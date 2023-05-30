Пора изменить цели СВО и добить Европу – Караганов

12:00 31.05.2023

Владимир Гладков



России пора скорректировать цели Специальной военной операции и признать, что основным ее врагом является Запад.



Об этом в эфире телеканала "ТВЦ" заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Еще в конце девяностых некоторые люди говорили, что это все приведет к войне на Украине. Поэтому нас это не удивляет. Немножко удивило яростное сопротивление, но мы его проанализировали, почему оно такое яростное.



И лично я пришел к мнению, что нам нужно ставить немножко другие цели в нынешней операции. Это не только победа, но и слом воли западных элит к конфронтации и яростному, агрессивному сопротивлению", – сказал Караганов.



Эксперт подчеркнул, что сейчас самые яростные противники России – это европейские элиты, которые в случае поражения теряют больше всего.



"В первую очередь европейских элит, американцы удержатся. У них эта ярость гораздо меньше, чем в Европе, потому что в Европе теряют больше, и ярость сильнее. Нужно ее сломать.



Управляющая сила да, из США. Но моральная движущая сила, психологическая, пока в значительной степени исходит от европейских элит, они просто проваливаются", – добавил он.