Выборы в Узбекистане и Казахстане: сходства и отличия, - Равшан Назаров

08:29 31.05.2023

ВЫБОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Президентские выборы в Узбекистане намечены на 9 июля 2023 года – через два месяца после проведения референдума по Конституции. Кандидатов предвыборной гонки четверо. Фаворит известен. Происходящее в Узбекистане отчасти схоже с "долгим избирательным циклом" в Казахстане, который завершился досрочными выборами в парламент. Об особенностях избирательного процесса двух стран в интервью Ia-centr.ru рассказал кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров.



- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в Узбекистане накануне досрочных выборов?



- Ключевая черта сложившейся политико-правовой ситуации - масштабное изменение основного закона страны. Прежняя редакция Конституции была принята более 30 лет назад, в декабре 1992 года. С тех пор в нее несколько раз вносились небольшие правки и дополнения. В прежней редакции было 128 статей, в новой - 155. В целом изменения и дополнения были внесены в две трети статей. Особенно много изменений и дополнений внесено в разделы, касающиеся прав и свобод человека.



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Другая важная особенность - поддержка действующего лидера Узбекистана. Нынешний президент Шавкат Мирзиеев на первых своих выборах, в 2016 году, получил 88,61 % голосов избирателей, предсказуемо обойдя трех других кандидатов. На выборах 2021 года, когда баллотировались 5 кандидатов, за Мирзиеева проголосовало 80,31 %.



На прошедшем недавно референдуме новую редакцию Конституции поддержали 90,2 % избирателей, что говорит о большой поддержке электоратом политики президента (референдум состоялся 30 апреля 2023 года. - Прим. Ia-centr.ru).



- Какие политические силы выдвинули своих кандидатов в президенты? Что примечательного есть у участников предвыборной гонки?



- В Узбекистане в настоящее время действует пять политических партий. Большинство из них сделали ставку на людей с опытом в государственном управлении и в высших эшелонах власти. Кандидаты отличаются как аппаратным весом, так и тем, какую ветвь власти представляют.



Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула своим кандидатом действующего президента. Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУз) предложила кандидатуру экс-министра народного образования Улугбека Иноятова. Претендентом от Социал-демократической партии "Адолат" (СДП "Справедливость") выдвинута первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.



Экологическая партия Узбекистана (ЭПУз) сделала ставку на председателя Исполнительного комитета Центрального Совета партии Абдушукур Хамзаев. Он выглядит исключением: Хамзаев не занимал постов на государственной службе. Тем не менее связи с управленческой и законотворческой сферой у него есть. Хамзаев был главой НИИ Лесного хозяйства и в качестве председателя экспертного совета Госкомлесхоза участвовал в подготовке проектов нормативно-правовых документов.



Еще более ярким исключением из общего правила стала Национал-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение". - Прим. Ia-centr.ru). Она решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать кандидатуру действующего президента.



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- Как выборы могут повлиять на партийную систему Узбекистана?



- Нет больших оснований считать, что партийная система Узбекистана сильно изменится по итогам нового избирательного цикла.



Тем не менее некоторые из партий могут укрепить свои позиции и набрать политический вес. Это касается "Адолат" или экологов, выдвинувших своих кандидатов в президенты.



Напротив, отказ партии "Миллий тикланиш" от собственного претендента на президентский пост свидетельствует о снижении интереса электората к данной партии.



Падение популярности отчасти объясняется тем, что ее лидер прославился своими скандальными и непопулярными заявлениями. "Миллий тикланиш" могла бы выдвинуть и не первого руководителя, а другого авторитетного лидера, но, видимо, таковых либо нет, либо они по каким-то причинам не имеют желания или возможности участвовать в избирательном процессе.



- В Казахстане "длинный избирательный цикл" окончился досрочными выборами в парламент. Может ли этот сценарий повториться в Узбекистане?



- Тот факт, что в Казахстане "длинный избирательный цикл" окончился досрочными выборами в парламент, вовсе не означает, что и Узбекистан пойдет точно по такому же пути. Тем не менее в политике Узбекистана есть ряд факторов, которые создают возможности для инициирования досрочных выборов.



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Первый фактор - фактический расклад сил между партиями, изменившийся по сравнению с 2019–2020 годами. Тогда УзЛиДеП получил 52 места в Законодательной палате, "Миллий тикланиш" - 36, НДПУз - 27, "Адолат" - 20, ЭПУз - 15.



Если провести досрочные парламентские выборы сейчас, ситуация будет иной: хотя УзЛиДеП сохранит статус "партии власти", НДПУз, "Адолат" и ЭПУз могут получить больше мест за счет падения рейтингов "Миллий тикланиш".



Второй фактор - изменения в Конституции. Согласно новой редакции число членов Сената сокращается со 100 до 64 человек. Обновление состава Сената может "потянуть" за собой и Законодательную палату.



- В какой степени политические и избирательные системы двух стран "синхронизированы", а в какой отличны друг от друга?



- Различия между избирательными системами двух стран имеют исторический характер. Они были заложены в эпоху получения независимости после распада СССР. Например, в Казахстане Нурсултан Назарбаев был зарегистрирован как единственный, независимый, беспартийный кандидат, а в Узбекистане Ислам Каримов - как кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУз) и выборы были альтернативными.



В 1999 г. в Казахстане состоялись внеочередные выборы (4 кандидата), а в Узбекистане в 2000 г. - отложенные вторые очередные выборы (2 кандидата).



Другие различия, которые касаются структуры политической системы в целом, относятся к партиям и процессу транзита. Так, в Узбекистане властный транзит произошел после ухода из жизни первого президента Узбекистана Каримова. В Казахстане транзит власти осуществился еще при жизни первого президента.



Партийно-политическая структура Казахстана более разнообразна. Например, в Казахстане есть аграрная партия "Ауыл", крайне левая "Народная партия", правоцентристская партия "Республика" и др.



Синхронизация происходит на уровне избирательных циклов, их длительности и периодов протекания.



Так, всенародные выборы президентов были проведены почти параллельно в обеих республиках в декабре 1991 г. Это внесло вклад в синхронизацию последующих циклов. Так, в 1995 г. - в марте в Узбекистане и в апреле в Казахстане - были проведены референдумы о продлении сроков правления действующих президентов до 2000 г.



Тем не менее синхронизацию нельзя назвать абсолютной. К настоящему времени в Казахстане прошло 8 президентских выборов, 10 парламентских выборов и 4 всенародных референдума. В Узбекистане за тот же период прошли 7 президентских выборов, 6 парламентских выборов, 5 раз прошли всенародные референдумы.