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Мирзиеев увеличил штат и численность УзбПрокуратуры
00:30 31.05.2023

Президент увеличил штат органов прокуратуры
В рамках указа президента о контроле за использованием топливно-энергетических ресурсов численность управленческого персонала органов прокуратуры увеличивается с 4195 до 4886, а прокурорско-следственных работников Генпрокуратуры - с 252 до 316. Вводится еще одна должность замгенпрокурора.

Число сотрудников в органах прокуратуры Узбекистана увеличивается на 755 человек. Это предусмотрено указом президента о совершенствовании механизмов госконтроля в топливно-энергетической отрасли.

В частности, общая численность управленческого персонала органов прокуратуры увеличивается на 691 - с 4195 до 4886 единиц, а прокурорско-следственных работников в Генеральной прокуратуре - с 252 до 316 (+64).

Структура Генпрокуратуры до и после указа.

В организационно-штатной структуре Генпрокуратуры создается пятая должность заместителя генпрокурора (без учета должности первого замгенпрокурора), а также меняется сфера ответственности у заместителей генпрокурора. Число управлений и отделов увеличивается с 35 до 39.

Например, первый замгенпрокурора Бахриддин Валиев отвечал за:

Управление по надзору за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры и дежурную часть при нем;
Управление по надзору за исполнение законодательства в органах внутренних дел и информационно-аналитический отдел при нем;
Управление по расследованию особо тяжких преступлений;
Управление по координации мер в сфере противодействия
Управление по координации мер в сфере противодействия коррупции;
Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;
Управление уголовно-правовой статистики.

Он сохраняет управление над указанными структурами, кроме Управления уголовно-правовой статистики, вместо которого получает в ведение Управление по предупреждению хищений земельных ресурсов.

Один из заместителей генпрокурора получается в ведение новое Управление по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетической сфере.

В структуру также включаются Управление по надзору за исполнением законодательства в сферах внешней торговли, инвестиций и предпринимательства, Управление по надзору за исполнением законодательства в сферах спорта, культуры, культурного наследия и туризма, Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере строительства, отдел по надзору за исполнением законодательства в сферах обеспечения прав женщин, а также защиты их от притеснения и насилия.

Как мы сообщали ранее, указом президента расширяются задачи органов прокуратуры в сфере контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов. Они будут проводить прокурорский мониторинг через изучение исполнения законов путем наблюдения, проведения опросов, осмотра объекта прокурорского надзора, сопоставления статистической информации и иных данных.

При этом процедура проверки не будет распространяться на контрольные мероприятия Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Минэнерго. Речь идет о проверках на предприятиях с госдолей, занимающихся производством (добычей), переработкой, транспортировкой, поставкой и распределением ресурсов, на предмет соблюдения законодательства.

До 1 сентября Генпрокуратура должна внедрить систему "Прокурорский надзор" по ведению единой базы мероприятий надзора за исполнением законов, в том числе законодательства в сфере использования топливно-энергетических ресурсов.

Источник - Газета.uz
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