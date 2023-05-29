Хватит гастролей! Депутатам КырПарламента запретили (временно) покидать страну

09:15 31.05.2023

31 мая 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Временное ограничение на выезд депутатов в зарубежные командировки ввел спикер



Депутатам Жогорку Кенеша до летних каникул ограничили зарубежные поездки. Об этом на заседании парламента сообщил спикер Нурланбек Шакиев.



Он попросил коллег не обижаться, так как работы в июне очень много. В следующем месяце в зарубежные поездки могут выехать только два-три нардепа.



"В течение месяца мы должны поработать плодотворно. Есть несколько судьбоносных и связанных с будущим республики законопроектов. Прошу четко выполнять свои обязанности", - сказал Нурланбек Шакиев.



В конце июня Жогорку Кенеш завершит вторую сессию и уйдет на летние каникулы до сентября.



Отметим, ранее представители правовой клиники "Адилет" и других неправительственных организаций обратились к посольствам и консульствам стран Европы и США в Кыргызстане с просьбой не пускать некоторых чиновников и депутатов КР в государства Евросоюза и Америку.



В обращении они указали, что в последнее время в Кыргызстане стремительно ограничивают фундаментальные права и свободы человека и сужают демократическое пространство, в том числе благодаря законодательным инициативам администрации президента и депутатов ЖК. В качестве примера можно привести разработанный чиновниками администрации законопроект "О СМИ", находящийся на стадии общественного обсуждения, который направлен на установление тотального контроля и принудительной ликвидации независимых медиа.