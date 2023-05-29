Со своими "резиновыми красными линиями" Россия отступила уже до Рублевки, - СП

23:23 30.05.2023 Врет, как дышит: Руководство Киева пишет свою сагу об отношениях с Москвой

Со своими "резиновыми красными линиями" Россия отступила уже до Рублевки



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Сергей Кулик



Украина не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.



Напомним, утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА, в результате чего несколько зданий получили незначительные повреждения.



Интересно, что значит "не имеет прямого отношения"? А какое имеет? И если не имеет Украина, то кто еще может стоять за этим? Учитывая, что это происходит не в первый раз, очевидно, что больше некому.



Интересно, а как отреагирует Запад на такое? Закроет глаза и продолжит поставлять оружие? Или начнет оправдывать Киев или отмазывать его?



Министр обороны Украины Алексей Резников тут заявляет, что Киев не нападет на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Москвой.



"Российская земля нам не нужна", - сказал он, добавив, что Украина "стремится к нормальным отношениям" с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией. Он также отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области.



То есть Белгородскую область обстреливают марсиане? И диверсионные рейды они же совершают? К слову, Киев так и не признал причастность к недавним проникновениям ДРГ на территорию России, объяснив их деятельностью полумифических российских "оппозиционных сил", правда, не дав понять, откуда они взяли оружие, и откуда они вообще взялись на украинской территории.



Американцы, к слову, тоже валяют дурака, делая вид, что не понимают, откуда у боевиков американская техника, и продолжают повторять мантру, что-де не одобряют использование своего вооружения против той территории России, которую они признают таковой.



Очевидно, у украинцев есть, у кого поучиться цинизму и лицемерию…



Не в первый раз киевские власти при диверсиях и терактах в России говорят: "А это не мы", - напоминает редактор портала "АПН - Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Так было и с убийством Дарьи Дугиной, и с взрывом Крымского моста, и с рейдами ДРГ на Брянщину и Белгородчину, и вот теперь с беспилотниками. Причем произносятся подобные фразы с этакой наглой ухмылкой. Мол, это само взорвалось. Мы, не имеем прямого отношения. И вообще - это русские партизаны… То есть формально открещиваются от террора, но реально дают понять, что Украина в теме и успешно гнобит великую и могучую Российскую Федерацию.



Поведение довольно гнусное, вполне в духе мелкого понтующегося шныря на допросе. Опытный следователь такого сразу расколет, да и так доказательства налицо. Но Западу это совершенно не нужно, наоборот, подобного рода диверсии поощряются, а глава ГУР Кирилл Буданов, который за ними стоит, у кураторов на хорошем счету.



С другой стороны, подобные атаки имеют больше символический эффект. Цель - запугать, посеять панику, показать, что и Рублевка уязвима. И связано это с тупиком, в который зашла ситуация на фронте. Украина все собирается контрнаступать, но никак не соберется. Россия выжидает, надеясь отбиться и в перспективе выйти на какие-то мирные договорняки. Вот и остается нашим точечно бомбить склады с оружием и военные объекты, а им в ответ засылать беспилотники в российские города.



Однако реагировать с полным спокойствием, расслаблено, как это сделал Кремль устами Дмитрия Пескова, тоже недопустимо. Враг, как мы видим, готов применять любые доступные методы, значит, ответ должен быть значительно более жестким. Надо побеждать на фронте, надо, как я уже говорил, призвать необходимое число отставников ФСБ для пресечения диверсий и прикрытия приграничья, для проведения "судоплатовской работы" на территории Украины, наконец, нужна мобилизация экономики и кадровая революция. Способны ли на это в Кремле хотя бы после ударов по рублевке? Вопрос риторический.



- Преступный киевский режим всегда отрицал очевидное, - отмечает крымский журналист Сергей Кулик.



- Через несколько дней, 2 июня, исполнится девять лет с того момента, как ВВС Украины нанесли ракетный удар по зданию Луганской областной администрации, во время которого погибли мирные люди. Вспомним, что тогда твердили украинские пропагандисты: "Это взорвался кондиционер". Обстрелы украинскими войсками городов и сел Донбасса они тоже объясняли просто: "Это боевики сами себя обстреливают".



