КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")

11:36 31.05.2023

"Для меня тоже это новость", - сказал депутат Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан") 31 мая на заседании парламента.



В Жогорку Кенеш поступило представление генпрокурора о даче согласия на привлечение депутата Мадумарова к уголовной ответственности.



"Расскажите о чем. Что за проблема - много говорю или дышу воздухом? Или дайте информацию сначала", - сказал Мадумаров, обращаясь к спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву.



"После того как комиссия будет определена и вопрос войдет в повестку дня, вы сможете выступить", - ответил спикер.



Позже спикер рассказал, по каким статьям генпрокурор направил представление в ЖК на Мадумарова.



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МАДУМАРОВ Адахан (Адахам) Кимсанбаевич

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[09.03.1965 - ..]

От рождения имя - Адахам, в зрелом возрасте сменил его на более благозвучное - Адахан.

Род. в 1965 в с. Куршаб Узгенского р-на Ошской обл. Отец - учитель.



1983 - рабочий совхоза

1983-85 - служба в армии

1985-86 - рабочий совхоза

1986-91 - студент Тверского государственного университета

1992-95 - пом. министра печати и информации КР, зам. гл. редактора, гл. редактор молодежных телепрограмм Гостелерадиокомпании КР

В 1995 - 2000 - депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР.

В апреле 2000 - 2005 - вновь депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР. (избран в 1-м туре от Узгенского округа №32, победил 5 соперников). Председатель Комитета по труду, социальной политике и вопросам ветеранов. Лидер фракции "Элкомсоц".

В декабре 2004 г. один из соучредителей общественно-политического движения "Ата-Журт" ("Отечество").



14 и 21 марта 2005 года баллотировался по Куршабскому избирательному округу №39 в Жогорку кенеш. Окружной ибирательной комиссией признан проигравшим во 2-м туре, однако обжаловал это решение в ЦИК. 8 апреля 2005 ЦИК рассмотрела жалобы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (ЖК) А.Мадумарова и М.Орозбаева и отменила решения окружной комиссии, а также итоги голосования на избирательных участках №№58, 59, 62.

21 сентября 2005 ЦИК окончательно постановила, что депутатом ЖК КР избран Адахан Мадумаров, признав итоги повторного голосования 31 июля 2005 года на избирательных участках №№ 5058, 5059, 5062.



С 18 апреля 2005 - и.о. вице-премьер-министра.

С 30 сентября 2005 - 10 мая 2006 - вице-премьер-министр КР.

С 10 мая 2006 - 20 нояб. 2007 - государственный секретарь КР /сам подал в отставку/.

С ноября 2007 - кандидат под №2 в списке партии "Ак Жол" на выборах в Жогорку Кенеш.

С декабря 2007 - депутат Жогорку Кенеша и с 24.12.2007 - 29.05.2008 торага/председатель Жогорку Кенеша /за его кандидатуру проголосовало 79 из 90 депутатов/. Вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала. В августе 2008 подал заявление о сложении депутатских полномочий и 1 сентября официально сдал мандат депутата.



С 15 октября 2008 - 26 окт. 2009 - секретарь Совета безопасности Киргизии.



На президентских выборах 30.10.2011 занял второе место, набрав 14,78% голосов.



Член Джинс-клуба.

Член движения "За честные выборы" (вышел в ноябре 2004 г.).



лидер оппозиционной партии Бутун Кыргызстан.



С 31 авг. 2013 - заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государства от КР, назначен указом президента КР.



15.10.2017 г. занял 3-е место на выборах президента Кыргызстана (набрал 6,57%);



С 6.10.2020 - член (один из 6-ти) и председатель т.н. "Координационного совета для восстановления правового поля".



На президентских выборах 10.01.2021 занял 2-е место, набрав 6,6% голосов. Итоги выборов (победу С.Жапарова) не признал.



с 22.10.2022 - член общественного комитета защиты Кемпир-Абада



Награжден знаком "Золотое Перо" и почетным дипломом Национального союза писателей Кыргызстана (02.2006), российской медалью "За заслуги" (02.2007).



Женат, сын