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Большой побег от доллара на Восток
00:59 31.05.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Международная повестка заставляет богатых нефтью Венесуэлу, Саудовскую Аравию и Иран искать новые связи со структурами БРИКС.

Вместе с тем, в Москве полагают, что говорить о создании новой международной организации пока рано.

Межгосударственное объединение БРИКС, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, готово обсуждать подключение к этому формату новых стран. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о желании присоединиться к БРИКС.

Днем ранее Мадуро сказал, что Каракас намерен стать частью БРИКС, чтобы "идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством". Он также отметил, что объединение, подобно магниту, "притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества".

Действительно, за последнее время по крайней мере 19 стран выразили заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС. Среди них Аргентина, Алжир, Бахрейн, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты. Агентство Bloomberg полагает, что это позволит им "расширить свое дипломатическое влияние и открыть выгодные торговые и инвестиционные возможности".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров этого процесса. По ее мнению, говорить непосредственно о том, сколько времени потребуется для рассмотрения уже поданных или потенциальных заявок, пока преждевременно.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что пока рано говорить и о преобразовании БРИКС в международную организацию. По его словам, главной силой этого объединения является отсутствие шаблонов и международной бюрократии.

Также на днях газете Financial Times (FT) стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве его девятого члена. "На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог", - цитирует газета предоставленное ей заявление НБР.

Новый банк развития страны БРИКС учредили на основе межправительственного соглашения, подписанного в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых стран - участниц деятельности банка. Все, кроме Уругвая, официально стали членами банка после завершения необходимых процедур.

Комментируя инициативу Эр-Рияда, Reuters отмечает, что "деньги Ближнего Востока - это ответ на растущие финансовые пробелы, созданные в Азии из-за западных ограничений на инвестиции". По оценке агентства, новый богатый участник "банка БРИКС" может укрепить финансовые возможности этого учреждения, которое с момента своего создания уже выделило $33 млрд на 96 проектов - по сравнению с $67 млрд, выделенными Всемирным банком по состоянию на июнь 2022 года.

"Нефтедолларовым странам имеет смысл смотреть на Восток, учитывая растущий спрос на нефть в Азии", - говорится в материале Reuters. В связи с этим следует напомнить, что в начале мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран также решил подать заявку в БРИКС. Уже известно, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян примет участие в совещании на уровне глав внешнеполитических ведомств стан БРИКС, которое пройдет 1–2 июня в Кейптауне.

Говоря о расширении НБР, глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркнул, банк должен сохранять открытость к принятию тех стран, которые разделяют его повестку. При этом, по его словам, задача заключается "в создании нового: новых связей, новой инфраструктуры, нового качества жизни в странах-акционерах НБР".

Процессы, которые сейчас происходят в глобальной финансовой архитектуре, по мнению Силуанова, создают новые возможности для развития НРБ. По его словам, 2022 год показал, как быстро может разрушиться традиционная система международных институтов развития и финансовых связей, создавая дополнительные риски и издержки по всему миру. "К сожалению, в новой реальности интересы развития отходят на второй план, уступая место политике", - констатировал Силуанов, подчеркнув при этом, что "задача БРИКС - объединять, а не разобщать".

Что касается Китая, то он также выступает за более справедливое развитие системы глобального финансового управления с учетом интересов всех стран. Об этом во вторник заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Цель на будущее является для нас четкой. Мы должны укреплять роль банка в качестве платформы для сотрудничества. Мы будем делать это за счет расширения нашей партнерской сети и реализации проектов совместного финансирования", - отметила со своей стороны глава НБР, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф.

Кроме того, по ее словам, банк БРИКС намерен финансировать больше проектов в национальных валютах, "чтобы укрепить местный рынок и защитить заемщиков от риска валютных колебаний". В настоящее время доля соответствующих проектов в национальной валюте в общем проектном портфеле банка составляет около 22%, сообщила президент НБР, добавив, что банк намерен увеличить этот показатель до 30%.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе заявил, что он мечтает, чтобы у БРИКС появилась своя валюта, подобная евро. "Недопустимо, чтобы мы были скованы в бизнесе", - подчеркнул бразильский лидер, добавив, что страны БРИКС должны получить возможность "вести дела, не завися от доллара".

Михаил Макаров

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685483940


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