Новый мировой порядок уже создается, - Зоран Миливоевич

00:35 31.05.2023 Печат

Сербия



Новый мировой порядок уже создается

Аналитик Миливоевич: мир уже многополярен, и сейчас в нем идет расстановка сил



Конфликт на Украине подтвердил завершение эпохи доминирования США и стал увертюрой к новому мировому порядку, заявил в интервью "Печат" сербский аналитик Зоран Миливоевич. Страны подошли к переломному моменту в расстановке сил в уже многополярном мире, считает он.



Йово Вукович (Јово Вуковић)



Карьерный дипломат Зоран Миливоевич, который входит в плеяду самых видных сербских политических аналитиков, заявил в интервью "Печати", что пока не видит предвестников скорого завершения российско-украинского вооруженного конфликта. Однако большой оптимизм в него вселяет участие Китая в решении этого длительного спора и его стремление к восстановлению справедливого и стабильного мира.



Печат: Я предлагаю начать наш разговор с вашего видения самой актуальной мировой проблемы. Я имею в виду вооруженный конфликт на Украине. Какова истинная причина этого конфликта, каковы условия его завершения, и когда и как может установиться стабильный и продолжительный мир между двумя противоборствующими сторонами?



Зоран Миливоевич: Любой вооруженный конфликт по сути начинается значительно раньше конкретного столкновения войск на фронте. Данный конфликт не исключение, и ему предшествовали насильственные политические перемены на Украине в 2014 году на антирусской основе. Русское население на востоке страны воспротивилось этим переменам. Конфликт пытались разрешить дипломатическо-политическими средствами, с помощью минских соглашений, но результатов не добились. Причина в том, что Запад на самом деле и не хотел мирного решения. Недавно это подтвердила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд. Итак, на Украине произошли изменения, и новые власти сосредоточились на вступлении в НАТО. В таком случае альянс подобрался бы к самой границе России, и вопрос о ее безопасности, как и об архитектуре безопасности всей Европы встал ребром. Кроме того, вступление Украины в НАТО нарушило бы существующее равновесие сил между Россией и Североатлантическим альянсом. НАТО отказался рассматривать российскую инициативу и предложение уладить разногласия по поводу архитектуры безопасности на переговорах. Россия расценила это как casus belli (лат. "случай для войны") и в духе любой сильной державы перешла к прямым вооруженным действиям. Так, кстати, поступил и Североатлантический альянс в 1999 году в нашем случае, когда он совершил против нас незаконную интервенцию. Действия России повлекли за собой серьезные последствия для ее международного положения, а также повлияли на отношения в мире и их дальнейшее развитие. Более того, Россия открыла вопрос о новом мировом порядке.



О мире, которого я, к сожалению, на горизонте не вижу, говорят лишь редкие оптимисты, поскольку реальное положение дел не оставляет надежд на мирный исход. Обе стороны еще не дошли до состояния, когда они были бы готовы хотя бы к прекращению боев и перемирию. Успех на фронте - ключевой фактор и аргумент для решений в пользу привлечения дипломатов и политиков к урегулированию конфликта. Все по-прежнему происходит за кулисами, и основные усилия прилагаются для того, чтобы мир избежал глобальной катастрофы. Для завершения вооруженного конфликта пока еще нет реальной почвы, поскольку противоборствующие стороны пытаются на фронте обеспечить себе как можно более выгодные переговорные позиции. В любом случае, мир по-прежнему зависит от концепции новой архитектуры безопасности в Европе, дальнейшей динамики в отношениях соперничающих групп и от гарантий безопасности России. Ясно одно, что, когда будет установлен мир, ни Европа, ни Украина больше не будут такими, какими были до вооруженного конфликта. Сейчас очень обнадеживает новость об активных дипломатических усилиях Китая, который, бесспорно, являясь единственной мировой державой, не участвующей в конфликте, располагает инструментами для позитивной коммуникации с основными участниками, в том числе с Москвой.



- В качестве одной из причин вооруженного конфликта вы назвали расширение Североатлантического альянса на восток вопреки протестам России. Однако это расширение продолжается. Недавно в члены НАТО приняли Финляндию, которая долгое время сохраняла нейтралитет, а теперь на очереди стоит Швеция, тоже в прошлом нейтральная страна. По-прежнему на вступление в Североатлантический альянс рассчитывает и Украина с Молдавией… К чему это все ведет? К укреплению общей безопасности и мира, как утверждают в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, или к мировой нестабильности и возможной широкомасштабной войне?



