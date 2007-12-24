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КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")
11:36 31.05.2023

"Для меня тоже это новость", - сказал депутат Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан") 31 мая на заседании парламента.

В Жогорку Кенеш поступило представление генпрокурора о даче согласия на привлечение депутата Мадумарова к уголовной ответственности.

"Расскажите о чем. Что за проблема - много говорю или дышу воздухом? Или дайте информацию сначала", - сказал Мадумаров, обращаясь к спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву.

"После того как комиссия будет определена и вопрос войдет в повестку дня, вы сможете выступить", - ответил спикер.

Позже спикер рассказал, по каким статьям генпрокурор направил представление в ЖК на Мадумарова.

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МАДУМАРОВ Адахан (Адахам) Кимсанбаевич
/ /
[09.03.1965 - ..]
От рождения имя - Адахам, в зрелом возрасте сменил его на более благозвучное - Адахан.
Род. в 1965 в с. Куршаб Узгенского р-на Ошской обл. Отец - учитель.

1983 - рабочий совхоза
1983-85 - служба в армии
1985-86 - рабочий совхоза
1986-91 - студент Тверского государственного университета
1992-95 - пом. министра печати и информации КР, зам. гл. редактора, гл. редактор молодежных телепрограмм Гостелерадиокомпании КР
В 1995 - 2000 - депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР.
В апреле 2000 - 2005 - вновь депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР. (избран в 1-м туре от Узгенского округа №32, победил 5 соперников). Председатель Комитета по труду, социальной политике и вопросам ветеранов. Лидер фракции "Элкомсоц".
В декабре 2004 г. один из соучредителей общественно-политического движения "Ата-Журт" ("Отечество").

14 и 21 марта 2005 года баллотировался по Куршабскому избирательному округу №39 в Жогорку кенеш. Окружной ибирательной комиссией признан проигравшим во 2-м туре, однако обжаловал это решение в ЦИК. 8 апреля 2005 ЦИК рассмотрела жалобы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (ЖК) А.Мадумарова и М.Орозбаева и отменила решения окружной комиссии, а также итоги голосования на избирательных участках №№58, 59, 62.
21 сентября 2005 ЦИК окончательно постановила, что депутатом ЖК КР избран Адахан Мадумаров, признав итоги повторного голосования 31 июля 2005 года на избирательных участках №№ 5058, 5059, 5062.

С 18 апреля 2005 - и.о. вице-премьер-министра.
С 30 сентября 2005 - 10 мая 2006 - вице-премьер-министр КР.
С 10 мая 2006 - 20 нояб. 2007 - государственный секретарь КР /сам подал в отставку/.
С ноября 2007 - кандидат под №2 в списке партии "Ак Жол" на выборах в Жогорку Кенеш.
С декабря 2007 - депутат Жогорку Кенеша и с 24.12.2007 - 29.05.2008 торага/председатель Жогорку Кенеша /за его кандидатуру проголосовало 79 из 90 депутатов/. Вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала. В августе 2008 подал заявление о сложении депутатских полномочий и 1 сентября официально сдал мандат депутата.

С 15 октября 2008 - 26 окт. 2009 - секретарь Совета безопасности Киргизии.

На президентских выборах 30.10.2011 занял второе место, набрав 14,78% голосов.

Член Джинс-клуба.
Член движения "За честные выборы" (вышел в ноябре 2004 г.).

лидер оппозиционной партии Бутун Кыргызстан.

С 31 авг. 2013 - заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государства от КР, назначен указом президента КР.

15.10.2017 г. занял 3-е место на выборах президента Кыргызстана (набрал 6,57%);

С 6.10.2020 - член (один из 6-ти) и председатель т.н. "Координационного совета для восстановления правового поля".

На президентских выборах 10.01.2021 занял 2-е место, набрав 6,6% голосов. Итоги выборов (победу С.Жапарова) не признал.

с 22.10.2022 - член общественного комитета защиты Кемпир-Абада

Награжден знаком "Золотое Перо" и почетным дипломом Национального союза писателей Кыргызстана (02.2006), российской медалью "За заслуги" (02.2007).

Женат, сын

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685522160


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