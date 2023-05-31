Восточный Казахстан. Берег Бухтарминского водохранилища отошел еще на несколько десятков метров

12:38 31.05.2023

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АНТОН СЕРГИЕНКО

Среда, 31 Мая 2023,



Эксперты считают, необходимо немедленно принять волевое решение о снижении объемов сброса воды



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Предприниматели Восточного Казахстана бьют тревогу. Отдыхающих отталкивает вид оголенных пляжей крупнейшего искусственного водохранилища. А судам некуда причаливать, что негативно сказывается на развитии туристической отрасли региона. Чтобы выяснить, что стало причиной ухода воды, собрали совет туризма Палаты предпринимателей ВКО. Директор Палаты Кайрат МАМЫРБАЕВ заметил, что вопрос беспокоит не только владельцев баз отдыха, но и жителей региона. - У нас в этом году берег Бухтарминского водохранилища отошел на несколько десятков метров. Бухтарминское водохранилище является одним из самых привлекательных туристических мест, сезон здесь длится с мая по октябрь. На оба берега постоянно приезжают как жители Восточного Казахстана, так и граждане соседних государств. Однако сейчас пляжи значительно оголились, что негативно сказывается на качестве отдыха для туристов, - сообщил Мамырбаев.



Владелец одной из баз отдыха, бизнесмен Александр ЧИЛИКИН, отметил, что обстановка очень сложная. - На сегодняшний день ситуация катастрофическая. Мы не знаем, куда будут причаливать наши теплоходы. А ведь мы полностью оторваны от противоположной стороны водохранилища. Как мы будем перевозить людей с той стороны на эту? Как будем возить продукты? Я не знаю, - говорит Чиликин.



Главный специалист Семейского отдела Ертисской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Жасулан АЛИБЕКОВ поведал, что на Бухтарминском водохранилище осуществляется многолетнее регулирование.



- Сейчас идет цикл маловодности, приток снизился, и поэтому уровень водохранилища на данный момент понижается, если брать в круглом цикле. Я проанализировал многолетние данные и увидел, что примерно такой же уровень был в 1992 и 2009 годах. На сегодняшний день у нас объем Бухтарминского водохранилища составляет 28,2 кубокилометра, а если брать по уровню – это 390,07 метра по балтийской системе. В этом году в марте был самый низкий уровень - 389,37 метра воды, что в объеме составляет 24 кубокилометра. Это все связано с малым притоком боковой приточности, уменьшением количества осадков. Максимальные объемы были в 2014 и 2019 годах. Там порядка 40-45 кубокилометров в водохранилище было. Тогда даже произошло подтопление в Усть-Каменогорске, вода вышла из берегов на набережной Иртыша.



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Специально приглашенный на заседание эксперт, инженер-гидротехник Анатолий ВОТЯШОВ, всю жизнь проработал в водном хозяйстве, все в той же Ертисской бассейновой инспекции. Он проанализировал 60-летний статистический ряд наблюдений за изменениями фактического уровня воды в водохранилище с чередованием многолетних циклов подъема и спада. По его данным, первый максимум уровня наблюдался в 1971 году на отметке 394,18 метра. Второй максимум пришелся на 1994 год с отметкой 394,45 метра. Третий максимум был отмечен в 2016 году на отметке 394,74 метра по балтийской системе. Таким образом, длительность циклов наполнения и опорожнения Бухтарминского водохранилища составляет в среднем 21-23 года, и никогда еще за годы его эксплуатации уровень воды не поднимался до НПУ.



- А вот после 1971 года наблюдался экстремально глубокий спад уровней. В 1981-84 годах водохранилище срабатывалось ниже уровня мертвого объема. Был такой катастрофический случай, когда судоходство прекращалось, выработка электроэнергии снижалась. Вода была зеленая – из-за сильного прогрева в ней появились сине-зеленые водоросли, по поверхности водохранилища плавали кверху брюхом тысячи, если не миллионы, рыб, и по всему периметру береговой линии пройти было невозможно из-за мертвой рыбы. Вот тогда была катастрофа. Потом вода поднялась, и люди забыли об этом и привыкли к хорошей воде, – сказал Вотяшов.



Эксперт предполагает, что многолетний цикл спада может продлиться еще два-три года. А лет через десять уровень воды восстановится. Также он считает, что необходимо уже сейчас принять волевое решение о снижении объемов сброса воды из Бухтарминского водохранилища, не дожидаясь момента, когда это придется делать вынужденно из-за приближения к мертвому уровню.