А вот у западных союзников Киева нет ни капли сомнения в том, что сегодняшняя атака на Москву - дело рук Зеленского. Одна из крупнейших голландских газет NRC свой материал так и озаглавила: "Москва атакована украинскими беспилотниками". Это издание, занимающее, кстати, откровенно проукраинскую позицию, напомнило своим читателям о высказанной в понедельник угрозе главы украинского ГУР Кирилла Буданова, заявившего после целой серии атак российских беспилотников, что "любой, кто пытается нас запугать, очень скоро пожалеет об этом - наш ответ не заставит себя долго ждать".



Вспомнила эта нидерландская газета и о недавней атаке на Кремль, указав, что Киев отрицает свою причастность, уверяя, что это русские "сами себя обстреляли", хотя американская газета The New York Times, сославшись на разведданные ЦРУ, указала на прямую ответственность администрации Зеленского.



"СП": На Западе на это закроют глаза? Или наоборот, даже похвалят Киев?



- Пожалуй, прикинутся дурачками, как это, например, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Когда его попросили прокомментировать недавнюю атаку украинских террористов на Белгородскую область, Боррель, как мы помним, не моргнув глазом заявил: "Я не знаю, что происходит в Белграде", сделав вид, что перепутал столицу Сербии с российским областным центром.



"СП": Глава Минобороны Украины утверждает, что Киев не нападет на российскую территорию. Как это сочетается с обстрелами Белгородской области? На кого рассчитаны такие заявления?



- Как можно верить человеку, который сегодня, в беседе с немецкими журналистами, уверяет, что "стремится к нормальным отношениям с Россией", а еще три месяца назад в беседе с украинскими блогерами сознался в своем желании убивать русских? Дословно это прозвучало так: "Я неожиданно почувствовал, что точно смогу убивать. И мало того, я хочу убивать их". Впрочем, свои миролюбивые заявления он делает для западной аудитории, перед которой хочет выглядеть белым и пушистым, а кровожадные людоедские высказывания министра обороны адресованы накачанным русофобией гражданам Украины.



"СП": Американцы при этом лицемерно продолжают уверять, что поставляемое ими оружие не используется против признаваемой ими российской территории…



- А чего еще можно ожидать от этих прожженных двуличных политиканов? Лицемеры появились не сегодня и не вчера. Это о них Джордж Оруэлл написал свою антиутопию "1984", однако еще библейский пророк Исайя говорил: "Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое - горьким".



"СП": Подходы США и других стран Запада тут отличаются? Британия, к примеру, прямо заявляет о том, что Украина имеет полное право использовать ее оружие где и как угодно… А европейцы?



- Англичане всегда любили загребать жар чужими руками и, стараясь быть в стороне, не вступая напрямую в конфликт, науськивать на своих конкурентов других. США же сейчас стараются потихоньку отползать от украинского вопроса. Во-первых, внимание Вашингтона все больше приковывает Азиатско-Тихоокеанский регион и усиливающийся Китай. Во-вторых, не удалось нанести стремительное и сокрушительное поражение России, и теперь Белый дом пытается полностью переложить украинское бремя на плечи Европы, ожидая от этого свои "плюсы": окончательный крах надорвавшейся экономики европейского конкурента и бегство европейских капиталов за океан. А правящие элиты Евросоюза - за исключением разве что Венгрии и Сербии - послушно ведут свои страны на заклание. Как писал Бертольт Брехт, "Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, - кожу для них дают сами бараны".



"СП": Есть ли все же некие "красные линии" для Запада, перейдя которые Киев может столкнуться с критикой или даже отказом от поставок оружия? Или им уже можно все?



- Никаких "красных линий" я пока не вижу. Возможно, они появятся позже, когда Зеленский наконец-то решится на свой заранее обреченный на провал "контрнаступ", к которому его упорно подталкивают западные союзники, настаивающие на том, что Киев должен воевать, как говорил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, "до последнего украинца".



"СП": А для России есть еще "красные линии"? До недавнего времени была шутка, что наши власти будут отступать до самой Рублевки - так уже и Рублевка под огнем…



- Если у нас и есть какие-то "красные линии", о которых любит говорить российское начальство, то они, похоже, изготовлены из резинового материала - очень уж они эластичные. А у страны, претендующей на лидерство, должен быть не резиновый, а стальной характер. Со стальными "красными линиями". Источник - СвободнаяПресса

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