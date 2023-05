Империя ЕС разваливается, - The Telegraph

12:26 31.05.2023

The Telegraph UK

Великобритания



Империя ЕС разваливается

The Telegraph: переизбрание Эрдогана разрушило геополитические амбиции Евросоюза



Переизбрание Эрдогана разрушило геополитические амбиции Евросоюза , пишет The Telegraph. Несмотря на заявления турецкого президента о стремлении к членству в ЕС, реальность такова, что при нем шансы на такой исход крайне малы.



Переизбрание президента Эрдогана развенчало миф о каком бы то ни было геополитическом влиянии Брюсселя.



Малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы низвергло переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции. А ведь еще недавно Брюссель уговаривал Турцию влиться в свои ряды. Формально страна по-прежнему считается кандидатом на вступление, хотя в необходимых системных реформах Анкара не продвинулась ни на йоту с 2004 года.



По словам Эрдогана, Турция по-прежнему стремится к членству в ЕС. Турецкий лидер даже сообщил на встрече послов ЕС в Анкаре в прошлом году, что это остается "стратегическим приоритетом". Реальность же, разумеется, такова, что покуда у власти остается Эрдоган, шансов присоединиться к блоку у Турции немногим больше, чем у путинской России.



Изгоем Эрдоган сделался не только из-за деспотических замашек, долгого двадцатилетнего правления и попыток подмять под себя парламент, судебную систему и прессу. Его мировоззрение стало анафемой из-за поддержки исламистского вероучения, полностью отвергающего столь дорогие Западу либеральные свободы. В конце концов, даже свою кампанию по переизбранию этот политик начал с отсылки к османскому завоеванию Византийской империи в 1453 году.



В сложившихся обстоятельствах даже скромная победа Эрдогана на выборах над светским лидером Кемалем Кылычдароглу с результатом в 52% окончательно перечеркивает мечту Турцию влиться в состав ЕС. Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса.



Переизбрание Эрдогана на еще один пятилетний срок, за который тот наверняка усугубит свои авторитарные нападки на демократические институты страны, безусловно, ставит ЕС перед серьезным вызовом и подрывает его роль самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, равновеликой американской или китайской.



Доверие к ЕС уже оказалось под сомнением из-за его неубедительного отклика на украинский кризис. Возникли глубокие разногласия между крупными державами (Германией, Францией и Италией), избегающих открытой конфронтации с Москвой, и восточноевропейскими странами вроде Польши, которые ради долгосрочной безопасности континента требуют, чтобы Россия потерпела на украинском поле боя масштабное и неопровержимое поражение.



ЕС больше не может позволить себе двусмысленности в отношениях с Анкарой. В какой-то момент он предложил ей огромную взятку, чтобы остановить наводняющий Европу поток нелегалов. Затем осудил Турцию за тесные связи с Россией - глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель недавно назвал этот альянс "тревожным".



Для Эрдогана, разумеется, тесные отношения с Кремлем стали спасательным кругом для турецкой экономики. Поразивший страну экономический кризис (инфляция в стране перевалила за 40%) был бы еще острее, если бы не орды российских туристов, спасающихся от санкций ЕС.



Учитывая неубедительные достижения ЕС в отношениях с Эрдоганом, немногие европейцы поверят, что блок убедит Анкару отказаться от поддержки России и наладить более тесные связи с Брюсселем.



Комментарии читателей:



Adam Willis

Загвоздка в том, что Эрдоган держит ЕС за одно место. Турция - член НАТО, но при этом Эрдоган может в любой момент посеять в ЕС хаос. Для этого достаточно лишь распахнуть границы и запустить в ЕС миллионы беженцев. Поэтому он и вытворяет что хочет.



Steve Rounce

Сдается мне, что большинство лидеров ЕС как раз рады, что турецкая граница в ближайшее время не откроется.



Murray Cooper

Вместо того, чтобы поощрять светских кемалистов, которых в стране почти половина, вы толкаете этого ключевого союзника по НАТО в объятия иранских исламистов, России и Китая.



Joseph Mathews

А теперь возвращаемся в реальный мир. Неважно, с Турцией или без, но у ЕС сегодня всяко побольше геополитического веса, чем у Великобритании, и это прискорбно.



Paul Lambert

Платой за вступление Турции в ЕС станет передача Стамбула… то есть Константинополя обратно Греции и выплата огромных репараций за османское вторжение в Европу.



David James

Мусульманская цивилизация и либерализм несовместимы.



Jason Irwin

Даже не знаю, с чего начать.

Я совершенно убежден, что это турки должны выбирать себе лидера, а не ЕС.

А еще я не без оснований уверен, что русские, как и все мы, ездят в Турцию отдыхать, а не бегут от санкций.

Наконец, Турция, как и все другие страны, действует в собственных интересах, но почти всегда служит этаким мостом между Востоком и Западом.



Andy Jack

ЕС просто не хочет границы с Сирией, Ираном и Ираком. Как не хочет и свободы передвижения для еще 84 миллионов. Если, конечно, не случится "голода" на парикмахеров…



A random User

Да ЕС не хочет границы и с самим Эрдоганом. Дипломатия мешает им сказать это открыто, но, кроме того же Орбана остальные европейские пожелают ему разве что счастливой отставки.



Nicola Spindler

А зачем мусульманской стране понадобились западные идеалы?



Dondon JJ

То есть ЕС провалился, потому что не смог вмешаться в демократические выборы за границей и свергнуть лидера, который ему не нравится? Страшно даже подумать, какой ЕС господину Кофлину в таком случае по нраву…



Carina Angel

Тони Блэр был большим сторонником Турции в ЕС. Бедняга Тони, нигде не угадал…



Malcolm Pirouet

Опять у вас ЕС рушится. Уже в который раз?



Автор статьи: Кон Кофлин (Con Coughlin)