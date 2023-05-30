Стыдно. Памятник Касыму Тыныстанову в Бишкеке разрушается

12:30 31.05.2023

Памятник Касыму Тыныстанову на Аллее молодежи разрушается. Об этом 24.kg сообщил читатель.



"Стыдно. Час работы. Туристы из КНР стояли и фотографировали эти повреждения", - написал он.



