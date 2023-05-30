Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев

12:24 31.05.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост по случаю 31 мая - Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Заседание Мажилиса началось с минуты молчания



Токаев посетил центр, где хранятся материалы о политических репрессиях



