобрили дорожную карту по налаживанию совместного диалога в области мирного применения атомной энергии. При этом предполагается, что "Росатом" оценит перспективы строительства АЭС в Бурунди.



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Фото: Дарья Лабутина

Сейчас уровень электрификации в стране составляет лишь 13%, поэтому Бурунди рассматривает использование атомной энергии для своего развития. Как заявил ранее министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ибрахим Увизейе, Россию для сотрудничества в этой сфере выбрали в связи с надежностью.



- Мы знаем, что Россия является страной с нулевой аварийностью в атомной энергетике. Она также развивает энергетику малых модульных реакторов. Поскольку это нужно нашей стране - нам нужна эта энергия, - я полагаю, что Россия обладает наибольшими возможностями, - сказал тогда он.



На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Сергей Лавров отметил, что сейчас на завершающей стадии находится проработка межправительственного соглашения и меморандума о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики.



Кроме того, напомнил он, Россия и Бурунди сотрудничают в сфере здравоохранения - в феврале страну посетила делегация Роспотребнадзора во главе с Анной Поповой, сейчас в Бурунди функционирует созданная при помощи России лаборатория по диагностике опасных инфекций.



Лаборатория послужит базой для развития совместных научных исследований: она оснащена оборудованием российского производства и станет самой современной и высокотехнологичной в Бурунди, сообщала пресс-служба Роспотребнадзора. При этом стороны тогда также обсудили двустороннее сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биобезопасности, в частности, были затронуты вопросы борьбы с холерой, полиомиелитом, мониторинга природных очагов опасных инфекций, подготовки кадров. Россия готова обучать бурундийских специалистов основам биологической безопасности, содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций, актуальных не только для Бурунди, но и для всего региона Восточной Африки.



РФ и Бурунди намерены углублять военно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Как отметил Сергей Лавров, в Бурунди в настоящий момент функционирует Русский дом, на базе которого занимаются повышением квалификации местных преподавателей русского языка. Также было удвоено количество стипендий для студентов из Бурунди - до 100.



Министры во время переговоров также обсудили конфликт на Украине. При этом бурундийская сторона подчеркнула свой нейтралитет. "Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт не распространялся на Африканский континент. И все африканские страны такой позиции придерживаются", - уточнил Альбер Шингиро.