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Российская нефть продолжает обильно поступать в Европу через Индию, - Насер Джабара
00:32 31.05.2023

Al Jazeera
Катар

Эксперт сравнил санкции с "тигром без клыков". Так российская нефть попадает в Европу
Al Jazeera: российская нефть продолжает поступать в Европу через Индию

Евросоюз продолжает ужесточать санкции против России, однако они никак ей не вредят, пишет Al Jazeera. Ограничения в отношении поставок нефти оказались "тигром без клыков", так как они не учитывают экспорт черного золота в Европу через третьи страны, например, через Индию.

БЕРЛИН - Несмотря на западные санкции, введенные в отношении российской нефти, "черное золотое" поставляется в Европу через альтернативные рынки сбыта. Так, например, по данным европейских энергетических центров, одна из стран, которая импортирует, перерабатывает и реэкспортирует российскую нефть в Европу, - это Индия.

Это побудило представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля пригрозить принять меры против Индии за обход решения о западных санкциях против России.

"Если очищенное дизельное топливо и бензин поступают из Индии и производятся из российской сырой нефти, это, безусловно, обход санкций. Это также означает, что государства-члены ЕС примут меры", - заявил Боррель.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал европейскому чиновнику и другим должностным лицам в Брюсселе еще раз ознакомиться с правилами ЕС по введению санкций.

Последовательные санкции

С момента начала боевых действий на Украине более года назад Европейский союз ввел несколько пакетов санкций в отношении российского нефтяного сектора. В декабре 2022 года были запрещены морские поставки российской нефти в ЕС, а в феврале 2023 года был запрещен импорт бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Центр анализа данных Kpler, базирующийся в Вене, отмечает, что европейские меры были неэффективными, так как российская нефть все же поступила в страны ЕС. Аналитический центр также подчеркнул, что Индия смотрит на эти ограничения только через призму собственных экономических интересов, отодвинув на второй план обсуждения энергетической безопасности и конфликта на Украине. Нью-Дели не считает себя частью этой "политической игры".

Виктор Катона, специалист по отслеживанию поставок нефти в Центре Kpler, рассказал Al Jazeera, что до спецоперации на Украине экспорт российской нефти в Индию обеспечивал лишь 1% потребностей страны. Он указал, что сейчас экспорт колеблется от 40% до 45% и что Индия импортировала в апреле 2023 года более двух миллионов баррелей российской нефти в сутки.

По словам Катоны, танкеры с российской сырой нефтью теперь направляются в порты нескольких стран, в первую очередь в Индию, вместо европейских портов: "На западном побережье Индии есть несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая крупнейший в мире комплекс Джамнагар".

Эксперт также говорит, что данные Центра Kpler указывают на значительное увеличение в последние месяцы экспорта бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов из Индии в страны ЕС. Катон добавил, что Нью-Дели не располагает огромными запасами "черного золота", что требует значительного увеличения импорта российской нефти.

42 миллиарда долларов за один год

Что касается Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), то он косвенно обвинил Запад в финансировании конфликта на Украине, подчеркнув, что российская нефть поступает в Европу через Индию.

CREA подтверждает, что за последние 12 месяцев западные страны импортировали российские нефтепродукты на сумму 42 миллиарда евро через третьи страны, включая Индию.

В отчете указывается, что Европейский союз в указанный период был крупнейшим импортером нефтепродуктов из этих стран. Стоимость импорта составила 17,7 миллиарда евро, в то время как Австралия занимает второе место (8миллиардов), Соединенные Штаты (6,6 миллиарда), затем Великобритания (5 миллиардов), Япония (4,8 миллиарда евро).

По данным центра, дизельное топливо лидирует среди импортируемых нефтепродуктов на 29%, авиакеросин - на 23%, а газойль - на 13%.

Санкции - "тигр без клыков"

Говоря о целесообразности западных санкций в отношении России, Виктор Катона отмечает, что эти санкции - "тигр без клыков": они не охватывают азиатские страны, особенно Индию и Китай. Эксперт также подчеркивает: "Если Запад хочет навредить российской нефтяной промышленности, единственный способ - это помешать Индии и Китаю покупать российскую нефть".

Эксперт приходит к выводу, что проблема западных стран, будь то в рамках Европейского союза или "Большой семерки", заключается в том, что попытка помешать Индии или Китаю покупать российскую нефть "приведет к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель".

Автор: Насер Джабара (ناصر جبارة)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685482320


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