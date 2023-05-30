Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР

12:20 31.05.2023 Соседние страны поссорились из-за воды и обвинили друг друга в эскалации



Ксения Логинова



Афганистан и Иран обменялись ударами в пограничных районах, не обошлось без жертв. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Столкновения между странами происходили и раньше, однако в последнее время отношения соседних государств все больше обостряются из-за водного вопроса. Эксперты уверены, что ситуация лишь на руку США, оставившим в Афганистане много оружия и техники. Насколько этот конфликт затрагивает интересы не только Тегерана и Кабула, но также Москвы и Пекина, - разбирались "Известия".



С большим энтузиазмом



"Мы будем бороться с Ираном с большим энтузиазмом, чем с американцами. Иран должен быть благодарен за терпение лидеров талибов. Мы завоюем Тегеран за сутки", - такое видеообращение записал в Twitter высокопоставленный член организации "Талибан" (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абдул Хамид Хорасани.



По его словам, с иранцами талибы готовы "бороться с большим рвением, чем с США".



Накануне в приграничных районах афганской провинции Нимроз произошли столкновения. По словам заместителя начальника сил правопорядка Ирана генерала Касема Резаи, талибы обстреляли КПП "Сасоли". А это в свою очередь "повлекло за собой решительный ответ" Тегерана. Как отмечает агентство Tasnim, стороны задействовали легкую технику и стрелковое оружие.



В результате один иранский пограничник погиб, еще двое были ранены. По сообщениям иранских СМИ, ссылающихся на источники в иранских погранвойсках, талибы понесли гораздо большие потери, однако их число не сообщается.



Впоследствии представитель МВД во временном правительстве "Талибана" Абдула Нафи Такора обвинил Иран в обстреле афганской территории и сообщил, что с каждой стороны погибли два человека.



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Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заверил, что в настоящее время граница с Афганистаном находится под контролем. "Она контролируется сухопутными и пограничными войсками, сейчас в приграничном районе установлена полная безопасность. Мы много раз указывали на то, что наше присутствие на границе не означает, что для нас существует какая-то опасность", - пояснил он.



Высокопоставленный иранский военный также добавил, что пока соседнее государство соблюдает международное законодательство, Иран будет придерживаться принципов добрососедства и взаимного уважения.



"Однако если другая сторона не пожелает соблюдать правила, принятые на международном уровне, она столкнется с другим отношением", - пригрозил Хейдари.



Впоследствии МВД и минобороны талибов заявили, что ситуация под контролем и они не хотели бы столкновений с соседями. А КПП на ирано-афганской границе, которое закрыли после начала перестрелки, впоследствии возобновило работу.



Непростые отношения



В Москве заявили, что не видят рисков перерастания столкновений на ирано-афганской границе в серьезную эскалацию. Об этом "РИА Новости" сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий", - резюмировал дипломат.



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Отношения между Ираном и режимом "Талибан" никогда не отличались теплотой. Во время гражданской войны в Афганистане Тегеран поддерживал Северный альянс - объединение, противостоящее талибам. Между странами существуют духовные и политические расхождения, а также конфликт из-за воды в реке Гильменд, которая впадает в озеро Хамун на иранской территории.



Согласно договоренностям от 1973 года, Афганистан должен ежегодно предоставлять Ирану 850 млн кубометров воды из этой реки. После прихода к власти талибов ситуация осложнилась.



Представители "Талибана" говорят о нехватке воды из-за засухи. Иранские власти подозревают их в строительстве дополнительных плотин. В настоящее время Иран переживает острый дефицит водных ресурсов. Около 270 населенных пунктов в стране страдают от нехватки воды.



В середине мая иранский лидер Ибрагим Раиси заявил: "Я хочу передать руководству Афганистана, чтобы они очень серьезно отнеслись к моим словам: я предупреждаю их, чтобы они как можно скорее отдали Ирану его долю воды. Отнеситесь серьезно к моим словам, чтобы потом не жаловаться".



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В ответ один из лидеров талибов, бывший представитель полиции Мубин Хан разместил видео, на котором наполняет водой пластиковую бутылку со словами: "Я набираю воду для него, потому что он направил нам серьезные предупреждения. Пожалуйста, не направляйте нам серьезных предупреждений, потому что мы в ужасе".



Клубок противоречий



Отношения Ирана с талибами были всегда натянутыми. Исключение - лишь то время, когда группировка не находилась у власти в Кабуле, пояснил политолог, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в беседе с "Известиями". По его словам, в Иране полагают, что талибы непоследовательны, недоговороспособны и опасны.



