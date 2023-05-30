Новым министром финансов Афганского Эмирата стал Мохаммад Насир Ахунд, Его предшественник Бадри пересел в кресло главы Центробанка

08:57 31.05.2023

В "Исламском Эмирате Афганистан" назначен новый глава Минфина

30 мая 2023



Мохаммад Насир Ахунд. Иллюстрация: tolonews.com

На основании указа главы "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) исполняющим обязанности министра финансов назначен Мохаммад Насир Ахунд. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает TOLO News.



Представитель министерства финансов Ахмад Вали Хакмаль заявил, что Мохаммад Насир Ахунд имеет хороший опыт в финансовой сфере, поэтому в правительстве рассчитывают на положительные изменения.



"Мохаммад Насир Ахунд раньше был заместителем по доходам и таможне в министерстве финансов, а теперь он назначен исполняющим обязанности министра в этом министерстве, и ротация кадров в системе и правительстве - это нормально",

- пояснил представитель правительства ИЭА Билал Карими.

До этого Министерство финансов Афганистана почти два года возглавлял Хедаятулла Бадри, сейчас он назначен главой Центробанка Афганистана.