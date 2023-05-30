 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин играет на нервах главы Пентагона, - Владимир Скосырев
00:42 31.05.2023

30.05.2023
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Китайские эксперты не исключают встречи министров обороны двух стран
Владимир Скосырев

В Сингапуре 2 июня открывается традиционная конференция по безопасности в отеле "Шангри Ла". В ней обычно участвуют видные представители военных ведомств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и даже Европы. Но на сей раз главной интригой стала возможность встречи Ли Шаньфу и Ллойд Остина, министров обороны КНР и США. Вашингтон неоднократно заявлял, что стремится к возобновлению таких контактов. Но в Пекине отвечали, что встречи не будет, пока США не снимут санкции с Ли Шаньфу. Он подвергся американским рестрикциям за то, что ранее cпособствовал продаже российских истребителей и систем С-400 Китаю.
Пентагон объявил, что правительство Китая отклонило приглашение встретиться двум руководителям военных ведомств в Сингапуре. С таким сообщением выступил бригадный генерал Пат Райдер, представитель Пентагона. Это, как утверждает South China Morning Post, означает приостановку продвижения к двусторонним переговорам на высоком уровне. Такой процесс набирал обороты в последние недели. Имеются в виду встречи министра торговли Китая Ван Вэньтао с торговым представителем США Кэтрин Тай и министром торговли Джиной Раймондо. А раньше в мае прошли переговоры между помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и членом Политбюро КПК Ван И. Там обсуждались Украина и Тайвань.

Отказ от встречи, однако, не уменьшит желания оборонного ведомства США установить линии коммуникаций с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), подчеркнул генерал Райдер. А в Пекине говорят, что американцы сначала должны снять санкции с их министра.

Все же командующий силами США на Индийском и Тихом океанах адмирал Джон Акилино сказал, что санкции не помешают встрече двух министров. Она нужна для того, чтобы уменьшить риск и избежать неправильной оценки событий. Такого варианта не исключают и китайские эксперты. Сун Чжунпин, китайский специалист по военным вопросам, утверждает, что посланец Китая искренне проведет диалог в Шангри-Ла. Он будет общаться с представителями других стран на равноправной основе. "Если США хотят вступить в контакт, им необходимо уважать красные линии Китая, касающиеся Тайваня, и тоже быть искренними", – подчеркнул Сун.

Любопытно, что китайцы привнесли в полемику с США по безопасности такую моральную категорию, как искренность. Что это значит? Если китайская сторона почувствует, что у американцев совесть проснулась, то встреча двух министров состоится? В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Может быть, они встретятся как бы невзначай в коридоре. Не думаю, что китайцы пойдут на официальную встречу. О чем им говорить – тоже непонятно. Американцы будут говорить про Украину. Китайцам это неинтересно. Ведь американцы будут требовать, чтобы Китай повлиял на Россию. Китайцы ответят, что мир невозможен, если Украина не пойдет на некоторые уступки России. Хотя в принципе Китай не предлагает каких-то конкретных условий. Он может только помочь обеим странам договориться".

Павел Каменнов, российский китаевед, сказал "НГ", что отмена контактов между военными США и Китая в Сингапуре драматических последствий иметь не будет. "Китай заинтересован в развитии торговых связей с Европой и нормализации этих связей с США. Это побуждает Китай воздерживаться от применения вооруженных сил, если не будет крайней необходимости. Что касается красных линий по Тайваню, то Китай принимает массу шагов по линии бизнеса и культуры. Тут он преуспел. Вот две цифры. Товарооборот между Китаем и Россией достиг 190 млрд долл., а с Тайванем он составляет примерно 200 млрд уже на протяжении нескольких лет. Поэтому Пекин хочет избежать конфликта.

Китайская делегация в Шангри-Ла в контактах с другими государствами будет доказывать, что нужно покончить с доминированием США в регионе, с созданием блоков, подобных AUKUS (Австралия, Британия, США), убеждать собеседников, что рейды кораблей США подрывают безопасность в Южно-Китайском море".

Возникает вопрос: почему американцы ополчились против Ли Шаньфу, который был назначен на пост министра обороны в 2022 году и никакими резкими действиями против США себя не зарекомендовал? "Грех" его заключается в том, что, будучи с 2016 по 2022 год замкомандующего Силами стратегического обеспечения НОАК, совершил сделку по приобретению российских истребителей Су-35 и комплекса С-400. Что касается участия РФ в конференции, то, как сообщила "НГ (см. номер от 30.05.22), туда даже наших журналистов не допустили.

Источник - НГ
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