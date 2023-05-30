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|Новым министром финансов Афганского Эмирата стал Мохаммад Насир Ахунд, Его предшественник Бадри пересел в кресло главы Центробанка
08:57 31.05.2023
В "Исламском Эмирате Афганистан" назначен новый глава Минфина
30 мая 2023
Мохаммад Насир Ахунд. Иллюстрация: tolonews.com
На основании указа главы "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) исполняющим обязанности министра финансов назначен Мохаммад Насир Ахунд. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает TOLO News.
Представитель министерства финансов Ахмад Вали Хакмаль заявил, что Мохаммад Насир Ахунд имеет хороший опыт в финансовой сфере, поэтому в правительстве рассчитывают на положительные изменения.
"Мохаммад Насир Ахунд раньше был заместителем по доходам и таможне в министерстве финансов, а теперь он назначен исполняющим обязанности министра в этом министерстве, и ротация кадров в системе и правительстве - это нормально",
- пояснил представитель правительства ИЭА Билал Карими.
До этого Министерство финансов Афганистана почти два года возглавлял Хедаятулла Бадри, сейчас он назначен главой Центробанка Афганистана.