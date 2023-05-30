Бывшая помощница Байдена Тара Рид хочет стать гражданкой России

12:34 31.05.2023

Бывшая помощница Байдена попросит Путина предоставить ей гражданство России



Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид хотела бы подать заявление о получении российского гражданства.