- НАТО действительно продолжает расширяться на восток, принимая в свои ряды Финляндию и Швецию, и не отказывается от идеи принять Украину и Молдавию и даже Грузию. Все это, бесспорно, отражает стремление так называемого коллективного Запада взять под свое идеологическо-политическое крыло все интересующее его европейское пространство вплоть до его главного соперника - Российской Федерации. В этом смысле наш регион не исключение, и именно поэтому так активизировались процессы вокруг решения "застарелых проблем" в виде Косово и Метохии и Боснии и Герцеговины. Для Североатлантического альянса вооруженный конфликт на Украине - главный инструмент продвижения и последующего поддержания его идеологическо-политического нарратива, что подтверждают меры и действия, да и позиция в целом коллективного Запада в этой войне. Что касается Украины, то НАТО, несмотря на то, что она не является его членом, помогает ей логистикой, оружием, обучением. Североатлантический альянс перешел в военно-политическое наступление, преследуя, в том числе, глобальные цели США и коллективного Запада, вопреки оборонному характеру альянса в Европе, закрепленному в его документах и статусе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о переговорах с Японией, где НАТО планирует открыть свое представительство ради укрепления партнерства альянса с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей. Данная инициатива говорит о продолжении прежней стратегической линии и о целях Североатлантического альянса в условиях нынешней мировой конкуренции. Поэтому текущие события указывают на то, что риск расширения войны превосходит шансы на мир. Собственно говоря, одно только участие в конфликте сильной ядерной державы (России) говорит достаточно как о стратегических намерениях, так и о потенциальных рисках. Кстати, ситуацию лучше всего иллюстрирует новая гонка вооружений в мире, упомянутые тенденции к глобальному расширению войны в Тихоокеанском регионе, новая военно-политическая перегруппировка и ориентация на военную экономику в самом широком смысле.



- Крепнет убежденность, что конец вооруженного конфликта на Украине ознаменует собой и конец однополярного мира, в котором до сих пор доминировала одна держава - США. Сформируется новый мировой порядок с несколькими главными "игроками". Каким может быть этот новый мир, и что ляжет в его основу, то есть по каким правилам он функционировал бы?



- На мой взгляд, начало вооруженного конфликта на Украине дало старт ускоренному формированию нового мирового порядка, основанному на мировой многополярности. Эта война подтверждает, что доминированию одной сверхдержавы пришел конец, как и однополярному миру, поскольку Россия и коллективный Запад схлестнулись в прямом столкновении. Весь остальной мир разделился в своем взгляде на происходящее. Главный индикатор раскола - сопротивление политике санкций Запада, направленной против России, и ее полной изоляции. Второй признак - новая геополитическая перегруппировка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, где во главе процессов стоят Саудовская Аравия и Иран. То же происходит в Африке, Латинской Америке и Азии.



"Отщепенцы" не приемлют западной модели либеральной демократии, работающей по правилам Запала, а делают ставку на порядок в соответствии со все еще действующим Уставом ООН, международным правом и его принципами. Это подтверждает новая китайская внешнеполитическая стратегия в отношении Ближнего Востока, Персидского залива, Африки, Латинской Америки и собственного окружения. Кроме того, недавно Китай с позиций мировой державы включился в мирный процесс на Украине, основываясь именно на этих принципах. Для полного понимания происходящего, я напомню одно заявление Йенса Столтенберга в связи с конфликтом на Украине. Он сказал, что "Россия и Китай угрожают порядку, который установил Запад". Сказано очень точно. Мы подходим к переломному моменту и распределению элементов в уже многополярном мире, от которых будет зависеть расстановка сил и влияние на мировой арене таких мировых держав, как США, Китай, Россия и Индия. Свою роль сыграет и критерий жесткой силы (ядерный потенциал, размеры, густонаселенность, экономический потенциал и ресурсы и так далее). Все это повлияет на прочность идеологическо-политической основы нового порядка. Затем произойдет соответствующая перегруппировка в разделенном мире, и мы придем к новому равновесию сил. На его основе и будет функционировать новый порядок.



- Вы выдвинули тезис о том, что 2008 год, когда разразился экономический кризис, стал переломным с точки зрения изменений в международном порядке. Приведите нам аргументы в пользу этой версии?



