Эрдоган обещает построить город для сирийских беженцев, - И.Субботин

00:44 31.05.2023

Эрдоган построит город для сирийских беженцев



Президентская кампания перенасытила Турцию антимигрантской риторикой

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



30.05.2023



Во время выборов президент Эрдоган не поддерживал антимигрантскую риторику.

Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок поставило вопрос о его готовности исполнить обещание в отношении примерно 3,5 млн сирийских беженцев, которые осели в стране за последние 12 лет. Правящая элита в эти недели пыталась найти баланс, делая акцент на том, что план по переселению людей, бежавших от гражданской войны, будет носить сугубо добровольный и усеченный формат. Однако наблюдатели фиксируют, что внутри сирийского комьюнити в Турции усилились страхи по поводу депортации. Углубление кризиса в экономике может, по оценкам экспертов, приблизить радикальные сценарии.



О довольно напряженной атмосфере среди проживающих в Турции сирийских беженцев сообщило издание "Гаарец", исследовавшее настроения в Стамбуле.



По его оценкам, продолжавшаяся в течение последних недель пикировка между Эрдоганом и его соперником Кемалем Кылычдароглу, рассчитанная на привлечение голосов националистов, подстегнула среди приезжих давние фобии по поводу принудительной высылки или других репрессивных инициатив. Дополнительный катализатор страхов – четко обозначенная готовность Анкары пойти на мировую с официальным Дамаском, несмотря на то что последние 12 лет она преподносила себя в качестве одного из основных адвокатов сирийской политической и вооруженной оппозиции.



Как обращают внимание турецкие правозащитники, риторика противоборствующих политических лагерей настолько накалила атмосферу в эти недели, что нехарактерные опасения за свою безопасность начали появляться даже у тех представителей арабского сообщества, которые успели пройти процедуру натурализации. Занимающийся проблемами беженцев активист Таха Эльзаги привел данные, согласно которым около половины сирийцев, обладавших правом голоса в Турции, попросту не явились на участки, опасаясь общественного осуждения. Такие цифры вошли в противоречие с высказываниями некоторых сторонников Кылычдароглу, которые попытались объяснить его поражение тем, что за Эрдогана массово голосовало сирийское комьюнити.



Сам Эрдоган пытался балансировать между желанием создать выгодный контраст с подчеркнуто антимигрантской риторикой соперника и стремлением переманить на свою сторону ультранационалистов. В итоге его подход к беженцам выкристаллизовался в инициативу по созданию на севере Сирии города, рассчитанного на 1 млн домов для возвращающихся на родину. "Мы приступили к размещению на севере Сирии порядка 500 тыс. беженцев в брикетных домах", – информировал турецкий президент. До этого Анкара и Доха обсуждали менее скромный проект – по созданию на северо-западе республики "интегрированного города" на 70 тыс. человек для тех сирийцев, которые пострадали от произошедшего в феврале землетрясения.



При этом представители правящего истеблишмента Турции делали акцент на том, что программа переселения будет добровольной и избирательной, без массовой высылки, которую обещал в случае победы во втором туре Кылычдароглу.



Впрочем, как предполагают наблюдатели, к принятию жестких мер в отношении арабских гостей Эрдогана может подтолкнуть то предвзятое отношение, которое сформировалось по отношению к ним в турецком обществе. С 2020 года среди местных обывателей укоренилась точка зрения, что именно выходцы из соседней страны виноваты в ухудшении качества жизни, потому что они, согласно этой версии, занимают чужие рабочие места и оказывают непропорциональное давление на национальную экономику. Нередко за последние годы трения на национальной почве перерастали в уличные столкновения. Совсем не исключено, что националистическая риторика на фоне выборов усугубила восприимчивость электората к соответствующей проблеме.



По оценкам портала Middle East Eye, недовольство беженцами может стремительно вырасти в том случае, если Эрдоган законсервирует свою экономическую политику и не станет предпринимать решительных мер, чтобы стабилизировать постоянно падающие показатели. Ответственность за кризисные явления, считают социологи, население немедленно возложит на приезжих.



В майском докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев говорится, что большинство покинувших свой дом сирийцев (94%) не намерены отправляться на родину в ближайший год. "Когда респондентов спросили о причинах, по которым они не собираются возвращаться в Сирию в течение следующих 12 месяцев, чаще всего упоминались факторы, связанные с отсутствием безопасности и средств к существованию или работы, – отмечают авторы доклада. – Другие важные факторы, которые были упомянуты, включали неадекватность базовых услуг, отсутствие надлежащих жилищных условий или опасения по поводу собственности респондентов в Сирии, а также опасения по поводу военной службы, призыва или вербовки".



Несмотря на то что социологическое исследование включило в себя только респондентов, осевших в Египте, Ливане, Иордании и Ираке, и не охватило Турцию из-за некоего "оперативного контекста", оно иллюстрирует общее отношение сирийцев к идее возвращения в эпоху форсированной реабилитации Дамаска на региональном уровне.



В свою очередь, сирийские политологи с большой долей скепсиса смотрят на строительство целого города для беженцев, который должен появиться на территории турецких протекторатов. С учетом того, что далеко не все принятые Анкарой сирийцы проживали до отъезда в районах, покрытых сформированной ее силами "зоной безопасности", программа принудительного расселения в определенную точку может оказаться травматичной для демографического ландшафта Арабской Республики, уверены критики.