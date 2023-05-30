ОБСЕ грозит крах. "Виновата" снова Россия

12:28 31.05.2023

Demokraatti

Финляндия



Крупнейшая в мире региональная организация по безопасности может распасться - Финляндия вряд ли сможет спасти ситуацию

Demokraatti: в ОБСЕ задумались, стоит ли уступить России



Европейской организации по безопасности и сотрудничеству грозит крах в течение полугода, пишет Demokraatti. Причиной являются разногласия между Россией, Белоруссией и Эстонией о том, может ли Таллин быть председателем ОБСЕ в 2024 году. Конструктивной идеи, как спасти организацию, пока нет.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может оказаться без утвержденного председателя, бюджета или стратегий на следующий год. Финляндия должна стать председателем ОБСЕ в юбилейном 2025 году.



Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) может грозить крах в течение полугода. Причиной являются разногласия между Россией, Белоруссией и Эстонией о том, может ли Эстония быть председателем организации в 2024 году.



Организация работает по принципу консенсуса, поэтому ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 участниками организации. Однако Россия и Белоруссия не одобрили Эстонию в качестве председателя на 2024 год, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.



Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудили сложную ситуацию на встрече 22 мая. Финляндия должна стать председателем в 2025 году, и Пекка Хаависто (Pekka Haavisto), министр иностранных дел страны, описал серьезность ситуации после встречи в Брюсселе.



"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - сказал он. Однако есть и другие идеи, как спасти организацию. Например, ОБСЕ может выстоять в этом кризисе с помощью различных исключительных административных мер.



ОБСЕ работает в разных областях политики, от контроля над вооружениями до прав человека и вопросов окружающей среды и борьбы с терроризмом. Исследователь Йоханна Кетола (Johanna Ketola) из Университета Турку говорит, что вместе с ОБСЕ страны лишатся ключевого инструмента, укрепляющего архитектуру безопасности Европы.



Раньше Кетола работала в Министерстве иностранных дел и в Европейской службе внешних связей. Она считает, что, несмотря на проблемы, даже в худшем случае ОБСЕ просто станет меньше и скромнее.



Организация появилась в 1994 году в Будапеште, когда Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе расширились до масштабов организации. Деятельность ОБСЕ до сих пор основывается на Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 году.



Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе были крупным проектом Финляндии и президента страны Урхо Кекконена (Urho Kekkonen). Во время холодной войны он символизировал возможность сосуществования малых государств с великими державами. Тогда говорили о "духе Хельсинки". "В начале 1990-х годов ОБСЕ превратилась в организацию с элементами либеральной международной организации со штаб-квартирой в Вене", - говорит Кетола.



Если ОБСЕ не найдет председателя до следующего года, то у организации не будет утвержденной стратегии или, например, бюджета для выплаты заработной платы. Германия тоже активно занимается решением этого вопроса, сказал Хаависто после встречи министров иностранных дел.



"Есть разные предложения: а что если Северная Македония пробудет председателем ОБСЕ чуть подольше, или Финляндия станет председателем прямо сейчас и так далее. Думаю, было бы лучше, если бы мы все же смогли найти страну, которая подошла бы на позицию председателя в 2024 году".



По словам экспертов, знакомых с этим вопросом, Финляндия не хочет браться за эту задачу слишком рано, в том числе потому, что председательство в ОБСЕ требует ресурсов, а формирование нового правительства страны все еще находится на стадии переговоров.



Австрия может согласиться выступить в качестве последнего варианта, что также может означать техническую поддержку в безвыходной ситуации - например, предоставление помещений в Вене. Участники ОБСЕ также говорили о Казахстане, и этот вариант может подойти России лучше, чем другие страны.



Впрочем, остальным странам-участникам следует задуматься, насколько в настоящий момент следует уступать России.