- Тогда происходили изменения в преддверии позднейших глобальных сдвигов. В США демократы вернули себе власть с первым чернокожим президентом и заложили идеологические постулаты правящей сегодня либерально-демократической модели в соответствии с "правилами". На них нынешняя администрация США основывает свою глобальную стратегию мирового лидерства. Обновленная Россия впервые после 1989 года провела прямую военную кампанию в Грузии и признала отделившуюся Абхазию и Южную Осетию. Китай приобрел мировое влияние и взялся за проект "Один пояс и один путь". Европейский Союз погрузился в кризис еврозоны со структурными проблемами и центробежными тенденциями (выход Великобритании), что затормозило дальнейшее развитие внутренних и внешних интеграционных процессов. Последствия этого мы ощущаем поныне. Главное следствие этих сдвигов - многополярность "на практике", которая сегодня определяет международные отношения.



- Укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем - это, безусловно, одно из самых значительных изменений нового времени. Насколько это важно для остального мира, который вышел из-под жесткого контроля и влияния коллективного Запада?



- Логика неизбежно подвела эти две державы к партнерству в момент, когда США не согласились на новую многополярность и не захотели делиться властью со своими соперниками, Китаем и Россией. Более того, США признали их главными конкурентами во всех смыслах, что отразилось в американской стратегии объединения "демократического" мира, в котором нет места для этих двух держав. Таким образом, партнерство Москвы и Пекина обрело защитную функцию и общемировое значение. Подтверждение тому - вооруженный конфликт на Украине с участием коллективного Запада. А недавний визит китайского председателя Си Цзиньпина в Москву, принесший известные результаты, закрепил российско-китайскую стратегию мирового значения. Таким образом, это партнерство превращается в стержень, вокруг которого собираются "отщепенцы" с глобального Юга. Помимо прочего, благодаря визиту Си Цзиньпина в Россию обозначилась платформа для общих действий России и Китая, нацеленных на сохранение международного порядка в соответствии с Уставом ООН, международным правом и его принципами.



- В связи с этим встает вопрос о будущем БРИКС, чей экономический потенциал огромен, как и политическое влияние. Ожидаете ли вы, что в скором времени государства из разных уголков мира будут массово вступать в это объединение?



- Роль БРИКС в построении нового порядка вот уже некоторое время растет. Это объединение - элемент в мозаике разделенного мира, о котором я говорил ранее. Уже сейчас данные неумолимо подтверждают, что БРИКС сбросил "Большую семерку" с первого места на меняющейся мировой арене. Неизбежно расширившись в будущем, это объединение станет еще сильнее и влиятельнее, поскольку список кандидатов на вступление постоянно увеличивается, и среди них, в том числе: Иран, Алжир, Египет, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. БРИКС обладает всем, что нужно для высокой конкурентоспособности в разделенном мире. В политическом смысле БРИКС предлагает безусловное вступление с полным уважением к политическому суверенитету и независимости партнеров, а в экономическом - реальную перспективу устойчивости, необходимой динамики развития и социальной стабильности. Если в ближайшее время БРИКС официально расширится, то приобретет дополнительный вес в мире, поскольку объективно сможет рассчитывать на бóльшие ресурсы, экономические, пространственные и демографические, а также на энергетический и рыночный потенциал своих участников.



- Что в условиях неизбежного переформатирования мира ожидает Сербию как часть Балкан, которые разделяют два континента, и где соприкасаются две религии и две цивилизации. Балканы всегда входили в сферу интересов держав и служили местом их столкновений. Что нас ждет, учитывая в особенности тот факт, что из-за нашего стремления к свободе и твердой решимости жить на своей земле наша история была бурной и кровавой?



- Конечно, необходимо адаптироваться к существующим обстоятельствам, защищая при этом государственные и национальные интересы и видя в них главные критерии в процессе подобной адаптации. Сербия уже адаптируется, проводя откровенно миролюбивую политику и поддерживая связь со всеми значимыми мировыми игроками, но при этом, разумеется, придерживается стратегических детерминант. К приоритетным национальными интересам сербского государства относится сохранение Косово и Метохии, политическая независимость, военный нейтралитет, европейский путь. По этому поводу достигнут не всегда устойчивый, но в общих чертах действующий национальный консенсус. При этом мы понимаем, что Балканы со всеми их характеристиками - это наша судьба, и каждый раз, когда сильные мира сего сводят счеты, как сегодня, история может повториться. Тем не менее у нас не остается иного выбора, как только сохранять государственность и самобытность и в сложившихся условиях не отступать от стратегических детерминант.



