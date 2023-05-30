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|Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев
12:24 31.05.2023
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост по случаю 31 мая - Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заседание Мажилиса началось с минуты молчания
Токаев посетил центр, где хранятся материалы о политических репрессиях
"Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших.
Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Токаев в Twitter.
Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших.
Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы.
Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.