Как отметил эксперт, в течение некоторого времени существовала вероятность того, что Тегеран и Афганистан, находящийся под властью талибов, смогут выстроить нормальные отношения. Но после того как талибы получили контроль над всей страной, контакты с иранцами были практически сведены к нулю.



- Теперь же талибы открыто угрожают Тегерану, заявляют, что способны чуть ли не захватить весь Иран. Сказал об этом глава отряда Бадри Абдул Хамид Хорасани, который, по мнению самих иранцев, не обладает в действительности ни авторитетом, ни силами, ни легитимностью. Но это не отменяет того, что отношения все равно напряженные, - добавил эксперт.



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Он пояснил, что главная проблема между сторонами - водный вопрос.



- Территория на юге афгано-иранской границы - это один из наиболее засушливых и бедных регионов двух стран, население которого критически зависит от вод реки Гильменд. Еще два года назад занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани торжественно открыл плотину Камаль Хан, тем самым лишив воды иранскую провинцию Систан и Белуждистан, - рассказал Ибрагимов.



ПлотинаФото: соцсети



По его словам, талибы продолжили эту политику. В ответ Тегеран обвинил их в нарушении ирано-афганского договора о водных ресурсах 1973 года, а в самом Иране начались нападения на афганских дальнобойщиков. Президент Ирана Ибрагим Раиси месяц назад сделал жесткое предупреждение в адрес талибов, однако талибский Кабул практически не обратил внимание на угрозы иранского главы государства.



- И это при том, что ранее в ходе прошедших консультаций талибы заверили Иран, что перебои с поставками воды связаны исключительно с засухой и техническими трудностями и что это не приведет к проблемам. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось, - резюмировал эксперт.



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Пороховая бочка Центральной Азии



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня считает, что не понятно, кого на самом деле представляет бывший начальник полиции провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани, сделавший столь резкое заявление в адрес Ирана, - талибов или местное пуштунское ополчение.



- Скорее всего, он является частью талибской регулярной армии. Примечательно, что провинция Панджшер традиционно была оплотом Северного альянса. В 2001 году эта коалиция стала основным прокси США и антиталибских сил по свержению правительства "Талибана" 90-х годов, - отметил эксперт.



Он подчеркнул, что в 2001 году Иран стал сотрудничать с США по поддержке Северного альянса. И бойцы КСИР выступали в роли инструкторов для сил объединения.



- В 2021 году происходили аналогичные инциденты на ирано-афганской границе. Но контекст был другой, и все завершилось возвращением к статус-кво. Сейчас же ставки высоки как никогда, и все располагает к тому, чтобы разыграть эту карту, - добавил политолог.



Останин-Головня подчеркнул, что произошла нормализация между Эр-Риядом и Тегераном. К тому же, по его словам, в самом Иране ходят слухи, что правительство в скором времени будет вынуждено пойти на крайне непопулярную меру - повышение цен на топливо, при учете того, что население страны в экономическом плане еще не восстановилось после пандемии.



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Эксперт также отметил, что Афганистан - это пороховая бочка Центральной Азии, региона, который находится в треугольнике антизападного сопротивления, - между Россией, Китаем и Ираном.



- Все эти страны недовольны западноцентричной глобализацией. Через Афганистан дестабилизировать Центральную Азию было бы очень выгодно. То есть одним махом ударить сразу и по РФ, и по Ирану, и по КНР. Я склонен разделять точку зрения о том, что США после своего ухода не просто так оставили в Афганистане горы оружия и техники. На то есть основания, - уверен политолог.



По его мнению, США методично и планомерно выходили из Афганистана. И техника там была вовсе не брошена, а оставлена.



- В феврале 2020 года в Дохе было подписано мирное соглашение между США и "Талибаном", на котором присутствовали не только представители двух сторон, но также и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео, а также многие другие видные политики и дипломаты, - пояснил специалист.



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Как правило, подписание таких соглашений сопровождается заключением рамочных договоренностей, которые не афишируют широкой публике. В частности, в мирном договоре отмечалось, что в течение 14 месяцев с момента подписания предполагался вывод войск США с территории Афганистана, также американцы гарантировали полное невмешательство во внутренние дела.



- Но при этом менее обсуждаемым пунктом стало то, что США, помимо всего прочего, оставляли за собой обязанность ежегодно направлять средства для обучения сил безопасности Афганистана. Что они представляют из себя после прихода талибов к власти, не очень понятно. Но юридически США как минимум имеют возможность обслуживать ту технику, которая осталась, - подытожил Василий Останин-Головня в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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