- Разговор о Сербии невозможен без упоминания о судьбе нашего Косово и Метохии. Вот уже двадцать лет эта проблема стоит "в топе" мировых, хотя мало говорят о том, что возникла она из-за грубого нарушения международного права и Устава ООН странами Запада. Того же Запада, который незаконно нас бомбил, а теперь, когда продолжается вооруженный конфликт на Украине, усиливает давление на Сербию, чтобы она отказалась от своей территории? Какого решения этой проблемы вы ожидаете?



- Что касается Сербии, то, на мой взгляд, проблему Косово и Метохии можно решить только политическими средствами при соблюдении суверенитета и территориальной целостности государства Сербии. Международное право остается единственной общей авторитетной для всех основой для поисков решения, как и Резолюция 1244, в которой содержатся конкретные предложения. Вооруженный конфликт на Украине подкрепил наши аргументы о том, насколько важно соблюдать принципы международного права. Но точно так же усилилось и давление на Сербию, чтобы она согласилась решить "косовский вопрос" не в соответствии с международными нормами, а способом, ранее "предложенным" агрессивным НАТО. Тем не менее я уверен, что сейчас не те обстоятельства, чтобы Сербия отказывалась от собственной государственности и своих национальных интересов, связанных с Косово и Метохией. Напротив, решимость в этом вопросе должна отражать императивную стратегическую национальную цель.



- Сейчас Запад требует от Сербии ввести санкции против России и "советует" поменьше сотрудничать с Китаем, с которым наши политические и экономические отношения достигли очень высокого уровня и продолжают развиваться. Как вы оцениваете подобные требования, и что будет, если Сербия их удовлетворит?



- Сербия развивает с Россией и Китаем стратегическое партнерство на равноправной основе и без политических условий. И Россия, и Китай не признают самопровозглашенное Косово и в полном смысле уважают территориальную целостность Сербии. Это ключевой аргумент и плюс в стратегическом понимании отношений Сербии с этими державами особенно сейчас, в многополярном мире и в условиях давления и принуждения к решению проблемы Косово и Метохии. Также остаются стратегические интересы, связанные с экономическо-социальной стабильностью и развитием, энергетической безопасностью и так далее. Вообще что касается санкций, Сербия заняла принципиальную позицию, ведь она сама когда-то была жертвой небывалой санкционной политики. Сербия уверена, что санкции не могут служить механизмом для достижения политических целей и решения открытых вопросов геополитического характера.



- В Черногории на недавних президентских выборах проиграл Мило Джуканович, который многие годы проводил антисербскую политику не только в отношении Сербии, но и в отношении сербов в Черногории. Эта политика очень испортила традиционно дружественные отношения между Белградом и Подгорицей. Ожидаете ли вы положительных изменений?



- Уход Мило Джукановича с поста президента - серьезное изменение, которое создает условия для новой динамики в сербско-черногорских отношениях. Можно ожидать, что антисербская политика Черногории, как внешняя, так и внутренняя, остается в прошлом. Если так и случится, то появится возможность для желаемой нормализации, которая необходима отношениям двух братских народов. Случится ли это, зависит не от Сербии, которая стремится к этому, несмотря на расхождения с Черногорией в некоторых стратегических вопросах. Речь идет, например, о решении Подгорицы признать независимость "Косово". Да, новые политические игроки делают обнадеживающие заявления, но есть и причины для беспокойства. Так, недавно Черногория проголосовала в Совете Европы за принятие Косово. Все прояснится после парламентских выборов в Черногории, которые предстоят в скором времени. Они станут политической развязкой.



- В Боснии и Герцеговине снова растет напряженность, и поэтому кажется, что правы те, кто считают это государство нежизнеспособным. Что вы считаете главным источником напряженности и разногласий там, и какова политическая формула для, так скажем, "мирной Боснии"?



- Напряженность создают попытки навязать модель государства с главенствующим наднациональным большинством, хотя при в правовом, ни в политическом плане это не годится для сохранения и нормального функционирования Боснии и Герцеговины. К сожалению, свою лепту вносят и некоторые зарубежные игроки, которые, напротив, должны выступать гарантами мира и стабильности. А мир и стабильность, как и в целом нормальную жизнь вот уже 28 лет гарантирует формула "три народа и два энтитета". Она прописана в Дейтонском соглашении, признанном международном документе. При нарушении этого соглашения "мирная Босния" невозможна. Ее не будет, если нарушения продолжатся, и если зарубежные и отечественные игроки в Боснии и Герцеговине не поймут, что основополагающая "дейтонская формула" является единственным гарантом мира и стабильности, а также сохранения Боснии и Герцеговины как единого государства. Источник - ИноСМИ

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